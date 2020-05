Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d3e9614-41e9-4a19-a7b8-7051d4699c04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200517_ingyenes_allami_szamitogepes_tanfolyam_5g_ellenes_eroszak_koronavirus_office365_reply_all_blokkolas_gta_v_letoltes_ingyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d3e9614-41e9-4a19-a7b8-7051d4699c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a695f10d-ea6a-46f0-af24-2dfe8576f7f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200517_ingyenes_allami_szamitogepes_tanfolyam_5g_ellenes_eroszak_koronavirus_office365_reply_all_blokkolas_gta_v_letoltes_ingyen","timestamp":"2020. május. 17. 12:03","title":"Ez történt: tolongás indult a 100%-ban államilag finanszírozott informatikai tanfolyamra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7942226c-1280-4efa-b445-eb4127a62264","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fővárosi vállalkozások legjobb esetben is még további 4 hónapig tartó válságidőszakkal számolnak – derült ki a BKIK által készített kutatásból.","shortLead":"A fővárosi vállalkozások legjobb esetben is még további 4 hónapig tartó válságidőszakkal számolnak – derült ki a BKIK...","id":"20200518_budapest_ceg_valsag_tartalek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7942226c-1280-4efa-b445-eb4127a62264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5037fe23-daa2-494d-a157-8098a9a466a7","keywords":null,"link":"/kkv/20200518_budapest_ceg_valsag_tartalek","timestamp":"2020. május. 18. 11:56","title":"Öt budapesti cégből négynél kellett megszorításokat bevezetni a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082db785-8848-478e-bb81-40792748a858","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Természetes élőhelyek pusztítása, emberi tevékenység ide vagy oda, Ausztráliában az emlősök pusztulásának döntő százalékáért a házimacskák felelősek. ","shortLead":"Természetes élőhelyek pusztítása, emberi tevékenység ide vagy oda, Ausztráliában az emlősök pusztulásának döntő...","id":"20200518_hazimacska_oshonos_allat_Ausztralia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=082db785-8848-478e-bb81-40792748a858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65fae127-556a-4908-a956-a98d6ac85e09","keywords":null,"link":"/zhvg/20200518_hazimacska_oshonos_allat_Ausztralia","timestamp":"2020. május. 18. 11:07","title":"A házimacskák ölik meg a legtöbb őshonos állatot Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d042a3c-7cc6-4e73-92d2-78e6f08c9f12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három újabb beteg halt meg koronavírusban Magyarországon, hétfőn elkezdődnek a lazítások Budapesten is. Az operatív törzs a járvány legfrissebb fejleményeiről tájékoztatott. ","shortLead":"Három újabb beteg halt meg koronavírusban Magyarországon, hétfőn elkezdődnek a lazítások Budapesten is. Az operatív...","id":"20200517_operativ_torzs_muller_cecilia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d042a3c-7cc6-4e73-92d2-78e6f08c9f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c22d7fc-381a-4509-8ea7-bc230c0139bf","keywords":null,"link":"/itthon/20200517_operativ_torzs_muller_cecilia","timestamp":"2020. május. 17. 11:09","title":"Operatív törzs: Az áprilisi gazdasági adatok letaglózóak lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76b3d38-b787-420f-8937-529d06e1a922","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kemenesi Gábor szerint leginkább az egyének viselkedésén múlik, lesz-e második hulláma a koronavírusnak és ha igen, milyen. ","shortLead":"Kemenesi Gábor szerint leginkább az egyének viselkedésén múlik, lesz-e második hulláma a koronavírusnak és ha igen...","id":"20200517_virologus_kemenesi_gabor_koronavirus_helyzetjelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e76b3d38-b787-420f-8937-529d06e1a922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4094bf-2c0a-4b31-8410-0765ccb5d7d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200517_virologus_kemenesi_gabor_koronavirus_helyzetjelentes","timestamp":"2020. május. 17. 15:36","title":"Figyelmeztet a virológus: amíg a vírus itt van, készenléti állapotban kell lennünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804cd9cc-0986-4585-8532-1b6966170473","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szigetországban 170-en haltak meg koronavírus miatt vasárnap, ami viszonylag alacsony adatnak számít.","shortLead":"A szigetországban 170-en haltak meg koronavírus miatt vasárnap, ami viszonylag alacsony adatnak számít.","id":"20200517_Beletaposnak_a_gazba_a_brit_vakcinagyartok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=804cd9cc-0986-4585-8532-1b6966170473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f30fe50a-e0b7-4a17-ad4f-65b4c257fdd8","keywords":null,"link":"/vilag/20200517_Beletaposnak_a_gazba_a_brit_vakcinagyartok","timestamp":"2020. május. 17. 21:24","title":"Beletaposnak a gázba a brit vakcinagyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3aa630-cbb7-4bb1-8ede-79b6ed67ec6a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Foreign Policyben megjelent írás annak okait boncolhatja, miért nincs hatékony fegyverük a liberálisoknak a populisták ellen.","shortLead":"A Foreign Policyben megjelent írás annak okait boncolhatja, miért nincs hatékony fegyverük a liberálisoknak...","id":"20200517_kozepeuropa_liberalisok_erzelmi_politizalas_populistak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf3aa630-cbb7-4bb1-8ede-79b6ed67ec6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04afe355-3e2d-434f-9f07-ca9525deb570","keywords":null,"link":"/360/20200517_kozepeuropa_liberalisok_erzelmi_politizalas_populistak","timestamp":"2020. május. 17. 10:00","title":"Lengyel elemzők azt ajánlják a liberálisoknak, hogy tanuljanak a populistáktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270e0456-6e50-4e43-9de1-ca2b9a30f6b3","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Vera Lynn lett a legidősebb énekes, aki felkerült a legjobb 40 albumot jegyző brit slágerlistára. A 103 éves énekesnő legnépszerűbb dalainak 100 című gyűjteményével pénteken a 30. helyet érte el.\r

\r

","shortLead":"Vera Lynn lett a legidősebb énekes, aki felkerült a legjobb 40 albumot jegyző brit slágerlistára. A 103 éves énekesnő...","id":"20200518_A_brit_slagerlistara_kerult_egy_tobb_mint_szazevesen_enekes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=270e0456-6e50-4e43-9de1-ca2b9a30f6b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a7c26e-f2a8-4b1d-a780-012815469119","keywords":null,"link":"/kultura/20200518_A_brit_slagerlistara_kerult_egy_tobb_mint_szazevesen_enekes","timestamp":"2020. május. 18. 08:52","title":"Több mint százévesen került egy énekes a brit slágerlistára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]