A Samsung minden évben két nagy mobilos eseményt rendez: az első negyedévben az új Galaxy S modelleket mutatja be, míg a nyár vége felé az Galaxy Note család kerül nyilvánosság elé. Bár idén ez utóbbi eseményt a virtuális térben tartják (ami semmit sem von le fontosságából), azonban nem fogják elhalasztani, legalábbis ha igazak a legújabb kiszivárogtatások.

© Droidlife

A Note 20-akat is felvonultató Samsung Unpacked eseményt augusztus 5-én fogják megrendezni – szól a friss értesülés. Az online show sztárjai természetesen a Galaxy Note20 telefonok lesznek. Állítólag lesz egy kis névváltoztatás, és nem Galaxy Note20+-nak, hanem Galaxy Note20 Ultrának fogja nevezni a Samsung nagyobb teljesítményű zászlóshajóját. A rendezvényen egy újabb okosórát is bemutat a dél-koreai gyártó: egy thaiföldi tanúsítvány szerint Galaxy Watch 3-nak fogják nevezni. Vannak, akik szerint a Galaxy Fold 2 is bemutatkozhat, valamint a Galaxy Z Flip 5G-s változata. Két tablet is ott lehet az Unpacked eseményen: a Galaxy Tab S7, illetve a Galaxy Tab S7+.

Amennyiben valósak – a nem hivatalos – értesülések, nagyon úgy tűnik, hogy a Samsung ezzel az óriási eszközválasztékkal kompenzálná azt, hogy a rendezvény online keretek közé szorul. Korábban mindig óriási közönség előtt, hatalmas rendezvénytermekben tartották a Samsung Unpacked eseményt.

