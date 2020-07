Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak az orosz kiberbűnözők próbálják ellehetetleníteni a koronavírus elleni védőoltáson dolgozók munkáját.","shortLead":"Nem csak az orosz kiberbűnözők próbálják ellehetetleníteni a koronavírus elleni védőoltáson dolgozók munkáját.","id":"20200722_kinai_orosz_hacker_hackerek_koronavirus_vedooltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2887711a-8321-4478-adf6-e0962ea04b3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_kinai_orosz_hacker_hackerek_koronavirus_vedooltas","timestamp":"2020. július. 22. 09:03","title":"Már kínai hackerek is támadják a koronavírus-oltáson dolgozó laboratóriumokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c541c29-2d72-4484-8886-0f7a6fcc7a97","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Négyszázhúsz szerencsés mehet ingyenes tréningre. 