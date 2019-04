Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e4f4be8-689c-4a6d-8e4a-d8e033e0c107","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapestről Hajóson át Bajára, majd vissza a fővárostól délre eső Szigetcsépre - ezt az utat tette meg egy műtétről az idősek otthonába szállítandó beteg. A szállítást végző cég szerint már nekik is rossz címet mondtak.","shortLead":"Budapestről Hajóson át Bajára, majd vissza a fővárostól délre eső Szigetcsépre - ezt az utat tette meg egy műtétről...","id":"20190424_Tevedesbol_ket_nap_alatt_300_kilometert_autoztattak_a_beteget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e4f4be8-689c-4a6d-8e4a-d8e033e0c107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a33fb33-bbde-424a-a29a-9362dd93f785","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Tevedesbol_ket_nap_alatt_300_kilometert_autoztattak_a_beteget","timestamp":"2019. április. 24. 20:54","title":"Két nap alatt 300 kilométert autóztatták egy tévedés miatt a beteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37725a81-bdda-4525-a417-95cffe888351","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Debrecenben is nyertek, így kettős győzelemmel jutottak be a fináléba. ","shortLead":"Debrecenben is nyertek, így kettős győzelemmel jutottak be a fináléba. ","id":"20190424_magyar_kupa_elodonto_donto_mol_vidi_fc_debreceni_vsc_eredmenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37725a81-bdda-4525-a417-95cffe888351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b21d84bc-95ba-458c-9411-830424d04d85","keywords":null,"link":"/sport/20190424_magyar_kupa_elodonto_donto_mol_vidi_fc_debreceni_vsc_eredmenyek","timestamp":"2019. április. 24. 07:12","title":"Magyar Kupa: 4-0-val a döntőbe jutott a Vidi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7ea0abd-7309-4141-9350-60a919a4683f","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"Közérdekű adatigénylésben kértük ki a vezetői fizetéseket az MTVA-tól és a Duna Médiaszolgáltató Zrt.-től. Ezt megelőzően csak a 2011-2016 közötti időszakra vonatkozóan kerültek nyilvánosságra adatok, miután az RTL pert nyert a közmédia ellen, emiatt pedig bár akarták, nem titkolhatták tovább a vezetők fizetését. 2016-ban az MTVA vezérigazgatójának járandósága még havi bruttó 2 millió forint volt, ez azóta 2,4 millió forintra nőtt. Az MTVA feje jelenleg a hírhamisítóként elhíresült Papp Dániel. ","shortLead":"Közérdekű adatigénylésben kértük ki a vezetői fizetéseket az MTVA-tól és a Duna Médiaszolgáltató Zrt.-től. Ezt...","id":"20190424_mtva_papp_daniel_duna_kozmedia_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7ea0abd-7309-4141-9350-60a919a4683f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23bb22e3-d945-44e8-bab6-df7fdb4584b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190424_mtva_papp_daniel_duna_kozmedia_","timestamp":"2019. április. 24. 05:18","title":"Megéri a közmédia vezetőjének lenni: a kétmilliós fizetés is tovább nőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20c69e0a-378c-4f00-bfb1-e8f5ce0bea54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Győr-Moson-Sopron és Vas megyében több helyszínen végrehajtott, összehangolt akcióban öt embert vettek őrizetbe a rendőrök.","shortLead":"A Győr-Moson-Sopron és Vas megyében több helyszínen végrehajtott, összehangolt akcióban öt embert vettek őrizetbe...","id":"20190425_tek_nni_rendorseg_akcio_elfogas_drogterjesztok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20c69e0a-378c-4f00-bfb1-e8f5ce0bea54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ab25bf-495c-4f71-b36f-0d8b0328b4eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_tek_nni_rendorseg_akcio_elfogas_drogterjesztok","timestamp":"2019. április. 25. 05:59","title":"Videón, ahogy a rendőrség és a TEK lecsap a drogterjesztőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"261dee46-f30f-4ab7-a62e-1864336e1d18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Irányíthatatlanul sodródó, túl nehéz bevásárlókocsi, vagy őrülten kocsit toló gyerekek veszélye a hipermarketben. Nem ritka egyik sem.","shortLead":"Irányíthatatlanul sodródó, túl nehéz bevásárlókocsi, vagy őrülten kocsit toló gyerekek veszélye a hipermarketben. Nem...","id":"20190425_Ford_veszfekezos_bevasarlokocsit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=261dee46-f30f-4ab7-a62e-1864336e1d18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33157e3d-0de4-490a-8773-50e367bfae28","keywords":null,"link":"/cegauto/20190425_Ford_veszfekezos_bevasarlokocsit","timestamp":"2019. április. 25. 09:23","title":"Zseniális ötlet a vészfékezős bevásárlókocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új funkciót tesztelnek az androidos Netflix appban, amely akkor segíthet, ha a felhasználó épp nem tudja eldönteni, hogy mit is nézzen.","shortLead":"Új funkciót tesztelnek az androidos Netflix appban, amely akkor segíthet, ha a felhasználó épp nem tudja eldönteni...","id":"20190424_netflix_random_episode_funkcio_teszteles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"890c10f6-1b5c-4bf1-ad61-7a8f0573d0a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_netflix_random_episode_funkcio_teszteles","timestamp":"2019. április. 24. 10:03","title":"Nehéz a választás? Meglepő funkciót tesztel titokban a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84904b28-1aaf-40ab-a4d5-313f687b436d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Észak-Korea csütörtökön elítélte az éppen zajló amerikai–dél-koreai légi hadgyakorlatot, és válaszlépést jelentett be.","shortLead":"Észak-Korea csütörtökön elítélte az éppen zajló amerikai–dél-koreai légi hadgyakorlatot, és válaszlépést jelentett be.","id":"20190425_amerika_del_korea_hadgyakorlat_valaszlepes_eszak_korea_phenjan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84904b28-1aaf-40ab-a4d5-313f687b436d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51588bb4-9bfd-4821-99e1-9638dbb2dd12","keywords":null,"link":"/vilag/20190425_amerika_del_korea_hadgyakorlat_valaszlepes_eszak_korea_phenjan","timestamp":"2019. április. 25. 06:38","title":"Válaszolni készül Phenjan az amerikai–dél-koreai \"kötekedésre\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74c99ddb-e652-499d-908f-80bf103f9762","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A párizsi Le Monde egy kétgyerekes családanyáról ír, aki úgy lendült át a pénzügyi válságon, hogy – miután letette a gyerekeket – esténként elszántan kattintgatott megadott weboldalakra. Pénzért.","shortLead":"A párizsi Le Monde egy kétgyerekes családanyáról ír, aki úgy lendült át a pénzügyi válságon, hogy – miután letette...","id":"20190425_Berkattintgatassal_negyedmillio_francia_szerez_egy_kis_mellekest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74c99ddb-e652-499d-908f-80bf103f9762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18cefee1-ac71-4be9-98f0-489a8d0ddd94","keywords":null,"link":"/kkv/20190425_Berkattintgatassal_negyedmillio_francia_szerez_egy_kis_mellekest","timestamp":"2019. április. 25. 13:37","title":"Bérkattintgatással negyedmillió francia szerez egy kis mellékest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]