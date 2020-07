A számítástechnikai eszközökön, így az egéren és billentyűzeten is megjelenhetnek különféle kórságok. Az AZIO újdonsága olyan bevonattal rendelkezik, amely nagyban csökkenti ennek az esélyét.

Új, antibakteriális bevonattal rendelkező egeret és billentyűzetet mutatott be az érdekesebb perifériákat gyártó AZIO. A vállalat úgy tervezte meg az eszközöket, hogy azokon – elviekben – nem képesek megtapadni a különféle káros baktériumok, így pedig nem is indulhatnak rajta növekedésnek. A bevonat ezüstiont tartalmaz, amely a gyártó szerint a mikrobák széles skálája ellen véd, de a penészt is kiiktatja.

Az irodában megtalálható, több személy által is használt számítógépállomások gyakori problémája, hogy nincsenek alaposan lefertőtlenítve. Ez különösen a billentyűzetnél és az egérnél jelenthet problémát, ha a két eszköz fogdosása után valaki a szájához, illetve a szeméhez nyúl. A baktérium így ugyanis könnyen bejuthat a szervezetbe. Az AZIO viszont állítja: az újfajta termékeivel ilyen nem fordulhat elő, mert a kórságok nem maradnak életképesek, ha rá is kerülnek a hardver felületére.

A gyártó a vízállóságra is gondolt, sőt, az újdonságok moshatók is, hogy tényleg semmi ne akadályozza a tisztán tartásukat. Ez utóbbi érdekében mindkét eszköz IP66-os minősítéssel rendelkezik, amely a por általi szennyeződés ellen is védelmet nyújt. A koronavírus ellen azonban már nem hatékonyak az AZIO termékei, erről legalábbis nem ír a gyártó. A legtöbb baktériumot viszont simán elpusztítja a bevonat.

A billentyűzetet az egérrel együtt 59,99 dollárért lehet hazavinni (nagyjából 18 ezer forintért), de a termékek külön-külön is kaphatók. Utóbbi esetben a klaviatúra KB530-as nevű változata 45,90 dollárba (kb. 13 500 forintba), az MS530-as egér pedig 29,99-be (8800 forintba) kerül.

