[{"available":true,"c_guid":"306a82dc-4e47-4d84-803b-c9b7b6c43e56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök keresik a feltételezett elkövetőket.\r

","shortLead":"A rendőrök keresik a feltételezett elkövetőket.\r

","id":"20200717_legpuska_lovoldozes_rendorseg_budafok_teteny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=306a82dc-4e47-4d84-803b-c9b7b6c43e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"451fb150-771e-4fa9-b688-ae546b8dc8f3","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_legpuska_lovoldozes_rendorseg_budafok_teteny","timestamp":"2020. július. 17. 08:51","title":"Légpuskával lőhettek meg egy férfit Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69059ff0-bea6-4c51-b7be-f2cbe4d08af7","c_author":"Balla István - Csatlós Hanna - Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A kertmozik varázsát az elhelyezkedés mellett kétségtelenül az esetlegesség adja: van abban valami különösen bizsergető érzés, amikor már délután lessük a felhőket, vajon gátat szab-e az időjárás az esti terveinknek. Ha nem, végre elnyúlhatunk egy színes nyugágyon, a lábainkat a homokban, vagy kavicságyon pihentethetjük, a filmet pedig egy jó hideg fröccsel a kezünkben nézhetjük végig. Vagy kényelmetlen székeken szoronghatunk, és csapkodhatjuk a szúnyogokat. A csillagok alatti mozizásnak mindkét esetben megvan a maga bája. Szubjektív budapesti és vidéki kertmoziajánlónk következik. ","shortLead":"A kertmozik varázsát az elhelyezkedés mellett kétségtelenül az esetlegesség adja: van abban valami különösen bizsergető...","id":"20200716_Kertmozik_budapesten_es_a_balatonnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69059ff0-bea6-4c51-b7be-f2cbe4d08af7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409f3e2c-8344-45c6-a18b-821eff40a8ed","keywords":null,"link":"/elet/20200716_Kertmozik_budapesten_es_a_balatonnal","timestamp":"2020. július. 16. 20:00","title":"Mit nekünk szúnyogcsípés, ha a szabad ég alatt mozizhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d826cb11-cc97-4274-9b71-007b206cefea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Módosított a rendeleten a kormány.","shortLead":"Módosított a rendeleten a kormány.","id":"20200716_Utazasi_korlatozasok_orszagokon_belul_is_megkulonboztethetnek_teruleteket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d826cb11-cc97-4274-9b71-007b206cefea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e695bc-ad76-4b2e-a3f8-70525528cd0b","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Utazasi_korlatozasok_orszagokon_belul_is_megkulonboztethetnek_teruleteket","timestamp":"2020. július. 16. 08:52","title":"Utazási korlátozások: országokon belül is megkülönböztethetnek területeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9d4d80b-e156-40b9-9681-c4ad0dccd22b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobilos játékok szerelmesei számára a kígyók világnapja nem jelenthet mást, mint a legendás mobilos játék, a Snake felidézését. Ebből az apropóból mutatunk róla néhány érdekességet.","shortLead":"A mobilos játékok szerelmesei számára a kígyók világnapja nem jelenthet mást, mint a legendás mobilos játék, a Snake...","id":"20200716_snake_kigyos_jatek_mobilos_jatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9d4d80b-e156-40b9-9681-c4ad0dccd22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440b4c47-69ce-4efa-b44f-17d63a733181","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_snake_kigyos_jatek_mobilos_jatek","timestamp":"2020. július. 16. 19:03","title":"5 tény, amit biztosan nem tudott a világ legismertebb mobilos játékáról, a Snake-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba078972-fc21-4cb2-8f37-365f503b2518","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"2,7 millió emberi tevékenységet naplóztak, mióta felfedezték az Antarktiszt, ausztrál kutatók most ezekből állítottak össze adatbázist.","shortLead":"2,7 millió emberi tevékenységet naplóztak, mióta felfedezték az Antarktiszt, ausztrál kutatók most ezekből állítottak...","id":"20200715_Antarktisz_emberi_hatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba078972-fc21-4cb2-8f37-365f503b2518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e82f641a-eac3-4434-aeac-c43dc56e0290","keywords":null,"link":"/zhvg/20200715_Antarktisz_emberi_hatas","timestamp":"2020. július. 15. 20:39","title":"Sokkal jobban átalakították az emberek az Antarktiszt, mint ahogy eddig hittük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2336b08-7835-4bf5-a7d2-9da36f1fe7bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fahim Salehet saját lakásában gyilkolták meg – egy láncfűrésszel.","shortLead":"Fahim Salehet saját lakásában gyilkolták meg – egy láncfűrésszel.","id":"20200716_gokada_startup_alkalmazas_gyilkossag_fahim_saleh_lancfuresz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2336b08-7835-4bf5-a7d2-9da36f1fe7bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c65cd0a-b643-41d9-8a09-7061df6ba2a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_gokada_startup_alkalmazas_gyilkossag_fahim_saleh_lancfuresz","timestamp":"2020. július. 16. 11:13","title":"Darabokban, bezacskózva találták meg egy menő alkalmazás fejlesztőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f3d2f6c-d240-4e5e-b99f-27bd161e107a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sokan az újévet, mások az ihletet várják, de rosszul teszik: valószínűleg senki sem tud egyik napról a másikra megváltozni. De mindig lehetünk egy kicsit jobbak, egy kicsit figyelmesebbek, egy kicsit aktívabbak, ha lépésről lépésre, apránként, kitartással, a hibáinkból tanulva haladunk.","shortLead":"Sokan az újévet, mások az ihletet várják, de rosszul teszik: valószínűleg senki sem tud egyik napról a másikra...","id":"20200716_Tippek_ujrakezdeshez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f3d2f6c-d240-4e5e-b99f-27bd161e107a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42671914-0f58-45a8-95ea-e6aa7c6205c3","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200716_Tippek_ujrakezdeshez","timestamp":"2020. július. 16. 13:30","title":"Tippek újrakezdéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Elfogyott a válságkezelésre viharos gyorsasággal félretett keret, legalábbis az a pénz, amit a kormány eredetileg beletett. Igaz, sose volt igazi alap, inkább csak annak felcímkézett zárolások. És sose volt gazdaságvédelmi, legfeljebb annyira, amennyire bármilyen, bármire elköltött forint védi a gazdaságot.","shortLead":"Elfogyott a válságkezelésre viharos gyorsasággal félretett keret, legalábbis az a pénz, amit a kormány eredetileg...","id":"20200716_A_kormany_nagy_buveszmutatvanya_a_gazdasagvedelmi_alap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba038933-f39d-403f-991f-f6b2ee5342fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200716_A_kormany_nagy_buveszmutatvanya_a_gazdasagvedelmi_alap","timestamp":"2020. július. 16. 06:30","title":"A kormány nagy bűvészmutatványa: a „gazdaságvédelmi” „alap”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]