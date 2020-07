Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8573b3bc-ff62-4d6a-a8ee-7c3634ebff57","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mintegy 90 milliárd forint értékű drogot találtak építőipari termékek közé rejtve.","shortLead":"Mintegy 90 milliárd forint értékű drogot találtak építőipari termékek közé rejtve.","id":"20200702_kokain_panama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8573b3bc-ff62-4d6a-a8ee-7c3634ebff57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04583346-2b3f-4f94-a677-13d42627d804","keywords":null,"link":"/vilag/20200702_kokain_panama","timestamp":"2020. július. 02. 06:19","title":"7,5 tonna kokaint foglaltak le egy kolumbiai-amerikai közös akcióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052e7aca-93d7-46ee-b8aa-5e62a6da53e8","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"360","description":"László Imre azonnal mondjon le.","shortLead":"László Imre azonnal mondjon le.","id":"20200702_TGM_A_Mengeleemlekpark","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=052e7aca-93d7-46ee-b8aa-5e62a6da53e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"466303b3-66a5-4d87-9b21-491bb88fac91","keywords":null,"link":"/360/20200702_TGM_A_Mengeleemlekpark","timestamp":"2020. július. 02. 10:30","title":"TGM: A Mengele-emlékpark","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b608e702-63ac-445a-8bc7-75b71c1f64e9","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kocsik tervezett élettartama 40 év, és akár sivatagi környezetben is működnek. ","shortLead":"A kocsik tervezett élettartama 40 év, és akár sivatagi környezetben is működnek. ","id":"20200702_Hamarosan_indul_az_egyiptomi_vasuti_kocsik_magyarorszagi_gyartasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b608e702-63ac-445a-8bc7-75b71c1f64e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad7d54c-a06b-4d3c-9a25-ede670a3265c","keywords":null,"link":"/kkv/20200702_Hamarosan_indul_az_egyiptomi_vasuti_kocsik_magyarorszagi_gyartasa","timestamp":"2020. július. 02. 15:35","title":"Hamarosan indul az egyiptomi vasúti kocsik gyártása a Dunakeszi Járműjavítóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2224983-a927-4959-adf5-c43c5d6ec323","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Amióta létezik bitcoin, azóta számos párhuzamot állítottak az arany és a kriptopénz között - nem véletlenül. Most a Bloomberg merült el a kérdéskörben.","shortLead":"Amióta létezik bitcoin, azóta számos párhuzamot állítottak az arany és a kriptopénz között - nem véletlenül. Most...","id":"20200701_A_Bloomberg_szerint_az_arannyal_egyutt_a_bitcoin_ara_is_felmehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2224983-a927-4959-adf5-c43c5d6ec323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0bb27e-92d7-4ae9-aa68-5de2ebb93e97","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200701_A_Bloomberg_szerint_az_arannyal_egyutt_a_bitcoin_ara_is_felmehet","timestamp":"2020. július. 01. 14:34","title":"A Bloomberg szerint az arannyal együtt a bitcoin ára is felmehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711b02df-4cd8-43ce-b8ad-f38c6a45a31d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Teleki és a Hunyadi téren is kertmozi nyílik Budapesten. Előbbi már péntektől fogadja a látogatókat.","shortLead":"A Teleki és a Hunyadi téren is kertmozi nyílik Budapesten. Előbbi már péntektől fogadja a látogatókat.","id":"20200702_kertmozi_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=711b02df-4cd8-43ce-b8ad-f38c6a45a31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea4982f-0d4c-4f60-8055-6b9db734f131","keywords":null,"link":"/elet/20200702_kertmozi_budapest","timestamp":"2020. július. 02. 19:36","title":"Ingyenes kertmozik nyílnak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d180419-6442-45ec-b545-6fa6fe4fda8c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Százezernél is több ember ivóvízellátása került veszélybe egy Szentendre környéki talajszennyezés miatt. Pillanatokon belül lépni kellene az ügyben, de pályázat még nincs.","shortLead":"Százezernél is több ember ivóvízellátása került veszélybe egy Szentendre környéki talajszennyezés miatt. Pillanatokon...","id":"20200701_rakkelto_szentendre_viz_kutak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d180419-6442-45ec-b545-6fa6fe4fda8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d68492a2-bdc1-4b26-8fb0-afd1259e7473","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200701_rakkelto_szentendre_viz_kutak","timestamp":"2020. július. 01. 14:51","title":"Rákkeltő anyag szivárog a szentendrei vízbázis felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40278e0b-d534-45c3-8df3-b92caa98a1d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft egyelőre csak az Insider programban résztvevőknek tette elérhetővé a Windows 10 új frissítését, amelynek része az átalakított Start menü is.","shortLead":"A Microsoft egyelőre csak az Insider programban résztvevőknek tette elérhetővé a Windows 10 új frissítését, amelynek...","id":"20200702_microsoft_windows_10_start_menu_uj_kinezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40278e0b-d534-45c3-8df3-b92caa98a1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2f36f0-32f6-4e88-8b0f-4bc36d905911","keywords":null,"link":"/tudomany/20200702_microsoft_windows_10_start_menu_uj_kinezet","timestamp":"2020. július. 02. 14:03","title":"Megmutatta az átalakított Start menüt a Microsoft, ilyen lesz az új verzió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ee50dd-9adf-4abb-8478-9252ecdcba25","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felfegyverzett támadók nyitottak tüzet az Irapuato városában található drogrehabilitációs központban, 24 ember meghalt, 7-en pedig megsebesültek.","shortLead":"Felfegyverzett támadók nyitottak tüzet az Irapuato városában található drogrehabilitációs központban, 24 ember meghalt...","id":"20200702_irapuato_mexiko_meszarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88ee50dd-9adf-4abb-8478-9252ecdcba25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6079862-32f0-4288-ac84-a905418036c1","keywords":null,"link":"/vilag/20200702_irapuato_mexiko_meszarlas","timestamp":"2020. július. 02. 05:51","title":"Lemészároltak 24 embert egy mexikói drogrehabilitációs központban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]