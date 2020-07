Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2521c94d-cbdf-4f09-812a-20ba566fcc55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nyolc évnyi üvegházhatást okozó gázkibocsátást lehetne megelőzni az elkövetkező négy évtizedben, ha szigorúbb előírásokat vezetnek be a légkondicionáló berendezésekre. ","shortLead":"Nyolc évnyi üvegházhatást okozó gázkibocsátást lehetne megelőzni az elkövetkező négy évtizedben, ha szigorúbb...","id":"20200718_Termeszetbarat_legkondicionalasra_szolit_fel_az_ENSZ","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2521c94d-cbdf-4f09-812a-20ba566fcc55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24240e3e-67b0-4691-b400-78c2c88f3c4c","keywords":null,"link":"/zhvg/20200718_Termeszetbarat_legkondicionalasra_szolit_fel_az_ENSZ","timestamp":"2020. július. 18. 21:16","title":"Elképesztően sok energiát lehetne spórolni a fejlett klímaberendezésekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9b2852-d32e-4843-af59-a753b64ab22b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"250-en jöttek Szolnokról, hogy az „egyre élhetetlenebbé vált Józsefváros” ellenzéki vezetői ellen tiltakozzanak.","shortLead":"250-en jöttek Szolnokról, hogy az „egyre élhetetlenebbé vált Józsefváros” ellenzéki vezetői ellen tiltakozzanak.","id":"20200718_Pikoek_szerint_videki_bertuntetok_tuntettek_ellenuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf9b2852-d32e-4843-af59-a753b64ab22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a1f87e0-d13d-47fd-9f1a-ef6dc7d344f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200718_Pikoek_szerint_videki_bertuntetok_tuntettek_ellenuk","timestamp":"2020. július. 18. 18:11","title":"Pikóék szerint vidéki bértüntetők tüntettek ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d611b02-2793-4d9b-9e38-d6a260f9130a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvostanhallgatók fele nem Magyarországon képzeli el a jövőjét, egyharmaduk hosszabb távon is külföldön dolgozna.","shortLead":"Az orvostanhallgatók fele nem Magyarországon képzeli el a jövőjét, egyharmaduk hosszabb távon is külföldön dolgozna.","id":"20200717_orvos_kulfold_kamara_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d611b02-2793-4d9b-9e38-d6a260f9130a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb2e650-0fca-47d5-94af-d6bb491042b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_orvos_kulfold_kamara_felmeres","timestamp":"2020. július. 17. 17:17","title":"A leendő magyar orvosok fele külföldön képzeli el a jövőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f162b6a-cc8a-4b2c-ab81-f049aeca4159","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem gyanúsítják, de kihallgatják az egyházmegye egyik önkéntesét a nantes-i székesegyházban keletkezett tűz ügyében.","shortLead":"Nem gyanúsítják, de kihallgatják az egyházmegye egyik önkéntesét a nantes-i székesegyházban keletkezett tűz ügyében.","id":"20200719_Egyhazmegyei_onkentest_hallgatnak_ki_a_nantesi_szekesegyhaz_leegese_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f162b6a-cc8a-4b2c-ab81-f049aeca4159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"612d3cdb-1f5e-4097-ad95-f58785c0ae9e","keywords":null,"link":"/vilag/20200719_Egyhazmegyei_onkentest_hallgatnak_ki_a_nantesi_szekesegyhaz_leegese_miatt","timestamp":"2020. július. 19. 11:15","title":"Egyházmegyei önkéntest hallgatnak ki a nantes-i székesegyházban keletkezett tűz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aed9e96-556d-4a86-ad0e-676aae635322","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy 160 millió éves növény fosszíliáira bukkantak kínai és amerikai kutatók Kínában, a Belső-Mongólia Autonóm Területen.","shortLead":"Egy 160 millió éves növény fosszíliáira bukkantak kínai és amerikai kutatók Kínában, a Belső-Mongólia Autonóm Területen.","id":"20200718_amentotaxus_160_millio_eves_noveny_maradvanyai_kina_mongolia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4aed9e96-556d-4a86-ad0e-676aae635322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b346d1-0973-4aa3-8c93-0bd9ba947b1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200718_amentotaxus_160_millio_eves_noveny_maradvanyai_kina_mongolia","timestamp":"2020. július. 18. 14:03","title":"160 millió éves növény maradványaira bukkantak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45370851-c068-4169-aacd-779b04d9c0ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A pénteki második szabadedzést jelentősen befolyásolta az esőzés. ","shortLead":"A pénteki második szabadedzést jelentősen befolyásolta az esőzés. ","id":"20200717_Vettel_ment_a_legjobban_a_masodik_szabadedzesen_Hamilton_kint_sem_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45370851-c068-4169-aacd-779b04d9c0ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb175f21-851e-4ab7-a927-911130bcc32c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200717_Vettel_ment_a_legjobban_a_masodik_szabadedzesen_Hamilton_kint_sem_volt","timestamp":"2020. július. 17. 16:54","title":"Hungaroring: Vettel ment a legjobban délután, Hamilton elengedte a szabadedzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027fd48d-cfa5-461c-bae6-3fef42af3042","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre még azt sem tudni pontosan, mikor jön az Apple kiterjeszett-valóság szemüvege, az Apple Glass, de azt már igen, hogy milyen irányba gondolkodik ezzel kapcsolatban a cupertinói cég.","shortLead":"Egyelőre még azt sem tudni pontosan, mikor jön az Apple kiterjeszett-valóság szemüvege, az Apple Glass, de azt már...","id":"20200717_apple_kiterjeszett_valosag_augmented_reaity_apple_glass","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=027fd48d-cfa5-461c-bae6-3fef42af3042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda8c122-fdcc-4aa6-ace3-f2a12229e0c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_apple_kiterjeszett_valosag_augmented_reaity_apple_glass","timestamp":"2020. július. 17. 13:03","title":"Megmutatta az Apple, hogyan lenne igazán értelme a csodaszemüvegének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca35d65-849f-48be-8deb-8c0b9e351238","c_author":"HVG","category":"360","description":"Forgalmasabb utak mellett gyakran még becsukott nyílászárók mellett is beszűrődnek a hangok, nyitva hagyott ablak esetén pedig óhatatlanul beköltözik a lakásba az utca zaja. A problémát nem szünteti meg, de jelentősen mérsékelheti a szingapúri Nanyang Műszaki Egyetem kutatóinak találmánya. ","shortLead":"Forgalmasabb utak mellett gyakran még becsukott nyílászárók mellett is beszűrődnek a hangok, nyitva hagyott ablak...","id":"202029_zajszures_otthon_ellentamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ca35d65-849f-48be-8deb-8c0b9e351238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3928724a-46ff-4312-b840-eb818b4b2a78","keywords":null,"link":"/360/202029_zajszures_otthon_ellentamadas","timestamp":"2020. július. 18. 16:15","title":"Ezt a zajszűrő ablakot forgalmas út mellett is ki lehet nyitni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]