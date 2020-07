Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e375629f-279f-4312-bd22-3ebf4fe732c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely nem a maga ura, mások irányítják – nyilatkozta Tarlós István.","shortLead":"Karácsony Gergely nem a maga ura, mások irányítják – nyilatkozta Tarlós István.","id":"20200701_Tarlos_Istvan_budapest_korrupcio_lanchid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e375629f-279f-4312-bd22-3ebf4fe732c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a88c5ef9-f1fc-4389-b765-e233228d67a9","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_Tarlos_Istvan_budapest_korrupcio_lanchid","timestamp":"2020. július. 01. 07:46","title":"Tarlós István feljelentést tett a fővárosi korrupciógyanús ügyek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64bf5960-7d1c-46fd-9491-3df26b41ca7d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Markus Kattner visszaélt a pozíciójával és megsértette a szövetség etikai kódexét.\r

","shortLead":"Markus Kattner visszaélt a pozíciójával és megsértette a szövetség etikai kódexét.\r

","id":"20200630_Tizeves_eltiltast_kapott_a_FIFA_korabbi_fotitkarhelyettese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64bf5960-7d1c-46fd-9491-3df26b41ca7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941e79e6-5b23-4317-87fb-7c6b52c44b31","keywords":null,"link":"/sport/20200630_Tizeves_eltiltast_kapott_a_FIFA_korabbi_fotitkarhelyettese","timestamp":"2020. június. 30. 20:47","title":"Tízéves eltiltást kapott a FIFA korábbi főtitkár-helyettese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b5cabfd-5543-435f-8e13-346ec723cdcc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új pletyka szerint se a vezetékes EarPods fülhallgatót, sem töltőfejet nem csomagol majd az iPhone 12 mellé az Apple. A Mashable újságírója úgy látja, ezt akár előnyére is fordíthatná az amerikai gyártó, úgy, hogy közben a vásárlók is jól járnak.","shortLead":"Egy új pletyka szerint se a vezetékes EarPods fülhallgatót, sem töltőfejet nem csomagol majd az iPhone 12 mellé...","id":"20200630_iphone_12_tolto_earpods_fulhallgato_telefontok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b5cabfd-5543-435f-8e13-346ec723cdcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82be969f-9a4a-442f-b0f1-834fee1255f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200630_iphone_12_tolto_earpods_fulhallgato_telefontok","timestamp":"2020. június. 30. 20:03","title":"Üzentek az Apple-nek: dobják csak a töltőt, és adjanak helyette minőségi tokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1355f7cc-840e-4078-87ed-c9a04ce25231","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem indult zökkenőmentesen labdarúgó-pályafutása, aztán edző sem klasszikus úton lett. Trénerként Németországban és Európában már felért a csúcsra, most vezetésével 30 év után lett újra angol bajnok a Liverpool.","shortLead":"Nem indult zökkenőmentesen labdarúgó-pályafutása, aztán edző sem klasszikus úton lett. Trénerként Németországban és...","id":"20200701_Jurgen_Klopp_az_angol_foci_nemet_magusa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1355f7cc-840e-4078-87ed-c9a04ce25231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a380861-2b00-4287-bf93-42eeb4796e94","keywords":null,"link":"/360/20200701_Jurgen_Klopp_az_angol_foci_nemet_magusa","timestamp":"2020. július. 01. 19:00","title":"A német, aki az angol foci mágusa lett ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány is besegített, de a YouTube tudatos építkezése is benne van abban, hogy az Egyesült Államokban már havonta 100 milliónál is több ember dönt úgy, hogy a hagyományos csatornák helyett tévéjén is a YouTube-ra kapcsol.","shortLead":"A koronavírus-járvány is besegített, de a YouTube tudatos építkezése is benne van abban, hogy az Egyesült Államokban...","id":"20200630_youtube_nezettsegi_adatok_statisztika_televizio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b0af6e-a345-48cf-b42e-7fe4f3c2be08","keywords":null,"link":"/tudomany/20200630_youtube_nezettsegi_adatok_statisztika_televizio","timestamp":"2020. június. 30. 16:03","title":"Nagyot megy a YouTube, már a tévéken is kezdi kiszorítani a hagyományos csatornákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c66a31c-8127-4fa6-b5e8-ec93f2561873","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"15 évig használta a remek állapotú kabriót, még Spanyolországban is ezzel járt, amikor a Real Madridban játszott. ","shortLead":"15 évig használta a remek állapotú kabriót, még Spanyolországban is ezzel járt, amikor a Real Madridban játszott. ","id":"20200701_Beckham_Aston_Martin_kabrioja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c66a31c-8127-4fa6-b5e8-ec93f2561873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f75a595-e799-4736-b732-fc2ff97dd6e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200701_Beckham_Aston_Martin_kabrioja","timestamp":"2020. július. 02. 04:41","title":"Ez tényleg focista autó volt: eladó David Beckham Aston Martinja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt perui nagykövet egy évet kapott felfüggesztve és 540 ezer forintos pénzbüntetést kell fizetnie. Ügyvédje azzal védekezett, hogy védence mélyen vallásos ember és óriási lelkiismeret-furdalása van. ","shortLead":"A volt perui nagykövet egy évet kapott felfüggesztve és 540 ezer forintos pénzbüntetést kell fizetnie. Ügyvédje azzal...","id":"20200701_pedofil_kep_perui_nagykovetKaleta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d48df09-7373-4647-ac7d-9febfa356447","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_pedofil_kep_perui_nagykovetKaleta","timestamp":"2020. július. 01. 10:37","title":"Mindent beismert a bíróságon a pedofil képek miatt elítélt Kaleta Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34c241a-ed57-49d7-aefe-77774a114fcd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Romlik a figyelmünk, miután telített zsírokban gazdag ételeket fogyasztottunk – foglalták össze kutatási eredményeiket amerikai szakemberek.","shortLead":"Romlik a figyelmünk, miután telített zsírokban gazdag ételeket fogyasztottunk – foglalták össze kutatási eredményeiket...","id":"202026_etkezes_es_koncentracio_lezsirozott_figyelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a34c241a-ed57-49d7-aefe-77774a114fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92cffadc-79cb-4265-bc9c-917cf6fcf575","keywords":null,"link":"/360/202026_etkezes_es_koncentracio_lezsirozott_figyelem","timestamp":"2020. június. 30. 14:00","title":"Lezsírozott figyelem: vigyázzon, mit eszik, ha dolgozni akar rögtön utána","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]