Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0165d86-4f02-4f62-b5e9-2f8dd3894946","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gmail hamarosan minden olyan beérkező levelet a küldő logójával látja majd el, amelyikben megbízhat a felhasználó.","shortLead":"A Gmail hamarosan minden olyan beérkező levelet a küldő logójával látja majd el, amelyikben megbízhat a felhasználó.","id":"20200730_google_gmail_email_jeloles_hitelesitett_felado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0165d86-4f02-4f62-b5e9-2f8dd3894946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae8e37b-4222-44e9-8b2c-63299e4b5921","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_google_gmail_email_jeloles_hitelesitett_felado","timestamp":"2020. július. 30. 08:03","title":"Bevezet egy új jelölést a Gmail, jó lesz mindig megnézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce63329d-739e-4f3b-8c32-487c68ca0f2f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A létesítmény a Népligetnél épül és a Papp László Arénánál is nagyobb lesz.","shortLead":"A létesítmény a Népligetnél épül és a Papp László Arénánál is nagyobb lesz.","id":"20200728_nepliget_sportcsarnok_kezilabdacsarnok_kezicsarnok_kocsis_mate","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce63329d-739e-4f3b-8c32-487c68ca0f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcc2e19-1e64-4322-bc35-4b6164e66448","keywords":null,"link":"/kkv/20200728_nepliget_sportcsarnok_kezilabdacsarnok_kezicsarnok_kocsis_mate","timestamp":"2020. július. 28. 19:37","title":"Mégiscsak vannak látványtervei a tízmilliárdokból épülő kézicsarnoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d61a4aa-d507-44c4-acb7-f88b8e038332","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nintendo klasszikusaival kapcsolatos, eddig nem látott fejlesztői képek, dokumentumok és más információk szivárogtak ki az internetre. Hackertámadásról lehet szó.","shortLead":"A Nintendo klasszikusaival kapcsolatos, eddig nem látott fejlesztői képek, dokumentumok és más információk szivárogtak...","id":"20200728_nintendo_klasszikusok_szivargas_hackertamadas_forraskod_prototipus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d61a4aa-d507-44c4-acb7-f88b8e038332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4bd035-5eec-49d4-b322-117c2d8263ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200728_nintendo_klasszikusok_szivargas_hackertamadas_forraskod_prototipus","timestamp":"2020. július. 28. 17:03","title":"Óriási Nintendo-csomag került ki az internetre, forráskóddal, adatokkal, üzleti titkokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e763868b-6ca3-47db-8743-013edcfa7cec","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Óriási pusztítást végzett az árvíz Zala és Somogy megyében, többeket ki kellett költöztetni otthonából. Az egyik liszói képviselőnek is odaveszett mindene. A hvg.hu-nak elmesélte, hogyan mentették az embereket szombat éjjel, de kiderült az is, az egyik kisgyereke azóta nem tud elaludni a sokkhatástól. ","shortLead":"Óriási pusztítást végzett az árvíz Zala és Somogy megyében, többeket ki kellett költöztetni otthonából. Az egyik liszói...","id":"20200728_arviz_zala_somogy_liszo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e763868b-6ca3-47db-8743-013edcfa7cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6345e691-569c-4fa8-b80e-102b3f8f78c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_arviz_zala_somogy_liszo","timestamp":"2020. július. 28. 19:22","title":"\"Hagyjuk a francba, meneküljünk!\" – Egy képviselő házát is elöntötte az árvíz Liszón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokévnyi munkájába telt a Microsoftnak, mire elkészítette és kiadta legújabb oprendszerét, a Windows 10-et. A szoftver most lett 5 éves.","shortLead":"Sokévnyi munkájába telt a Microsoftnak, mire elkészítette és kiadta legújabb oprendszerét, a Windows 10-et. A szoftver...","id":"20200730_windows_10_szuletesnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a046c9b-86bf-4721-85b7-c1ae5df31cd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_windows_10_szuletesnap","timestamp":"2020. július. 30. 10:33","title":"Épp most ünnepli 5. születésnapját a Windows 10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da5e569-0520-4c01-bffe-34032dab3d06","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus második hulláma miatt további intézkedéseket is bevezetnek. Arcmaszk nélkül már csak egyetlen spanyol tartományban szabad az utcára menni.","shortLead":"A koronavírus második hulláma miatt további intézkedéseket is bevezetnek. Arcmaszk nélkül már csak egyetlen spanyol...","id":"20200728_madrid_kotelezo_maszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3da5e569-0520-4c01-bffe-34032dab3d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ddc7b90-cbd7-43e3-b34e-eecba624e7a8","keywords":null,"link":"/vilag/20200728_madrid_kotelezo_maszk","timestamp":"2020. július. 28. 21:17","title":"Mindenhol kötelezővé tették a maszk viselését Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a8f00f-57c3-4b53-bc2a-bda7524afde7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy új határozat megtiltja a táncot a rendezvényeken. Az étel- és italértékesítés, illetve -fogyasztás idejét is szabályoznák.\r

\r

","shortLead":"Egy új határozat megtiltja a táncot a rendezvényeken. Az étel- és italértékesítés, illetve -fogyasztás idejét is...","id":"20200729_koronavirus_fertozes_romania","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5a8f00f-57c3-4b53-bc2a-bda7524afde7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e062776-2efa-4801-8d99-d4be1176304f","keywords":null,"link":"/vilag/20200729_koronavirus_fertozes_romania","timestamp":"2020. július. 29. 12:29","title":"Meredeken emelkedik a fertőzöttek száma Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6df64ffe-76f1-44fa-8930-12542c8c8616","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Újfajta kormánykerékkel, frissített karbon kiegészítőkkel, sőt újrahangolt futóművel lehet még látványosabbá tenni a frissített BMW M5-öst.","shortLead":"Újfajta kormánykerékkel, frissített karbon kiegészítőkkel, sőt újrahangolt futóművel lehet még látványosabbá tenni...","id":"20200728_Frissitett_BMW_M5","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6df64ffe-76f1-44fa-8930-12542c8c8616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbacae1a-807d-4339-a8b9-d28a29b7e30a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200728_Frissitett_BMW_M5","timestamp":"2020. július. 28. 17:08","title":"Ezekkel a kiegészítőkkel lesz igazán vad a frissített BMW M5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]