[{"available":true,"c_guid":"f999cc44-99d5-4ddb-9319-39756b3bf191","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Látványosan visszaesett az új autók iránti kereslet, de a helyzeten az euróárfolyam drasztikus emelkedése sem segít.","shortLead":"Látványosan visszaesett az új autók iránti kereslet, de a helyzeten az euróárfolyam drasztikus emelkedése sem segít.","id":"20200723_autoipar_uj_auto_vasarlasa_autokolcsonzes_autokereskedelem_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f999cc44-99d5-4ddb-9319-39756b3bf191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2ba3ad-80ba-4b23-978b-203db092eea6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_autoipar_uj_auto_vasarlasa_autokolcsonzes_autokereskedelem_koronavirus","timestamp":"2020. július. 23. 05:50","title":"Nagyobb bajban van az autóipar, mint azt az elemzők gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többen jelezték, hogy ott lennének a nő tárgyalásán, hogy tiltakozzanak az eljárás ellen.","shortLead":"Többen jelezték, hogy ott lennének a nő tárgyalásán, hogy tiltakozzanak az eljárás ellen.","id":"20200724_Birosag_Orosz_Bernadett_bantalmazo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86c2667-88ca-45de-94a5-3e06c176aa98","keywords":null,"link":"/itthon/20200724_Birosag_Orosz_Bernadett_bantalmazo","timestamp":"2020. július. 24. 09:39","title":"Előbb kell bíróság elé állnia Orosz Bernadettnek, mint feltételezett bántalmazójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2381d724-3771-4f3c-be8b-6a4b748bd2d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két sofőr állított meg egy velük szemben hajtó autóst az autópályán Gyömrőnél, amiről videó is készült.","shortLead":"Két sofőr állított meg egy velük szemben hajtó autóst az autópályán Gyömrőnél, amiről videó is készült.","id":"20200723_Sikerult_meggyozni_egy_autost_az_M4esen_hogy_szemben_hajt_a_forgalommal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2381d724-3771-4f3c-be8b-6a4b748bd2d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ca2f4c-b0ea-441a-9f57-cc87189dd1f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_Sikerult_meggyozni_egy_autost_az_M4esen_hogy_szemben_hajt_a_forgalommal","timestamp":"2020. július. 23. 12:05","title":"Sikerült meggyőzni egy autóst az M4-esen, hogy szemben hajt a forgalommal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c1f2dd-a9e2-41ab-9de4-81ec670fd34d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalábbis erre enged következtetni a nyomozóiroda az Indexnek küldött levele.","shortLead":"Legalábbis erre enged következtetni a nyomozóiroda az Indexnek küldött levele.","id":"20200723_veronai_buszbaleset_nyomozas_nni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4c1f2dd-a9e2-41ab-9de4-81ec670fd34d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bea74ef-41a6-4abd-adf5-52232386033d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_veronai_buszbaleset_nyomozas_nni","timestamp":"2020. július. 23. 07:20","title":"A rendőrség szerint a veronai buszbalesetnek Magyarországon nincs felelőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c13ef6a-70c5-45f0-87b5-d5bdb0759f4a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A továbbra is nyereséges amerikai vállalat eladási adatai minimálisan romlottak.","shortLead":"A továbbra is nyereséges amerikai vállalat eladási adatai minimálisan romlottak.","id":"20200723_a_koronavirus_sem_igazan_lassitotta_a_teslat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c13ef6a-70c5-45f0-87b5-d5bdb0759f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34de96b-abe6-4a7d-bc43-006e8a3faae3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_a_koronavirus_sem_igazan_lassitotta_a_teslat","timestamp":"2020. július. 23. 09:21","title":"A koronavírus sem igazán lassította a Teslát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8877dbc0-a9f3-4e75-818d-2da087c70ae7","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Fél éve egy - a medvéhez hasonlóan - életveszélyes élőlény ellen küzd az egész világ. Csak a koronavírus sajtója nem olyan jó, mint a macié. Pedig az is teremtett lény és pont annyi joga van létezni, mint egy több száz kilós ragadozónak. Vélemény.","shortLead":"Fél éve egy - a medvéhez hasonlóan - életveszélyes élőlény ellen küzd az egész világ. Csak a koronavírus sajtója nem...","id":"202030_adjatok_vissza_ahegyeimet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8877dbc0-a9f3-4e75-818d-2da087c70ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1595d0c4-aff0-4bd8-8424-1507f4ef3e5a","keywords":null,"link":"/360/202030_adjatok_vissza_ahegyeimet","timestamp":"2020. július. 23. 11:00","title":"Tóta W.: Adjátok vissza a hegyeimet! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9b2974-249f-4da3-95ad-2f96faa78e9c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több republikánus politikus is megszavazta az új törvényjavaslatot, noha Donald Trump korábban jelezte, nem támogatja a névváltoztatást.","shortLead":"Több republikánus politikus is megszavazta az új törvényjavaslatot, noha Donald Trump korábban jelezte, nem támogatja...","id":"20200724_Polgarhaborus_tabornok_katonai_tamaszpont_USA","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b9b2974-249f-4da3-95ad-2f96faa78e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424ce21e-91d8-4161-8183-50f59f7f5cb2","keywords":null,"link":"/vilag/20200724_Polgarhaborus_tabornok_katonai_tamaszpont_USA","timestamp":"2020. július. 24. 06:12","title":"Átneveznék a polgárháborús tábornokokról elnevezett katonai támaszpontokat az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4088109-76ed-44f6-9cd8-f858b01f5513","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyorshajtás még hagyján, de az autó utasa is szeret veszélyesen élni.","shortLead":"A gyorshajtás még hagyján, de az autó utasa is szeret veszélyesen élni.","id":"20200723_traffipax_foto_feltett_lab_muszerfal_vas_megye_gyorshajtok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4088109-76ed-44f6-9cd8-f858b01f5513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c398738-d41c-48a2-b6e9-168c5aa6c6f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_traffipax_foto_feltett_lab_muszerfal_vas_megye_gyorshajtok","timestamp":"2020. július. 23. 08:51","title":"Ilyen traffipaxfotó sem készül gyakran","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]