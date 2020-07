Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3af4032-a21a-487e-91d9-5961ebb1348c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Akár hét fokos hőmérséklet-emelkedést is túlélnek az Vörös-tenger koralljai.","shortLead":"Akár hét fokos hőmérséklet-emelkedést is túlélnek az Vörös-tenger koralljai.","id":"20200722_klimavaltozas_globalisfelmelegedes_korallzatony_vorostenger_akabaiobol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3af4032-a21a-487e-91d9-5961ebb1348c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e2c87b-fdbd-4f8c-b1e8-68d1848abe3c","keywords":null,"link":"/zhvg/20200722_klimavaltozas_globalisfelmelegedes_korallzatony_vorostenger_akabaiobol","timestamp":"2020. július. 22. 11:05","title":"Reményt adhat, hogy a rendkívüli hőmérséklet-emelkedést is kibírják korallok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98c6caa3-8b58-4671-9978-7b280eb374c7","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"A Ford Magyarország élére idén év elején nevezték ki Szabó Attila ügyvezető igazgatót, akivel akkor interjút készítettünk a márka 2020-as terveiről. Persze akkor még senki sem sejtette, hogy néhány hét múlva a koronavírus-járvány alaposan átírja az elképzeléseket, így most – a cég szigorú járványügyi előírásait szem előtt tartva – ismét leültünk az autóipari szakemberrel, hogy megkérdezzük, hogyan változtak az elképzeléseik az idei évet illetően. ","shortLead":"A Ford Magyarország élére idén év elején nevezték ki Szabó Attila ügyvezető igazgatót, akivel akkor interjút...","id":"fordmagyarorszag_20200723_Divatos_hibridek_autoipar_covid_Ford_interju_Szabo_Attila","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98c6caa3-8b58-4671-9978-7b280eb374c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc462420-a3de-45db-a12c-2ba8d5227dd7","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20200723_Divatos_hibridek_autoipar_covid_Ford_interju_Szabo_Attila","timestamp":"2020. július. 23. 15:30","title":"„A divatos hibrideket nehezebb eladni, mint egy szívós 1,6-ost”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"071f0ccf-3148-4346-81a7-a6910fdd455d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A középületek kategóriájában arany, az örökségvédelem kategóriában pedig ezüst nívódíjat kapott az építmény.","shortLead":"A középületek kategóriájában arany, az örökségvédelem kategóriában pedig ezüst nívódíjat kapott az építmény.","id":"20200722_gul_baba_turbeje_nivodij_magyar_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=071f0ccf-3148-4346-81a7-a6910fdd455d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44cbff93-8fe4-4105-b824-a56e88435f66","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200722_gul_baba_turbeje_nivodij_magyar_kormany","timestamp":"2020. július. 22. 13:31","title":"Díjakat kapott a Gül Baba türbéje, a kormány \"kiemelkedő turisztikai attrakciója\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A védőfelszerelések hiánya és a nem megfelelő járványügyi intézkedések állhatnak a fertőzések mögött.","shortLead":"A védőfelszerelések hiánya és a nem megfelelő járványügyi intézkedések állhatnak a fertőzések mögött.","id":"20200723_Egeszsegugyi_dolgozo_koronavirus_Afrika_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4b03d9-bd97-4de3-a45e-49ed119b0095","keywords":null,"link":"/vilag/20200723_Egeszsegugyi_dolgozo_koronavirus_Afrika_jarvany","timestamp":"2020. július. 23. 17:56","title":"Több mint tízezer egészségügyi dolgozó lett koronavírusos Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt, hogy kevesellte a műtét utáni hálapénzt, mondván: ő kocsival jár fel a Balatonról.","shortLead":"Volt, hogy kevesellte a műtét utáni hálapénzt, mondván: ő kocsival jár fel a Balatonról.","id":"20200723_korrupcio_sebesz_halapenz_mutet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e3776b-ea33-4c90-8a1b-48e722990cf6","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_korrupcio_sebesz_halapenz_mutet","timestamp":"2020. július. 23. 11:24","title":"Letöltendő börtönre ítéltek egy korrupt sebészt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Fontos űripari szereplővé tenné Magyarországot a kormány. Fontos űripari szereplővé tenné Magyarországot a kormány. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200722_Radar360_Nincs_penz_a_nyaralasra_Simicska_ujra_nyert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be86204-2cf4-49c6-bdcb-8bad66f0ddfb","keywords":null,"link":"/360/20200722_Radar360_Nincs_penz_a_nyaralasra_Simicska_ujra_nyert","timestamp":"2020. július. 22. 07:45","title":"Radar360: Nincs pénz a nyaralásra, Simicska újra nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f7a245b-8304-4df4-a1aa-c6fefa4a847a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főváros csak kínkeservesen tudta tető alá hozni a 3-as metró felújítását, mert a rendelkezésre álló forrás már az elején szűkös volt. Most a BKV és az önkormányzat kiszolgáltatottak az alagút felújítását végző cégnek.","shortLead":"A főváros csak kínkeservesen tudta tető alá hozni a 3-as metró felújítását, mert a rendelkezésre álló forrás már...","id":"20200723_Metrofelujitas_harmas_metro_swietelsky_fovaros_bkv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f7a245b-8304-4df4-a1aa-c6fefa4a847a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db73319d-b817-4f10-9d37-ade4d9998425","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200723_Metrofelujitas_harmas_metro_swietelsky_fovaros_bkv","timestamp":"2020. július. 23. 11:00","title":"Metrófelújítás: ha a kormány nem fukarkodik Tarlóssal, nem lenne szorult helyzetben Karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"76 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 4-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"76 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 4-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200723_Koronavirus_14_fovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03410fd3-195e-4b64-9724-863fd0435268","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_Koronavirus_14_fovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama","timestamp":"2020. július. 23. 09:16","title":"Koronavírus: 14 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]