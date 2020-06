Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df005799-0798-4f14-b376-055dbe3f5784","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, a Qualcommnál minden a tervek szerint halad, és a szokott időben érkezhet új mobilcsúcsprocesszor.","shortLead":"Úgy tűnik, a Qualcommnál minden a tervek szerint halad, és a szokott időben érkezhet új mobilcsúcsprocesszor.","id":"20200623_qualcomm_snapdragon_875_lapkakeszlet_tsmc_gyartja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df005799-0798-4f14-b376-055dbe3f5784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a64d2f1d-03aa-4fdd-b1f5-831e56a91b73","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_qualcomm_snapdragon_875_lapkakeszlet_tsmc_gyartja","timestamp":"2020. június. 23. 11:03","title":"Erős processzor erős telefonokba: már a gyártósorokon van a Qualcomm idei legjobbja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d957fd9-6891-42f5-b3db-b5ef9d3e4cdf","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az április \"brutális\" hónap volt az MNB-elnök szerint, de az ipar mélyrepülése mellett jó hírek is vannak.","shortLead":"Az április \"brutális\" hónap volt az MNB-elnök szerint, de az ipar mélyrepülése mellett jó hírek is vannak.","id":"20200624_matolcsy_gyorgy_mnb_jegybank_alapkamat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d957fd9-6891-42f5-b3db-b5ef9d3e4cdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8475dc-3faf-4107-8ec5-f78506075def","keywords":null,"link":"/kkv/20200624_matolcsy_gyorgy_mnb_jegybank_alapkamat","timestamp":"2020. június. 24. 05:52","title":"Matolcsy: Túlvagyunk a nehezén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa41aa4-18a3-4344-be73-38c172bca5b2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az eddig vártnál jóval nagyobb recessziót vár a Nemzetközi Valutaalap a most kiadott világgazdasági prognózisában. A nagy gazdaságok közül egyedül Kína úszhatja meg annyival, hogy lassulva, de növekszik a GDP-je.","shortLead":"Az eddig vártnál jóval nagyobb recessziót vár a Nemzetközi Valutaalap a most kiadott világgazdasági prognózisában...","id":"20200624_IMF_koronavirus_jarvany_valsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fa41aa4-18a3-4344-be73-38c172bca5b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af78d1f3-02da-470e-a78e-222cc11a9818","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200624_IMF_koronavirus_jarvany_valsag","timestamp":"2020. június. 24. 16:48","title":"IMF: Annál is nagyobb válságot okoz a koronavírus, mint amivel eddig számoltunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f5bd83-3a9a-470f-940b-f2b59b0b6816","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fővárosi kőszínházak közül először a Madách Színház próbálkozik meg egy alternatív újranyitással.","shortLead":"A fővárosi kőszínházak közül először a Madách Színház próbálkozik meg egy alternatív újranyitással.","id":"20200623_Elsokent_nyit_a_Madach_Szinhaz_es_a_tetoteraszara_varja_a_kozonseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34f5bd83-3a9a-470f-940b-f2b59b0b6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616db611-f06b-479d-8952-0a0518761a7d","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Elsokent_nyit_a_Madach_Szinhaz_es_a_tetoteraszara_varja_a_kozonseget","timestamp":"2020. június. 23. 12:19","title":"A tetőteraszára várja a közönséget a Madách Színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d75ad4c4-7239-4513-af6b-ed669af5ac02","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb spanyol festmény restaurálása sikerült borzasztóan rosszul. Egy valenciai festmény, Murillo Szűz Mária-portréja felújításával vallott kudarcot egy kontár.","shortLead":"Újabb spanyol festmény restaurálása sikerült borzasztóan rosszul. Egy valenciai festmény, Murillo Szűz Mária-portréja...","id":"20200623_Mi_muvelnek_mar_a_spanyol_festokkel_Most_Szuz_Mariat_torzitottak_felismerhetetlen_lennye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d75ad4c4-7239-4513-af6b-ed669af5ac02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a418cd9e-dcce-4235-acf0-6c358b0cfcfe","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Mi_muvelnek_mar_a_spanyol_festokkel_Most_Szuz_Mariat_torzitottak_felismerhetetlen_lennye","timestamp":"2020. június. 23. 10:55","title":"Mit művelnek már a spanyol festményekkel? Most Szűz Máriát torzították felismerhetetlen lénnyé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c166583-1c2b-45d8-9468-53eb90c6d47d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Külön lesz egy nyilvános megemlékezés is, ahol a tisztelői leróhatják a kegyeletüket.","shortLead":"Külön lesz egy nyilvános megemlékezés is, ahol a tisztelői leróhatják a kegyeletüket.","id":"20200624_Benedek_Tibort_szuk_csaladi_korben_temetik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c166583-1c2b-45d8-9468-53eb90c6d47d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a37d5c-d83d-48ae-b307-5f7dedeb87ce","keywords":null,"link":"/elet/20200624_Benedek_Tibort_szuk_csaladi_korben_temetik","timestamp":"2020. június. 24. 08:34","title":"Benedek Tibort szűk családi körben temetik el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b2e8a9d-6b58-4ae5-a42a-f2784c6d9236","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő a válogatott csapatkapitánya, \"ezáltal méltó és érdemes a diplomata-útlevélre\".","shortLead":"Ő a válogatott csapatkapitánya, \"ezáltal méltó és érdemes a diplomata-útlevélre\".","id":"20200623_diplomata_utlevel_dzsudzsak_balazs_kulugyminiszterium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b2e8a9d-6b58-4ae5-a42a-f2784c6d9236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc95d25-89b0-409c-90c0-9f9667519132","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_diplomata_utlevel_dzsudzsak_balazs_kulugyminiszterium","timestamp":"2020. június. 23. 07:21","title":"Megírták, miért kapott diplomata-útlevelet Dzsudzsák Balázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8886018c-51d5-451e-a76d-42986beb4b0e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázata.\r

\r

","shortLead":"A 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázata.\r

\r

","id":"20200623_Lelki_fejlodesem_az_elmult_10_ev_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8886018c-51d5-451e-a76d-42986beb4b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08581800-ac89-4fae-8917-8468e9c7cb07","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200623_Lelki_fejlodesem_az_elmult_10_ev_alatt","timestamp":"2020. június. 23. 12:15","title":"Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]