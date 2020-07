Csúcsokat döntöget az informatikushiány az országban (de az egész kontinensen is), holott éppen most van nagy szükség a képzett szakemberekre.

Jelentős munkaerőhiánnyal küzd az informatikai szektor Magyarországon, ami azért is probléma, mert manapság nagyobb szükség van jól képzett informatikusokra, mint valaha. A nők aránya ráadásul továbbra is elenyésző ezen a pályán, holott éppen a nők játszottak főszerepet a számítástechnika korai történetének alakításában.

Az első számítógépes algoritmust ugyancsak nő, Ada Lovelace tervezte, Grace Hopper pedig először alkotott magasabb rendű programnyelvről gépi kódra fordító alkalmazást. Az informatika kezdetben tudományos szakmának számított, de ahogy mérnöki területté kezdett válni, egyre kevesebb nő választotta hivatásul. A jelenségnek a köztudatban élő tévhit elsősorban az oka, mert sokan azt hiszik, hogy a technológiai ágazatok inkább férfias szakmák - írta erről a Pénzcentrum.

“IT területen jellemzően még alacsonyabb a női munkavállalók aránya, itthon ez 5-10 százalék körül alakul, miközben számos kutatás bizonyítja, hogy a vegyes csapatok hatékonyabban működnek, jobb a csapaton belüli dinamika” - mondta a lapnak Varga-Baráth Barbara, a Green Fox Academy cégvezetője. Szerinte az IT vállalatok is kifejezetten nyitottak arra, hogy több női fejlesztőt vegyenek fel.

Fontos ugyanakkor tisztázni, hogy ha IT-ról beszélünk, nemcsak a fejlesztői állásokra kell gondolni. Számos más pozíció, például tesztelés, IT projektmenedzsment is elérhető a területen. “A fiatal lányok sokszor úgy gondolják, hogy nem érdemes ilyen pályákban gondolkodniuk, és ha nem kapják meg a kezdő lökést, megerősítést, sokan nem is indulnak el ezen az úton. Holott a programozáshoz szükséges készségek, mint amilyen a szabályfelismerés és -alkotás, következetesség, alaposság és team-munka, nemektől függetlenek" - mondta Mátyás-Kollár Gabriella, a Morgan Stanley budapesti technológiai divíziójának operációs igazgatója.

A cikkben kitérnek a Diplomás Pályakövetési Rendszer legfrissebb adataira is, amely szerint a kezdő programtervező informatikusok átlagjövedelme bruttó 420 799 forint. Ma már ráadásul nemcsak egyetemeken, főiskolákon képeznek informatikusokat, hanem úgynevezett bootcampekben, azaz kódoló iskolákban is. De aki tanulna, az otthon, pénz nélkül is megteheti.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.