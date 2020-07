Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csütörtökön szavaz az Európai Parlament (EP) arról az ötpárti állásfoglalásról, amelynek aláírói sajnálatukat fejezték ki amiatt, hogy az uniós vezetők meggyengítették az uniós költségvetés jogállamisági feltételrendszerét. Jelezték azt is: meggyőződésük, hogy az eljárás csak eredetileg javasolt szavazási feltételek mellett működhet hatékonyan – írja az Eurológus.","shortLead":"Csütörtökön szavaz az Európai Parlament (EP) arról az ötpárti állásfoglalásról, amelynek aláírói sajnálatukat fejezték...","id":"20200722_europai_parlament_koltsegvetes_jogallamisag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8514c577-ced8-4eb7-943e-131fc924f564","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200722_europai_parlament_koltsegvetes_jogallamisag","timestamp":"2020. július. 22. 21:37","title":"Az EP még alakítana az uniós alkun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37da5b7a-11ab-47af-a637-a2f81d425db8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Oroszországban már kapható a kalandos történetű második generációs Niva.","shortLead":"Oroszországban már kapható a kalandos történetű második generációs Niva.","id":"20200723_megkezdodott_az_uj_lada_niva_forgalmazasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37da5b7a-11ab-47af-a637-a2f81d425db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d572f38-e3a4-407e-931b-742cb9c8a72e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_megkezdodott_az_uj_lada_niva_forgalmazasa","timestamp":"2020. július. 23. 11:21","title":"Megkezdődött az új Lada Niva forgalmazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az érintett területeken a következő órákban az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 milliméternyinél több csapadék hullhat.","shortLead":"Az érintett területeken a következő órákban az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 milliméternyinél...","id":"20200723_Felhoszakadas_miatt_tobb_megyeben_masodfoku_riasztasokat_adtak_ki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5717b11-7439-4f73-8fc7-fb524f44f9c3","keywords":null,"link":"/elet/20200723_Felhoszakadas_miatt_tobb_megyeben_masodfoku_riasztasokat_adtak_ki","timestamp":"2020. július. 23. 13:05","title":"Felhőszakadás miatt több megyében másodfokú riasztásokat adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Péntek délutántól heves zivatarokra kell számítani, viharos széllökésekkel és akár jégesővel.\r

","shortLead":"Péntek délutántól heves zivatarokra kell számítani, viharos széllökésekkel és akár jégesővel.\r

","id":"20200724_Idojaras_meteorologiai_szolgalat_zivatar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc1c288d-a00f-4d7d-a3db-91c5d0f3caec","keywords":null,"link":"/elet/20200724_Idojaras_meteorologiai_szolgalat_zivatar","timestamp":"2020. július. 24. 06:49","title":"Szinte az egész országra figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8bc3e2-3a6d-41b3-aaf7-cab4cabe319e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kalocsa első embere 50 millió forint kormányzati támogatás kapcsán jegyezte meg, \"ugye milyen jó, hogy nem ellenzéki város vagyunk?\"","shortLead":"Kalocsa első embere 50 millió forint kormányzati támogatás kapcsán jegyezte meg, \"ugye milyen jó, hogy nem ellenzéki...","id":"20200724_Kalocsa_fidesz_filvig_geza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db8bc3e2-3a6d-41b3-aaf7-cab4cabe319e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d10d39-21c8-4080-8a8b-3ae4947ab059","keywords":null,"link":"/itthon/20200724_Kalocsa_fidesz_filvig_geza","timestamp":"2020. július. 24. 10:59","title":"Kalocsa fideszes polgármestere feltette az 50 millió forintos kérdést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a099394-c3ca-468e-a06a-779b2edc3e60","c_author":"Hamvay Péter, Németh Róbert, Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"Miközben a labdarúgó NB1 őszi menetrendjét már meghirdették, a hazai előadóművészek, zenészek és színészek még mindig nem tudhatják, hogy mi lesz velük a jövő hónap végén. Amennyiben a járványveszély miatt augusztus 15-e után sem indulhatnak újra a nagyobb rendezvények és előadások, nemcsak a turizmusnak, hanem a kultúrának is \"kampó\" lesz idén.","shortLead":"Miközben a labdarúgó NB1 őszi menetrendjét már meghirdették, a hazai előadóművészek, zenészek és színészek még mindig...","id":"202030__vesztegzar_akulturaban__elszegenyedo_alkotok__lepkeszellentesnyi_penz__muveszetek_hullamvolgye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a099394-c3ca-468e-a06a-779b2edc3e60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cace527-d710-4d44-a770-60aae285a174","keywords":null,"link":"/360/202030__vesztegzar_akulturaban__elszegenyedo_alkotok__lepkeszellentesnyi_penz__muveszetek_hullamvolgye","timestamp":"2020. július. 24. 07:00","title":"Az Orbán-kormány kultúrája: a focit megmentették, a művészeket feláldozzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c13ef6a-70c5-45f0-87b5-d5bdb0759f4a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A továbbra is nyereséges amerikai vállalat eladási adatai minimálisan romlottak.","shortLead":"A továbbra is nyereséges amerikai vállalat eladási adatai minimálisan romlottak.","id":"20200723_a_koronavirus_sem_igazan_lassitotta_a_teslat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c13ef6a-70c5-45f0-87b5-d5bdb0759f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34de96b-abe6-4a7d-bc43-006e8a3faae3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_a_koronavirus_sem_igazan_lassitotta_a_teslat","timestamp":"2020. július. 23. 09:21","title":"A koronavírus sem igazán lassította a Teslát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b8b2f9-6416-4bfd-a7a3-f0c0ae9f2997","c_author":"Marabu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200722_Marabu_Feknyuz_FocistaZenesz_603","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19b8b2f9-6416-4bfd-a7a3-f0c0ae9f2997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df998dee-d900-498c-9e8b-2fd269d172fe","keywords":null,"link":"/kultura/20200722_Marabu_Feknyuz_FocistaZenesz_603","timestamp":"2020. július. 22. 17:20","title":"Marabu Féknyúz: Focista-Zenész 60:3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]