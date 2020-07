Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"870769b1-4501-4ebd-aa8a-6e97a7a8a031","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Így akarják felhívni a figyelmet a mosoly fontosságára.","shortLead":"Így akarják felhívni a figyelmet a mosoly fontosságára.","id":"20200718_Happy_days_mosolygo_arcot_vetittek_a_brit_parlamentre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=870769b1-4501-4ebd-aa8a-6e97a7a8a031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80eac4b-ca9f-40de-98dc-2bd929bbea7f","keywords":null,"link":"/elet/20200718_Happy_days_mosolygo_arcot_vetittek_a_brit_parlamentre","timestamp":"2020. július. 18. 14:04","title":"Happy days: mosolygó arcot vetíttek a brit parlamentre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd5c965c-37b3-413a-b037-11c384cb8741","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás miatt több millió embert veszélyeztet a hőstressz, ami miatt akár le is állhatnak a szerveink. ","shortLead":"A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás miatt több millió embert veszélyeztet a hőstressz, ami miatt akár...","id":"20200717_Vegzetesen_forroak_lesznek_a_nyarak_a_klimavaltozas_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd5c965c-37b3-413a-b037-11c384cb8741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd0368b-990a-4ee7-97d4-ae192a98c724","keywords":null,"link":"/zhvg/20200717_Vegzetesen_forroak_lesznek_a_nyarak_a_klimavaltozas_miatt","timestamp":"2020. július. 17. 13:13","title":"Végzetesen forróak lesznek a nyarak a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39429342-994b-40d6-923f-44dbfb8918ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez még egy minden elektromos rásegítés nélküli, szupermagas fordulatszámú őszinte V10-es.","shortLead":"Ez még egy minden elektromos rásegítés nélküli, szupermagas fordulatszámú őszinte V10-es.","id":"20200717_nem_kezdo_forma1_relikvia_elado_egy_870_loeros_mclarenmercedes_motor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39429342-994b-40d6-923f-44dbfb8918ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2fb04f-cee4-4fa2-9e7b-40dcb6786398","keywords":null,"link":"/cegauto/20200717_nem_kezdo_forma1_relikvia_elado_egy_870_loeros_mclarenmercedes_motor","timestamp":"2020. július. 17. 11:21","title":"Nem kezdő Forma–1-relikvia: eladó egy 870 lóerős McLaren–Mercedes-motor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Eredetileg augusztusban akarták csak bevezetni a franciák a nyilvános zárt terekben a kötelező maszkviselést, de a friss statisztikák miatt előbb léptek.","shortLead":"Eredetileg augusztusban akarták csak bevezetni a franciák a nyilvános zárt terekben a kötelező maszkviselést, de...","id":"20200718_Szigorit_Franciaorszag_mar_hetfotol_maszkot_kell_viselni_a_zart_helyeken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7310e90-1e34-440f-be18-6546b0c17994","keywords":null,"link":"/elet/20200718_Szigorit_Franciaorszag_mar_hetfotol_maszkot_kell_viselni_a_zart_helyeken","timestamp":"2020. július. 18. 09:01","title":"Szigorít Franciaország: már hétfőtől maszkot kell viselni a zárt helyeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fe18327-a541-4e83-ad00-c6087b7888ca","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az uniós garanciákat könnyű kijátszani, ezt meg is teszik a cégek.","shortLead":"Az uniós garanciákat könnyű kijátszani, ezt meg is teszik a cégek.","id":"20200717_Nemet_munka_bolgar_fizetesert_szazezrek_kovetik_egy_vendegmunkas_peret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fe18327-a541-4e83-ad00-c6087b7888ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57223294-7276-40bb-8e89-c56b653c57e4","keywords":null,"link":"/kkv/20200717_Nemet_munka_bolgar_fizetesert_szazezrek_kovetik_egy_vendegmunkas_peret","timestamp":"2020. július. 17. 18:18","title":"Német munka bolgár fizetésért: százezrek követik egy vendégmunkás perét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862781de-12de-4bfe-919e-1f3d6072a8f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A ceremónián az uralkodó is részt vett.","shortLead":"A ceremónián az uralkodó is részt vett.","id":"20200717_beatrix_hercegno_titkos_eskuvo_ii_erzsebet_unoka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=862781de-12de-4bfe-919e-1f3d6072a8f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cefb1c8-74e8-4ab1-b9ed-9b6c26ad670a","keywords":null,"link":"/elet/20200717_beatrix_hercegno_titkos_eskuvo_ii_erzsebet_unoka","timestamp":"2020. július. 17. 14:34","title":"Titokban férjhez ment II. Erzsébet unokája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e40ff3e-7d55-409f-941d-ec3eae1db112","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A párt szerint egy szűk gazdasági elit gátlástalanul letarolja a Balaton környéki zöldfelületeket.","shortLead":"A párt szerint egy szűk gazdasági elit gátlástalanul letarolja a Balaton környéki zöldfelületeket.","id":"20200717_lmp_termeszetpusztitas_tihany_feljelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e40ff3e-7d55-409f-941d-ec3eae1db112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c599042d-7757-4df4-97cb-6ab72d56991b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200717_lmp_termeszetpusztitas_tihany_feljelentes","timestamp":"2020. július. 17. 18:53","title":"Az LMP feljelentést tett a tihanyi természetpusztítás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cd98f6c-5a0e-454d-9c21-8cf298171a80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Más termékeknél is erre lehet számítani.","shortLead":"Más termékeknél is erre lehet számítani.","id":"20200718_Papirpalackban_adjak_jovore_a_whiskyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cd98f6c-5a0e-454d-9c21-8cf298171a80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461aa52a-b4e2-481d-a25f-83d95b539c4b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200718_Papirpalackban_adjak_jovore_a_whiskyt","timestamp":"2020. július. 18. 10:31","title":"Papírpalackban adják jövőre a whiskyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]