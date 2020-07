Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23bf8089-6d22-44c0-a779-bffa4d36c3a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzetközi Űrállomáson (ISS) kísérleteznek a csernobili sugárzást túlélt penészgombákkal. A munka nemrég beszédes eredménnyel zárult.","shortLead":"A Nemzetközi Űrállomáson (ISS) kísérleteznek a csernobili sugárzást túlélt penészgombákkal. A munka nemrég beszédes...","id":"20200724_sugarpajzs_kozmikus_sugarzas_nemzetkozi_urallomas_gomba_csernobil","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23bf8089-6d22-44c0-a779-bffa4d36c3a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0613ea53-bdb8-485c-858d-08406578a228","keywords":null,"link":"/tudomany/20200724_sugarpajzs_kozmikus_sugarzas_nemzetkozi_urallomas_gomba_csernobil","timestamp":"2020. július. 24. 17:03","title":"Sugárpajzsnak is jók a Csernobilból hozott különleges gombák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba34a50-f97b-4e55-aa72-9d72820c56b6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány miatti korlátozások miatt csökkent a légszennyezés, azonban nem csak a tisztább, kékebb eget és a kevesebb belélegzett mikroszennyezést nyertük, hanem azt is, hogy a napelemek hatékonyabban működtek. ","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti korlátozások miatt csökkent a légszennyezés, azonban nem csak a tisztább, kékebb eget és...","id":"20200724_A_tisztabb_levego_miatt_a_napelemek_is_sokkal_hatekonyabbak_lettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aba34a50-f97b-4e55-aa72-9d72820c56b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b180aea-b96b-4f7e-ab93-85b582b327fa","keywords":null,"link":"/zhvg/20200724_A_tisztabb_levego_miatt_a_napelemek_is_sokkal_hatekonyabbak_lettek","timestamp":"2020. július. 24. 15:12","title":"A tisztább levegő miatt a napelemek is hatékonyabbak lettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a02ba4-72df-4ea5-9890-d3ec6411574f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak a nagyobb rendezvényeken, de ott is legfeljebb 500-an lehetnek.","shortLead":"Csak a nagyobb rendezvényeken, de ott is legfeljebb 500-an lehetnek.","id":"20200724_Csehorszagban_ujra_kotelezo_lesz_a_maszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23a02ba4-72df-4ea5-9890-d3ec6411574f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06fceae9-6af2-4271-b78c-e98910d15786","keywords":null,"link":"/vilag/20200724_Csehorszagban_ujra_kotelezo_lesz_a_maszk","timestamp":"2020. július. 24. 08:20","title":"Csehországban újra kötelező lesz a maszk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2381d724-3771-4f3c-be8b-6a4b748bd2d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két sofőr állított meg egy velük szemben hajtó autóst az autópályán Gyömrőnél, amiről videó is készült.","shortLead":"Két sofőr állított meg egy velük szemben hajtó autóst az autópályán Gyömrőnél, amiről videó is készült.","id":"20200723_Sikerult_meggyozni_egy_autost_az_M4esen_hogy_szemben_hajt_a_forgalommal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2381d724-3771-4f3c-be8b-6a4b748bd2d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ca2f4c-b0ea-441a-9f57-cc87189dd1f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_Sikerult_meggyozni_egy_autost_az_M4esen_hogy_szemben_hajt_a_forgalommal","timestamp":"2020. július. 23. 12:05","title":"Sikerült meggyőzni egy autóst az M4-esen, hogy szemben hajt a forgalommal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60a2aa82-0987-4485-b012-9255ff74d110","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Korábban nem tudtak jelentős minőségi romlás nélkül pamutot újrahasznosítani, a farmercég azonban egy olyan új alapanyagból fog dolgozni, amiben a régi farmerek anyagát fapéppel keverik.","shortLead":"Korábban nem tudtak jelentős minőségi romlás nélkül pamutot újrahasznosítani, a farmercég azonban egy olyan új...","id":"20200722_Regi_farmerekbol_keszit_ujakat_mostantol_a_Levis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60a2aa82-0987-4485-b012-9255ff74d110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22fd10d3-26df-4870-abdd-73ab67ae4e19","keywords":null,"link":"/zhvg/20200722_Regi_farmerekbol_keszit_ujakat_mostantol_a_Levis","timestamp":"2020. július. 23. 13:35","title":"Fapéppel kevert régi farmerekből készít újakat mostantól a Levi’s","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenkét napja ismét nő Olaszországban az új koronavírusos betegek száma.","shortLead":"Tizenkét napja ismét nő Olaszországban az új koronavírusos betegek száma.","id":"20200723_olaszorszag_fertozes_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d00fa64-4cab-4126-b4cb-534b98613216","keywords":null,"link":"/vilag/20200723_olaszorszag_fertozes_koronavirus","timestamp":"2020. július. 23. 20:28","title":"Olaszországban emelkedik a fertőzöttek napi száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47b8b07-3c7c-4978-8779-53b21a7a653e","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Csatát nyert Mészáros Lőrinc érdekköreivel szemben Áder János. Bizakodásra még sincs ok, mert a felcsúti milliárdos teljes vértezetben készül arra, hogy kiaknázza a kormány klímavédelmi intézkedéseiben rejlő lehetőségeket.","shortLead":"Csatát nyert Mészáros Lőrinc érdekköreivel szemben Áder János. Bizakodásra még sincs ok, mert a felcsúti milliárdos...","id":"20200723_Hulladekudvarlas_Ader_Janos_Meszaros_Lorinc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a47b8b07-3c7c-4978-8779-53b21a7a653e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea3768c9-f346-453e-9413-994a3dbe9168","keywords":null,"link":"/360/20200723_Hulladekudvarlas_Ader_Janos_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2020. július. 23. 07:00","title":"Amikor Áder kiverte Mészáros kezéből a palackot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többen jelezték, hogy ott lennének a nő tárgyalásán, hogy tiltakozzanak az eljárás ellen.","shortLead":"Többen jelezték, hogy ott lennének a nő tárgyalásán, hogy tiltakozzanak az eljárás ellen.","id":"20200724_Birosag_Orosz_Bernadett_bantalmazo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86c2667-88ca-45de-94a5-3e06c176aa98","keywords":null,"link":"/itthon/20200724_Birosag_Orosz_Bernadett_bantalmazo","timestamp":"2020. július. 24. 09:39","title":"Előbb kell bíróság elé állnia Orosz Bernadettnek, mint feltételezett bántalmazójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]