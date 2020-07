Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"989a8484-9e91-4b40-9e94-eaa4072668b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kubatov, Farkas, Rogán, Simonka – néhány ember azok közül, akik legalább két éve nem hajlandók felszólalni.","shortLead":"Kubatov, Farkas, Rogán, Simonka – néhány ember azok közül, akik legalább két éve nem hajlandók felszólalni.","id":"20200707_rogan_antal_simonka_gyorgy_farkas_florian_kubatov_gabor_fidesz_kepviselok_orszaggyules_felszolalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=989a8484-9e91-4b40-9e94-eaa4072668b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf1bdb13-949e-4b7e-89e7-a12ef3ea8bdb","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_rogan_antal_simonka_gyorgy_farkas_florian_kubatov_gabor_fidesz_kepviselok_orszaggyules_felszolalas","timestamp":"2020. július. 07. 07:52","title":"Csak fideszesekből áll a parlamenti némalista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48765514-7a87-4342-8897-8cf4d1326b59","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fura járgány sofőrjét a rendőrök kapcsolták le Budapesten.","shortLead":"A fura járgány sofőrjét a rendőrök kapcsolták le Budapesten.","id":"20200708_csillagok_haboruja_utanfuto_atalakitott_auto_budapest_gyorshajtas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48765514-7a87-4342-8897-8cf4d1326b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a4be26-32f5-4eb9-aed9-4f7b66778934","keywords":null,"link":"/cegauto/20200708_csillagok_haboruja_utanfuto_atalakitott_auto_budapest_gyorshajtas","timestamp":"2020. július. 08. 08:51","title":"Csillagok háborúja autót fogtak a budapesti rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69e397be-8928-4259-83a6-3cc1eecfb623","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"\"Mi a saját reformunkat akarjuk megcsinálni!\"– hangsúlyozta Kiriakosz Micotakisz görög miniszterelnök, aki a Financial Timesnak nyilatkozott az európai válságkezelő alapról.","shortLead":"\"Mi a saját reformunkat akarjuk megcsinálni!\"– hangsúlyozta Kiriakosz Micotakisz görög miniszterelnök, aki a Financial...","id":"20200708_Rossz_emlekeket_ebresztett_az_unios_valsagkezelo_alap_Gorogorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69e397be-8928-4259-83a6-3cc1eecfb623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0bfada3-ccb0-48f3-b284-1bca79f0a9dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200708_Rossz_emlekeket_ebresztett_az_unios_valsagkezelo_alap_Gorogorszagban","timestamp":"2020. július. 08. 11:48","title":"Rossz emlékeket ébresztett az uniós válságkezelő alap Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"576d0cb6-9c20-4e07-94e0-b03d781b10db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A saját testvérét és sógorát fenyegette meg életveszélyesen egy férfi, az ügyészség börtönbe küldené.","shortLead":"A saját testvérét és sógorát fenyegette meg életveszélyesen egy férfi, az ügyészség börtönbe küldené.","id":"20200707_kivegzesl_fenyegetes_testver_sogor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=576d0cb6-9c20-4e07-94e0-b03d781b10db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae40c9f-d921-4f74-9ab5-30f2728198f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_kivegzesl_fenyegetes_testver_sogor","timestamp":"2020. július. 07. 07:56","title":"Kivégzéssel fenyegette testvérét és sógorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lendületesen növekszik a tisztán hazai érdekeltségű és egymillárd forint éves árbevétellel rendelkező cégek száma Magyarországon.","shortLead":"Lendületesen növekszik a tisztán hazai érdekeltségű és egymillárd forint éves árbevétellel rendelkező cégek száma...","id":"20200707_magyar_cegek_milliardos_arbevetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c411b44-0655-4e41-adee-446ac12f3d5f","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_magyar_cegek_milliardos_arbevetel","timestamp":"2020. július. 07. 13:28","title":"Már több mint 10 ezer milliárdos bevételű cég van Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar gazdaság 7, az európai 8,3 százalékkal esik vissza idén az Európai Bizottság nyári gazdasági előrejelzése szerint. Még jövőre sem érjük el azt a szintet, ahol 2019 legvégén álltunk.","shortLead":"A magyar gazdaság 7, az európai 8,3 százalékkal esik vissza idén az Európai Bizottság nyári gazdasági előrejelzése...","id":"20200707_Europai_Bizottsag_recesszio_valsag_Eu_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b248e24-575e-4a5c-9b4a-e84c330bc69e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200707_Europai_Bizottsag_recesszio_valsag_Eu_koronavirus","timestamp":"2020. július. 07. 12:24","title":"Európai Bizottság: Annál is nagyobb lesz az idei recesszió Európában, mint amit eddig várhattunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c83ebf9-b2a1-497e-b814-61d0616c86d6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismét óvintézkedéseket vezetnek be Felső-Ausztriában: keddtől a hivatalokban szájmaszkot kell viselni, kerülni kell a nagyobb csoportosulásokat, valamint egy méteres távolságot kell tartani másoktól.","shortLead":"Ismét óvintézkedéseket vezetnek be Felső-Ausztriában: keddtől a hivatalokban szájmaszkot kell viselni, kerülni kell...","id":"20200706_ausztria_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c83ebf9-b2a1-497e-b814-61d0616c86d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70f288b7-d68c-4bf4-bbb5-fe63e9fc9e14","keywords":null,"link":"/vilag/20200706_ausztria_koronavirus","timestamp":"2020. július. 06. 18:52","title":"Újra szigorítanak Ausztriában a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b33ca6-1c45-42d2-bffe-8ccc0032d180","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Mary L. Trump szerint az elnök nárcisztikus személyiség, akinek lételeme a hazudozás.","shortLead":"Mary L. Trump szerint az elnök nárcisztikus személyiség, akinek lételeme a hazudozás.","id":"20200708_donald_trump_csalas_egyetem_unokahug","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31b33ca6-1c45-42d2-bffe-8ccc0032d180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0095c5-8573-4491-8554-47b7ff4cd538","keywords":null,"link":"/kultura/20200708_donald_trump_csalas_egyetem_unokahug","timestamp":"2020. július. 08. 07:10","title":"Unokahúga szerint Trump csalással került be az egyetemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]