Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7a6ec43-25be-4501-b2b1-b870559580ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Növelik a Magyar Falu Programra és az útfelújításokra szánt pénzt.","shortLead":"Növelik a Magyar Falu Programra és az útfelújításokra szánt pénzt.","id":"20200716_magyar_falu_program_utfelujitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7a6ec43-25be-4501-b2b1-b870559580ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f7a237-c9ea-4050-9f30-e712b0310917","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200716_magyar_falu_program_utfelujitas","timestamp":"2020. július. 16. 10:28","title":"Még 62 milliárdot rak a magyar falvakba a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"622557c2-0564-4a00-ad4c-c0e1a884571f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány a főpolgármester szerint kivételesen hallgatott a józan hangokra.","shortLead":"A kormány a főpolgármester szerint kivételesen hallgatott a józan hangokra.","id":"20200716_Karacsony_arrol_hogy_elmarad_az_augusztus_20i_tuzijatek_Orulok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=622557c2-0564-4a00-ad4c-c0e1a884571f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152224f1-d6e7-4148-ae61-ff3e3c8ee96f","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Karacsony_arrol_hogy_elmarad_az_augusztus_20i_tuzijatek_Orulok","timestamp":"2020. július. 16. 12:20","title":"Karácsony arról, hogy elmarad az augusztus 20-i tűzijáték: Örülök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d488cd48-7c15-414a-aa4f-687c55460ea4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy lesznek kerékpársávok már a Ferenc körúton, hogy az autósoktól nem vesznek el sávokat.","shortLead":"Úgy lesznek kerékpársávok már a Ferenc körúton, hogy az autósoktól nem vesznek el sávokat.","id":"20200715_Nagykorut_kerekparsav_BKK_bicikli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d488cd48-7c15-414a-aa4f-687c55460ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4d4371-e27c-4baa-a9bd-9767c6fe3e36","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_Nagykorut_kerekparsav_BKK_bicikli","timestamp":"2020. július. 15. 15:20","title":"A Nagykörút újabb részén nyit kerékpársávot a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3047bfc7-4fbf-45f2-80a9-64e34acc8f99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Dacia Duster egy praktikus, megfizethető SUV, amely Renault technikán alapul. Ezúttal a Top Gear legénysége egy kicsit tovább gondolta a dolgokat és izgalmassá is akarták tenni a modellt.","shortLead":"A Dacia Duster egy praktikus, megfizethető SUV, amely Renault technikán alapul. Ezúttal a Top Gear legénysége...","id":"20200715_Tuning_Dacia_Duster","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3047bfc7-4fbf-45f2-80a9-64e34acc8f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d5b5ff-8961-4e36-90a0-3cdeddca28a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200715_Tuning_Dacia_Duster","timestamp":"2020. július. 16. 04:42","title":"Előbb-utóbb meg kellett csinálni az ültetett Dacia Dustert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc30c6a-7691-49fc-a6b1-cf445403b19d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Száznál is több eljárás indult rémhírterjesztés, valamint csalás miatt, a közveszéllyel fenyegetés miatt 29-szer volt dolguk a rendőröknek.","shortLead":"Száznál is több eljárás indult rémhírterjesztés, valamint csalás miatt, a közveszéllyel fenyegetés miatt 29-szer volt...","id":"20200715_rendorseg_eljaras_jarvany_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cc30c6a-7691-49fc-a6b1-cf445403b19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635563fc-95a8-46dc-8c72-6abf4e9438b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_rendorseg_eljaras_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. július. 15. 19:35","title":"Eddig 455 eljárást indított a rendőrség a járvánnyal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4b49ac8-014a-4c80-a801-1eb2c61dcc9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Videochatekhez tervezett táblagéppel állt elő a karanténidőszak királya, a Zoom. Amire persze nem csak emiatt emlékezhetünk.","shortLead":"Videochatekhez tervezett táblagéppel állt elő a karanténidőszak királya, a Zoom. Amire persze nem csak emiatt...","id":"20200716_zoom_tablagep_dten_konferenciahivas_videokonferencia_home_office_otthoni_munkavegzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4b49ac8-014a-4c80-a801-1eb2c61dcc9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383d9e43-4411-4d33-af51-a0ede78190f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_zoom_tablagep_dten_konferenciahivas_videokonferencia_home_office_otthoni_munkavegzes","timestamp":"2020. július. 16. 14:03","title":"Hatalmas képernyő, nyolc mikrofon: saját táblagépet ad ki a Zoom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24a5180-e29b-44d7-a660-3b13120e1c9d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Brit brókerek vetették össze a világ nagyvárosait. Azt találták, hogy a kelet-európai városoknál nincs jobb hely a vállalkozásoknak.","shortLead":"Brit brókerek vetették össze a világ nagyvárosait. Azt találták, hogy a kelet-európai városoknál nincs jobb hely...","id":"20200716_legjobb_varosok_multiknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f24a5180-e29b-44d7-a660-3b13120e1c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3195164d-6519-4049-b7b9-58787bae532b","keywords":null,"link":"/kkv/20200716_legjobb_varosok_multiknak","timestamp":"2020. július. 16. 18:31","title":"Budapest a legalkalmasabb nagyváros a cégeknek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f770d9-a04e-4046-b4f8-64ce73f11c99","c_author":"Kovács Gábor","category":"elet","description":"Mikor máskor lehetne „örökzöldebb” téma a sör, mint nyáron? A parlament július elején fogadta el a törvénymódosítást, amely bevallottan ez eddig hendikepes hazai kisüzemi sörfőzdéket segíti. Ennek értelmében a vendéglátóhelyek kötelesek a csapolt sörforgalom 20 százalékát magyar tulajdonú sörfőzde termékeiből biztosítani. ","shortLead":"Mikor máskor lehetne „örökzöldebb” téma a sör, mint nyáron? A parlament július elején fogadta el a törvénymódosítást...","id":"20200717_Pedig_csak_a_jo_sort_szeretjuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07f770d9-a04e-4046-b4f8-64ce73f11c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a75ec58e-5cb0-4247-9c5b-e298bdaded62","keywords":null,"link":"/elet/20200717_Pedig_csak_a_jo_sort_szeretjuk","timestamp":"2020. július. 17. 09:12","title":"Hogy tartható be a sörtörvény?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]