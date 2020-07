Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0258b3b-e47b-421b-aa82-c11c946b05a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az úthiba szerdán keletkezett. Még nem tudni, mikor indulhat újra a villamosközlekedés.","shortLead":"Az úthiba szerdán keletkezett. Még nem tudni, mikor indulhat újra a villamosközlekedés.","id":"20200717_villamos_vamhaz_korut_uthiba_javitas_bkk_bkv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0258b3b-e47b-421b-aa82-c11c946b05a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc59abf5-ca5f-45fe-8ed3-c198d8819126","keywords":null,"link":"/cegauto/20200717_villamos_vamhaz_korut_uthiba_javitas_bkk_bkv","timestamp":"2020. július. 17. 11:25","title":"Egy lyuk miatt nem jár harmadik napja villamos a Vámház körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c8414c-d84f-40ab-93dd-9a33f7ff2927","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elhunyt egy beteg is, hárman vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Elhunyt egy beteg is, hárman vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200718_Ujabb_22_magyarnal_mutattak_ki_a_koronavirust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8c8414c-d84f-40ab-93dd-9a33f7ff2927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a669954-95bc-4e35-8bbf-4aebb1a414a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200718_Ujabb_22_magyarnal_mutattak_ki_a_koronavirust","timestamp":"2020. július. 18. 09:23","title":"Újabb 22 magyarnál mutatták ki a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"062b4a2c-9a22-4da0-b0b7-308d3d60a1d0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Ausztriából érkezett kamionból már kipakolták az idén egyedi matricázást kapott sportkocsikat. ","shortLead":"Az Ausztriából érkezett kamionból már kipakolták az idén egyedi matricázást kapott sportkocsikat. ","id":"20200716_megerkeztek_a_szivarvanyos_mercedesamg_biztonsagi_autok_a_hungaroringre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=062b4a2c-9a22-4da0-b0b7-308d3d60a1d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a801b05-ac41-49c4-8fc3-e294351930b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200716_megerkeztek_a_szivarvanyos_mercedesamg_biztonsagi_autok_a_hungaroringre","timestamp":"2020. július. 16. 16:06","title":"Megérkeztek a szivárványos Mercedes-AMG biztonsági autók a Hungaroringre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d2a46cc-7da2-4871-9602-8cc7e2c7ea08","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Vizoviczki László vesztegetési ügyének főszereplői a katonai ügyész szerint innentől kezdve azok a volt vezető beosztású rendőrök lesznek, akiket esetenként akár havi több millió forinttal is megkent a kilencvenes és kétezres évek diszkópápája. Ők jóval súlyosabb büntetésre számíthatnak, mint a most hét év fegyházra ítélt Vizoviczki, de az eljárás titkos marad.","shortLead":"Vizoviczki László vesztegetési ügyének főszereplői a katonai ügyész szerint innentől kezdve azok a volt vezető...","id":"20200716_a_vizoviczki_ugy_foszereploi_innen_a_korrumpalt_vezeto_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d2a46cc-7da2-4871-9602-8cc7e2c7ea08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ad15951-6764-404a-8f8b-6539c4f23b11","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_a_vizoviczki_ugy_foszereploi_innen_a_korrumpalt_vezeto_rendorok","timestamp":"2020. július. 16. 19:42","title":"A Vizoviczki-ügy rendőr vádlottjai háromszor annyit is kaphatnak, mint a volt diszkópápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6312d18a-68ea-4cbc-858b-6928c07323de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha zenei klipek, akkor YouTube – ennek szeretne véget vetni a Facebook.","shortLead":"Ha zenei klipek, akkor YouTube – ennek szeretne véget vetni a Facebook.","id":"20200716_facebook_zenei_videok_videoklip_zenekar_youtube","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6312d18a-68ea-4cbc-858b-6928c07323de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab877201-0a2b-46bb-93f8-151477536f54","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_facebook_zenei_videok_videoklip_zenekar_youtube","timestamp":"2020. július. 16. 11:33","title":"A Facebook levadászná a YouTube nézőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8619bb1c-03e8-41fa-9395-296a4b0e38f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan megfigyelőeszközt terveztek, amely egy holdjáró hasán is elfér. Az ötletet 30 ezer dollárral (kb. 9,2 millió forinttal) jutalmazta a NASA.","shortLead":"Olyan megfigyelőeszközt terveztek, amely egy holdjáró hasán is elfér. Az ötletet 30 ezer dollárral (kb. 9,2 millió...","id":"20200717_puli_space_technologies_nasa_palyazat_regolit_hold_hidrogen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8619bb1c-03e8-41fa-9395-296a4b0e38f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44eb3962-c13d-4ac8-9025-984e58cec179","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_puli_space_technologies_nasa_palyazat_regolit_hold_hidrogen","timestamp":"2020. július. 17. 17:03","title":"A magyar Puli nyerte a NASA pályázatának fődíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8feb31f3-3301-4546-bed1-5be0a64838df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Környezetvédők szerint a hamarosan végleges formát öltő, az Európai Unió és dél-amerikai országok közti kereskedelmi megállapodást felhasználható lenne arra, hogy visszaszorítsák az erdőirtásokat.","shortLead":"Környezetvédők szerint a hamarosan végleges formát öltő, az Európai Unió és dél-amerikai országok közti kereskedelmi...","id":"20200717_A_brazil_szoja_es_marhahus_otode_erdoirtas_eredmenyekeppen_kerul_Europaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8feb31f3-3301-4546-bed1-5be0a64838df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c2240a-4f01-4462-9421-70b2a829fe44","keywords":null,"link":"/zhvg/20200717_A_brazil_szoja_es_marhahus_otode_erdoirtas_eredmenyekeppen_kerul_Europaba","timestamp":"2020. július. 17. 14:06","title":"A brazil szója és marhahús ötöde erdőirtás után kerül Európába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitter egyelőre nem árulta el, miért nem nyúltak a támadók Donald Trump Twitter-fiókjához, de két bennfentes informátor már elárulta a titkot.","shortLead":"A Twitter egyelőre nem árulta el, miért nem nyúltak a támadók Donald Trump Twitter-fiókjához, de két bennfentes...","id":"20200717_twitter_hackeles_hackertamadas_donald_trump_kibertamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b519c8-b74c-4fe3-94be-e2394f611637","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_twitter_hackeles_hackertamadas_donald_trump_kibertamadas","timestamp":"2020. július. 17. 12:03","title":"Ezért úszhatta meg Donald Trump a Twittert ért eddigi legnagyobb hackertámadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]