[{"available":true,"c_guid":"720ed85a-fbb7-4b1b-9ed4-22b3f2560fa6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A legfelsőbb bíróság hozta meg ezt az ítéletet az egyik legszennyezettebb folyó, a Buriganga védelme érdekében.","shortLead":"A legfelsőbb bíróság hozta meg ezt az ítéletet az egyik legszennyezettebb folyó, a Buriganga védelme érdekében.","id":"20200222_Tobb_mint_230_textiluzemet_zaratnak_be_Bangladesben_a_kornyezetszennyezes_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=720ed85a-fbb7-4b1b-9ed4-22b3f2560fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8aab15-cd58-45fc-917c-19e459558002","keywords":null,"link":"/kkv/20200222_Tobb_mint_230_textiluzemet_zaratnak_be_Bangladesben_a_kornyezetszennyezes_miatt","timestamp":"2020. február. 22. 08:40","title":"Kétszázharmincál is több textilüzemet záratnak be Bangladesben a környezetszennyezés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979beb41-ef9a-4a04-ba49-21bc81528b76","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Idő előtt lesz vége az eseménynek.","shortLead":"Idő előtt lesz vége az eseménynek.","id":"20200223_A_koronavirus_vet_veget_a_velencei_karnevalnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=979beb41-ef9a-4a04-ba49-21bc81528b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab49fa2-daf3-4c8e-962e-bba488f94f05","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_A_koronavirus_vet_veget_a_velencei_karnevalnak","timestamp":"2020. február. 23. 13:20","title":"A koronavírus miatt korábban vége lett a velencei karneválnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4bdfc1e-8e88-4b68-b155-72328daaa5e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormányzó Német Szociáldemokrata Párt (SPD) kapta a legtöbb szavazatot a németországi Hamburgban vasárnap tartott helyi törvényhozási választáson, az Alternatíva Németországnak (AfD) nevű jobboldali párt pedig öt év után búcsúzik a tartományi parlamenttől (Bürgerschaft), ezt mutatja a szavazókörökből kilépő választók megkérdezésén alapuló felmérések (exit poll) urnazárás után közzétett eredménye.","shortLead":"A kormányzó Német Szociáldemokrata Párt (SPD) kapta a legtöbb szavazatot a németországi Hamburgban vasárnap tartott...","id":"20200223_A_szocialdemokratak_nyertek_a_szelsojobb_nagyot_bukott_a_hamburgi_valasztasokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4bdfc1e-8e88-4b68-b155-72328daaa5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0686da7-e770-4e54-b3eb-8a3299e7a2b3","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_A_szocialdemokratak_nyertek_a_szelsojobb_nagyot_bukott_a_hamburgi_valasztasokon","timestamp":"2020. február. 23. 19:32","title":"A szociáldemokraták nyertek, a szélsőjobb nagyot bukott a hamburgi választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3418f9b6-21d6-4a9d-9f79-6b9e456ed366","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Hiába éhezik több millió ember Észak-Koreában, a távol-keleti országot vaskézzel irányító Kim Dzsong Un semmit sem tagad meg magától és szűkebb környezetétől. Most éppen az szivárgott ki, hogy drága lovakat vásároltatott magának Oroszországból, s arra is fény derült, miképpen kényezteti családját.","shortLead":"Hiába éhezik több millió ember Észak-Koreában, a távol-keleti országot vaskézzel irányító Kim Dzsong Un semmit sem...","id":"20200222_Kim_Dzsong_Un_tud_elni__egy_diktator_csaladja_es_egyeb_furcsa_hobbik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3418f9b6-21d6-4a9d-9f79-6b9e456ed366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61d7d27-6539-4da0-88cf-4f791e22bf16","keywords":null,"link":"/vilag/20200222_Kim_Dzsong_Un_tud_elni__egy_diktator_csaladja_es_egyeb_furcsa_hobbik","timestamp":"2020. február. 22. 20:00","title":"Kim Dzsong Un tud élni – egy diktátor családja és egyéb furcsa hobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4314e85-38a0-4d53-a5ef-df8e83d0540c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Továbbra is trükköznek a dízelautók kibocsátási adataival a Daimlernél.","shortLead":"Továbbra is trükköznek a dízelautók kibocsátási adataival a Daimlernél.","id":"20200223_Meg_tobb_Mercedest_hivhatnak_vissza_a_dizelbotrany_miatt_hatalmas_buntetesre_szamithat_a_Daimler","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4314e85-38a0-4d53-a5ef-df8e83d0540c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4914019a-828f-47d8-9261-1083502937f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200223_Meg_tobb_Mercedest_hivhatnak_vissza_a_dizelbotrany_miatt_hatalmas_buntetesre_szamithat_a_Daimler","timestamp":"2020. február. 23. 16:25","title":"Még több Mercedest hívhatnak vissza a dízelbotrány miatt, hatalmas büntetésre számíthat a Daimler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24577a25-4a63-487e-9e67-adbe45f30f6f","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A felívelő karriert befutó Vida József bankár bizalmi vagyonkezelője jelent meg azokban a borászatokban, amelyekben eddig a bukott bankár Töröcskei István volt érdekelt.","shortLead":"A felívelő karriert befutó Vida József bankár bizalmi vagyonkezelője jelent meg azokban a borászatokban, amelyekben...","id":"202008__dorgicsei_boraszat__tokaji_szallo__torocskei_vagy_vida__kockazati_toke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24577a25-4a63-487e-9e67-adbe45f30f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d03c9a7b-4f37-4cc2-a7d9-226dd1958c1f","keywords":null,"link":"/360/202008__dorgicsei_boraszat__tokaji_szallo__torocskei_vagy_vida__kockazati_toke","timestamp":"2020. február. 24. 07:00","title":"Pikszisbe be, pikszisből ki: bankárok feszültek egymásnak a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40838c9d-d87e-49ee-a1bb-d6d8d80cf721","c_author":"HVG","category":"360","description":"Laki Péter nemrég a Balatonnál tűnt fel cégével, most egy olyan budapesti vállalkozásba vásárolta be magát, amelyhez egy impozáns budapesti szálloda köthető. ","shortLead":"Laki Péter nemrég a Balatonnál tűnt fel cégével, most egy olyan budapesti vállalkozásba vásárolta be magát, amelyhez...","id":"202008_jc_investment_magyaramerikai_koprodukcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40838c9d-d87e-49ee-a1bb-d6d8d80cf721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db818cfe-2aa5-40f6-b4ac-1ccff354d22b","keywords":null,"link":"/360/202008_jc_investment_magyaramerikai_koprodukcio","timestamp":"2020. február. 23. 12:15","title":"New York-i szállodamágnással állt össze a magyar épületszobrász ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb68871-8deb-46e0-8e65-24aeea763661","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Okostelefonokat, okosórákat, játékkonzolokat, laptopokat \"vett\" főleg. ","shortLead":"Okostelefonokat, okosórákat, játékkonzolokat, laptopokat \"vett\" főleg. ","id":"20200222_Elfogtak_egy_hackert_aki_atverte_a_rendszert_es_22szer_nem_fizetett_elektronikai_cikkekert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cb68871-8deb-46e0-8e65-24aeea763661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f34a682-b25e-4695-8a3d-4f10a1dab015","keywords":null,"link":"/tudomany/20200222_Elfogtak_egy_hackert_aki_atverte_a_rendszert_es_22szer_nem_fizetett_elektronikai_cikkekert","timestamp":"2020. február. 22. 09:47","title":"Elfogtak egy hackert, aki átvert egy webshopot és 22-szer nem fizetett elektronikai cikkekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]