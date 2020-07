Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4790b7b1-dbc4-4739-8f43-d116dc23281f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak a Lounge Design Kft.-nek több mint 9 milliárd forintos bevétele volt tavaly.","shortLead":"Csak a Lounge Design Kft.-nek több mint 9 milliárd forintos bevétele volt tavaly.","id":"20200714_Propagandaval_kormany_reklamceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4790b7b1-dbc4-4739-8f43-d116dc23281f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e3bd71f-15b9-4300-b5f7-dd9d4ca0244b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_Propagandaval_kormany_reklamceg","timestamp":"2020. július. 14. 17:10","title":"Jól keresnek a propagandával a kormány kedvenc reklámcégei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9645d8b3-f40e-4fd5-9610-eed7f84f0065","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több százan kísérték utolsó útjára. ","shortLead":"Több százan kísérték utolsó útjára. ","id":"20200714_Eltemettek_Balint_Gyorgyot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9645d8b3-f40e-4fd5-9610-eed7f84f0065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4bae4d8-0761-425d-8307-630faa829bdd","keywords":null,"link":"/kultura/20200714_Eltemettek_Balint_Gyorgyot","timestamp":"2020. július. 14. 15:00","title":"Eltemették Bálint Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9911e850-9395-46ce-bc74-0ce76e486db9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Már most bebiztosíthatja 34. bajnoki serlegét a Real Madrid a spanyol élvonalban.","shortLead":"Már most bebiztosíthatja 34. bajnoki serlegét a Real Madrid a spanyol élvonalban.","id":"20200715_Csutortokon_bajnok_lehet_a_Real_Madrid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9911e850-9395-46ce-bc74-0ce76e486db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9b83c3-e0a4-4e55-9878-869f66d3c779","keywords":null,"link":"/sport/20200715_Csutortokon_bajnok_lehet_a_Real_Madrid","timestamp":"2020. július. 15. 16:43","title":"Csütörtökön bajnok lehet a Real Madrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a990d0bd-2ef4-4d8f-926a-3b8bdc293d95","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Külföldön mind népszerűbbek a \"maradék nélkül\" mozgalmak, amelyek célja, hogy akár állatot is, zöldségeket is hulladék nélkül használjanak fel. De miként jutottunk el onnan, hogy egy csirkének a csont kivételével mindenét feldolgozták, addig, hogy sokan ma már csak a mellfilét hajlandóak megenni? Szabó Esztivel, a Felelős Gasztrohős kommunikációs vezetőjével a hulladékmentes étkezésről beszélgettünk, miként arról is, mennyi mindenről nem tudjuk, hogy egyébként ehető.","shortLead":"Külföldön mind népszerűbbek a \"maradék nélkül\" mozgalmak, amelyek célja, hogy akár állatot is, zöldségeket is hulladék...","id":"20200714_szaboeszti_tudatossag_elelmiszer_hulladek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a990d0bd-2ef4-4d8f-926a-3b8bdc293d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a84abec-9a5a-4684-8873-889888f0830f","keywords":null,"link":"/zhvg/20200714_szaboeszti_tudatossag_elelmiszer_hulladek","timestamp":"2020. július. 14. 16:00","title":"\"Ha fél órán át pucolod a krumplit, jobban odafigyelsz arra, hogy az étel ne menjen a szemétbe\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348fa266-73de-40f1-81e7-edba22a6b11e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A következő hetekben több részben mutatjuk be Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét, mely az észak-amerikai szélsőjobboldali mozgalom politikai és kulturális kontúrjait festi fel egy később jó útra tért neonáci történetén keresztül. Sorozatunk negyedik részében – kis ugrás a korábbiakhoz képest – a főszereplő, Picciolini már mélyre ásta magát a szárba szökkenő amerikai bőrfejűek mozgalmának világába. Verekedések, rasszista támadások: 1988 legforróbb hónapjai, „a gyűlölet nyara”.","shortLead":"A következő hetekben több részben mutatjuk be Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét, mely...","id":"20200714_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__4_resz_A_gyulolet_nyara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=348fa266-73de-40f1-81e7-edba22a6b11e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626dbae4-c82a-4c4d-9d7f-3d3cb95317ce","keywords":null,"link":"/360/20200714_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__4_resz_A_gyulolet_nyara","timestamp":"2020. július. 14. 19:00","title":"Egy jó útra tért neonáci visszaemlékezései – 4. rész, „A gyűlölet nyara”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A kísérlet alanyainak szervezetében antitestek képződtek.","shortLead":"A kísérlet alanyainak szervezetében antitestek képződtek.","id":"20200715_orosz_koronavirus_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d97439-a690-413b-8515-3b606736bf19","keywords":null,"link":"/vilag/20200715_orosz_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. július. 15. 21:48","title":"Kiengedték a kórházból az első orosz katonákat, akiken koronavírus-oltást teszteltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"835371b8-9d69-4dce-a4bb-3b7f4451447f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Canan Kaftancioglu nélkül nemigen tudott volna a török ellenzék győzni a tavalyi isztambuli polgármester-választáson. A hatalom azonnal előhúzott néhányat korábbi tweetjeiből, és azok alapján büntetné hosszú börtönnel az örmények elleni népirtást elismerő, feminista, motorozó és disznóhúst is evő népszerű politikust.","shortLead":"Canan Kaftancioglu nélkül nemigen tudott volna a török ellenzék győzni a tavalyi isztambuli polgármester-választáson...","id":"202028_canan_kaftancioglu_atorokellenzek_motorja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=835371b8-9d69-4dce-a4bb-3b7f4451447f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be2ce677-45ca-4797-bbf2-e7fb6ddfcaa7","keywords":null,"link":"/360/202028_canan_kaftancioglu_atorokellenzek_motorja","timestamp":"2020. július. 15. 10:00","title":"Kihúzta a gyufát Erdogannál, 10 év börtön várhat a török ellenzék motorjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2356ad99-7a48-40c8-b3fb-08a8d8f16888","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely miniszter és Schmidt Mária történész a Kultúrharc a XXI. században című konferencián ostorozta az általuk liberálisnak, illetve baloldalinak tekintett értékrendet. Schmidt szerint Kelet-Európa elborzad attól, amivé a Nyugat vált.","shortLead":"Gulyás Gergely miniszter és Schmidt Mária történész a Kultúrharc a XXI. században című konferencián ostorozta...","id":"20200714_Gulyas_Gergely_nyugat_liberalizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2356ad99-7a48-40c8-b3fb-08a8d8f16888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2975b60b-58f5-440f-ba31-697e8b50d8fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Gulyas_Gergely_nyugat_liberalizmus","timestamp":"2020. július. 14. 16:25","title":"Gulyás Gergely megfejtette, mi a baj a nyugattal, aztán Schmidt Mária még rátett egy lapáttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]