[{"available":true,"c_guid":"2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A versenyekre pénzért lehet nevezni, amit az kap meg, aki leghamarabb elkapja a koronavírust.","shortLead":"A versenyekre pénzért lehet nevezni, amit az kap meg, aki leghamarabb elkapja a koronavírust.","id":"20200703_virusviadal_fertozesi_verseny_egyesult_allamok_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5dc3ed-507e-45c9-b7a6-707f24a1a1c4","keywords":null,"link":"/elet/20200703_virusviadal_fertozesi_verseny_egyesult_allamok_koronavirus","timestamp":"2020. július. 03. 05:34","title":"Vírusviadalokon próbálnak megfertőződni az amerikai fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14314a-5814-450d-a5b4-2dcfa6bd2a8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Est FM alapításának huszadik évfordulója alkalmából beszélgetett Erdélyi Zsolt Supermannel Veiszer Alinda és László Pál a karantén ideje alatt indult Kanapén című műsorukban, és a nosztalgiázáson túl aktuális kérdések is szóba kerültek. A műsorvezetők az Index.hu körüli helyzetről is kérdezték a reklámszakembert.","shortLead":"Az Est FM alapításának huszadik évfordulója alkalmából beszélgetett Erdélyi Zsolt Supermannel Veiszer Alinda és László...","id":"20200702_erdelyi_superman_zsolt_index_kanapen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd14314a-5814-450d-a5b4-2dcfa6bd2a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7aae1b3-ee97-4ba8-a81c-11644b6b7333","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_erdelyi_superman_zsolt_index_kanapen","timestamp":"2020. július. 02. 20:13","title":"Erdélyi Superman Zsolt: Kilenc hónapja még ők hívtak, most sem akarom megölni az Indexet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bc134e2-5253-4c0a-ae72-f479d840f93c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ujj Mészáros Károly romantikus fantasyjének remake-jében a világ egyik legszexibb nőjének tartott Neha Sharma alakítja majd Balsai Móni szerepét.","shortLead":"Ujj Mészáros Károly romantikus fantasyjének remake-jében a világ egyik legszexibb nőjének tartott Neha Sharma alakítja...","id":"20200702_Bollywood_ujraforgatja_a_Liza_a_rokatundert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bc134e2-5253-4c0a-ae72-f479d840f93c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52afdf7-cd8f-491e-b280-3f2301293fbe","keywords":null,"link":"/elet/20200702_Bollywood_ujraforgatja_a_Liza_a_rokatundert","timestamp":"2020. július. 02. 14:09","title":"Bollywood újraforgatja a Liza, a rókatündért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e978301-ff31-42f2-922a-bafaea15e110","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hidegháborús hatvanas évekbeli állambiztonsági kémjátszmában újra együtt játszik Kulka János, Nagy Zsolt, Hámori Gabriella és Scherer Péter. Jön A vizsga című film folytatása, A játszma.","shortLead":"A hidegháborús hatvanas évekbeli állambiztonsági kémjátszmában újra együtt játszik Kulka János, Nagy Zsolt, Hámori...","id":"20200702_Ujra_kemjatszmaba_bonyolodik_Kulka_Janos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e978301-ff31-42f2-922a-bafaea15e110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8c461d-683a-4b02-b78b-9180af5ebdfa","keywords":null,"link":"/elet/20200702_Ujra_kemjatszmaba_bonyolodik_Kulka_Janos","timestamp":"2020. július. 02. 11:13","title":"Újra kémjátszmába bonyolódik Kulka János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d87127-183a-40a7-a164-272521243bb2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már 2019 is jó év volt a Family Frost számára, az idei tavasz azonban kiemelkedő bevételt hozott.","shortLead":"Már 2019 is jó év volt a Family Frost számára, az idei tavasz azonban kiemelkedő bevételt hozott.","id":"20200701_Family_Frost_kijarasi_korlatozas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0d87127-183a-40a7-a164-272521243bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa708d3d-a013-496e-bed5-7f6704f0c8e5","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_Family_Frost_kijarasi_korlatozas_koronavirus","timestamp":"2020. július. 01. 08:53","title":"Nagyot nyert a Family Frost a kijárási korlátozáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff7869d2-7f5b-48a7-963e-036bcd5baa68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendszerváltás előtt írtak egy könyvet az R-GO-ról, amelyben a zenekar tagjait kedvenc politikusukról is kérdezték. ","shortLead":"A rendszerváltás előtt írtak egy könyvet az R-GO-ról, amelyben a zenekar tagjait kedvenc politikusukról is kérdezték. ","id":"20200701_Most_Orban_a_rendszervaltas_elott_meg_Kadar_Janos_volt_Szikora_Robert_kedvenc_politikusa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff7869d2-7f5b-48a7-963e-036bcd5baa68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86facea9-922b-4700-a454-c6e3e15ded3f","keywords":null,"link":"/elet/20200701_Most_Orban_a_rendszervaltas_elott_meg_Kadar_Janos_volt_Szikora_Robert_kedvenc_politikusa","timestamp":"2020. július. 01. 15:09","title":"Az Orbánt politikai géniusznak tartó Szikora kedvenc politikusa korábban Kádár János volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e2e8a71-571e-4d8a-9132-cfee0c9f001e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A legendás francia középpályás, aki az UEFA vezére és a FIFA második embere lett, Nicolas Sarkozy kérésére elintézte Katarnak a 2022-es futball világbajnokságot. E gyanú miatt folyik korrupciós vizsgálat Franciaországban, amelyben Emmanuel Macron elnök állítólag segítséget ígért Michel Platininek. Az Élysée palota természetesen cáfol.","shortLead":"A legendás francia középpályás, aki az UEFA vezére és a FIFA második embere lett, Nicolas Sarkozy kérésére elintézte...","id":"20200702_Emmanuel_Macron_is_erintett_lehet_Michel_Platini_korrupcios_botranyaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e2e8a71-571e-4d8a-9132-cfee0c9f001e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c9986e-4cec-4030-9c43-fa8015e634e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200702_Emmanuel_Macron_is_erintett_lehet_Michel_Platini_korrupcios_botranyaban","timestamp":"2020. július. 02. 13:43","title":"Emmanuel Macron is érintett lehet Michel Platini korrupciós botrányában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyári szabadságolások apropóján bevezetett új mobilnetbővítő pakkokból válogathatnak a Telekom ügyfelei.","shortLead":"A nyári szabadságolások apropóján bevezetett új mobilnetbővítő pakkokból válogathatnak a Telekom ügyfelei.","id":"20200701_telekom_extra_net_korlatlan_mobilinternet_bovitese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320d6c7e-9439-40a2-b502-01226a09be1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_telekom_extra_net_korlatlan_mobilinternet_bovitese","timestamp":"2020. július. 01. 19:33","title":"3 vagy 10 napra is kérhet korlátlan mobilnetet a Telekomtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]