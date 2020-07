Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ddac6540-a036-40d7-a8d2-613c3858078a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Írásban lehet véleményezni a közel 3 hektár erdő kivágásával fenyegető beruházást.","shortLead":"Írásban lehet véleményezni a közel 3 hektár erdő kivágásával fenyegető beruházást.","id":"20200721_obudai_hajogyari_sziget_gatepites_fakivagas_velemenyezni_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddac6540-a036-40d7-a8d2-613c3858078a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceda1aa6-d32b-4478-a98d-2974acb008cb","keywords":null,"link":"/itthon/20200721_obudai_hajogyari_sziget_gatepites_fakivagas_velemenyezni_lehet","timestamp":"2020. július. 21. 13:41","title":"Csütörtökig még elmondhatja, hogy akar-e gátat a Hajógyári-szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49df8fb8-230d-49ee-9782-90609a8c5ffc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még csak részleges adatok ismertek arról, mennyire ütötte meg a koronavírus a kereskedelmet, de ezekből az látszik, hogy májusban még nem volt az igazi az újranyitás, csak júniusban kezdhetett el javulni a helyzet.","shortLead":"Még csak részleges adatok ismertek arról, mennyire ütötte meg a koronavírus a kereskedelmet, de ezekből az látszik...","id":"20200720_bolt_dolgozo_munka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49df8fb8-230d-49ee-9782-90609a8c5ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4413c582-964b-49c0-bae1-0b3aa107bbe8","keywords":null,"link":"/kkv/20200720_bolt_dolgozo_munka","timestamp":"2020. július. 20. 12:27","title":"40 ezer dolgozó tűnt el a boltokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbdb2c7b-5f77-42f5-8244-8bc8877abb2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintegy 1,2 TB a mérete annak az adatbázisnak, amely összesen hét, a biztonságos kommunikációt szolgálni hivatott VPN-szolgáltató felhasználóinak adatait tartalmazta.","shortLead":"Mintegy 1,2 TB a mérete annak az adatbázisnak, amely összesen hét, a biztonságos kommunikációt szolgálni hivatott...","id":"20200720_vpn_szolgaltatas_felhasznaloi_adatok_szivargas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbdb2c7b-5f77-42f5-8244-8bc8877abb2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176dc198-74e8-4099-b185-4b521982e3bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200720_vpn_szolgaltatas_felhasznaloi_adatok_szivargas","timestamp":"2020. július. 20. 13:03","title":"Titkos felhasználói adatok szivárogtak ki Hongkongban, 18 napig voltak elérhetők a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0bd97bb-9daa-4184-b277-a7bb09cde8aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedd éjjel hozzák azokat a Leopard 2A4 harckocsikat, amiket kiképzésre használnak majd, amíg a fejlettebb modellek is ideérnek.","shortLead":"Kedd éjjel hozzák azokat a Leopard 2A4 harckocsikat, amiket kiképzésre használnak majd, amíg a fejlettebb modellek is...","id":"20200720_jonnek_az_uj_nemet_tankok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0bd97bb-9daa-4184-b277-a7bb09cde8aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a594228d-56bb-401e-8876-d03524fbfa04","keywords":null,"link":"/itthon/20200720_jonnek_az_uj_nemet_tankok","timestamp":"2020. július. 20. 16:59","title":"Érkeznek az új német tankok, hosszú konvojra figyelmeztet a honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53176009-cf6b-463c-8ad7-68f8b65688df","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az elektromos autók tulajdonosai segíthetnének abban, hogy ritkábbak és rövidebbek legyenek az áramkimaradások. Még meg is fizetnék őket ezért.","shortLead":"Az elektromos autók tulajdonosai segíthetnének abban, hogy ritkábbak és rövidebbek legyenek az áramkimaradások. Még meg...","id":"202029_aramszolgaltato_autok_vissza_afeladonak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53176009-cf6b-463c-8ad7-68f8b65688df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a95c89-f944-43b4-8149-034a0078271e","keywords":null,"link":"/360/202029_aramszolgaltato_autok_vissza_afeladonak","timestamp":"2020. július. 21. 12:00","title":"Évi 215 ezret fizethet az ausztrál áramszolgáltató annak, aki töltőn hagyja az autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8afa9ed-24fd-4631-8262-00ce1dc5ed84","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A krízishelyzetek a függőségekre is hatással vannak.","shortLead":"A krízishelyzetek a függőségekre is hatással vannak.","id":"20200721_Lassan_zart_addiktologiai_osztallya_alakul_a_vilag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8afa9ed-24fd-4631-8262-00ce1dc5ed84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62066c53-45ce-43be-8951-7e65dd2bdfea","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200721_Lassan_zart_addiktologiai_osztallya_alakul_a_vilag","timestamp":"2020. július. 21. 12:30","title":"Lassan zárt addiktológiai osztállyá alakul a világ?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dedd11a-1e66-4e0c-9ed1-7dc8471e6d61","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Rémisztő, hogy az autonómiát feltétlenül megkívánó művészet után az oktatásra is megint rátelepszik a politika - nyilatkozta a HVG-nek a 81 éves Kossuth-díjas festőművész. Elmondta azt is, miért hagyta ott annak idején az Iparművészeti Főiskolát, és miért lépett ki a Magyar Művészeti Akadémiából. Portréinterjú Bak Imrével.","shortLead":"Rémisztő, hogy az autonómiát feltétlenül megkívánó művészet után az oktatásra is megint rátelepszik a politika...","id":"202029_bak_imre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dedd11a-1e66-4e0c-9ed1-7dc8471e6d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df657ba9-cd10-4e35-9616-3060cf1676f4","keywords":null,"link":"/360/202029_bak_imre","timestamp":"2020. július. 21. 16:30","title":"Bak Imre: \"Sajnos van olyan helyzet, amikor csak a menekülés marad\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb3db1b-3f28-4843-b43b-47519a322257","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Egyetlen játékos nyert Magyarországon fődíjat a klasszikus Legyen Ön is milliomos!-ban, ő pedig úgy látja, borzasztó egyszerű felkészülni egy műveltségi vetélkedőre, és a titkot is elárulja. A ma már nyugdíjas köztisztviselőt, Cserey Gábort kérdeztük, mit csinált a nyereménnyel, miért fontos a lexikális tudás, és hogy csalt-e az angol kollégája, akit a bíróság ítélt el, miután elvitte az ottani kvíz főnyereményét.","shortLead":"Egyetlen játékos nyert Magyarországon fődíjat a klasszikus Legyen Ön is milliomos!-ban, ő pedig úgy látja, borzasztó...","id":"20200720_legyen_on_is_milliomos_cserey_gabor_vago_istvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=deb3db1b-3f28-4843-b43b-47519a322257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3806e6bc-2106-412d-b236-f493391bd6ba","keywords":null,"link":"/kultura/20200720_legyen_on_is_milliomos_cserey_gabor_vago_istvan","timestamp":"2020. július. 20. 12:00","title":"Két hónapig úgy járt dolgozni, hogy titkolta a Vágó Istvánnál nyert millióit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]