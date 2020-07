Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67156c78-0e13-45e1-8da8-b519f3863bd7","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Aprólékosan felépített kampánnyal próbálja áthangolni az utóbbi öt évtizedben megszokott amerikai–kínai viszonyt Washington, amely kész nagyhatalmi riválisként kezelni Pekinget. Donald Trump megbukhat, de Joe Biden és a demokraták csak a hangsúlyokon változtathatnak. ","shortLead":"Aprólékosan felépített kampánnyal próbálja áthangolni az utóbbi öt évtizedben megszokott amerikai–kínai viszonyt...","id":"202031__usa_kontra_kina__pompeo_ujrafogalmaz__frontok_sora__uj_hideghaboru_eloerzete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67156c78-0e13-45e1-8da8-b519f3863bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cada49ed-0d7a-4581-bb34-e502db9890a3","keywords":null,"link":"/360/202031__usa_kontra_kina__pompeo_ujrafogalmaz__frontok_sora__uj_hideghaboru_eloerzete","timestamp":"2020. július. 30. 15:00","title":"Az USA Kínában látja a ma Szovjetunióját, és kezdi úgy is kezelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c5a327-18d6-4a1e-b1a4-2c77a631224c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Április közepétől május végéig álltak a gyárak Európában.\r

","shortLead":"Április közepétől május végéig álltak a gyárak Európában.\r

","id":"20200729_Osszeomlott_az_ertekesites_a_nagyhaszonjarmuvek_piacan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7c5a327-18d6-4a1e-b1a4-2c77a631224c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7a66202-a6b4-4c2e-afec-265f34d0a0fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200729_Osszeomlott_az_ertekesites_a_nagyhaszonjarmuvek_piacan","timestamp":"2020. július. 29. 07:29","title":"Összeomlott nagyhaszonjárművek piaca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c744ed-8cc0-47f8-9ec5-851f924bf6f0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Virtuális bejáráson mutatták meg kedden a Virgin Galactic VSS Unity nevű utasszállító űrhajójának belsejét.","shortLead":"Virtuális bejáráson mutatták meg kedden a Virgin Galactic VSS Unity nevű utasszállító űrhajójának belsejét.","id":"20200729_virgin_galactic_vss_unity_spaceship_two","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17c744ed-8cc0-47f8-9ec5-851f924bf6f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320d8aa4-5f5d-471e-ba68-2dbc1781d98b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_virgin_galactic_vss_unity_spaceship_two","timestamp":"2020. július. 29. 13:03","title":"Így néz ki a repülőgép, amivel turistákat visznek majd az űrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eredetileg pincesor épült volna a területen, erről ígéret is született. De a telket májusban értékesítették.","shortLead":"Eredetileg pincesor épült volna a területen, erről ígéret is született. De a telket májusban értékesítették.","id":"20200730_hartai_bela_badacsonytomaj_alpolgarmester_pincesor_telek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3110bed7-08e8-4057-b40f-bf314ee737db","keywords":null,"link":"/kkv/20200730_hartai_bela_badacsonytomaj_alpolgarmester_pincesor_telek","timestamp":"2020. július. 30. 12:01","title":"Saját zsebre adott el egy telket a badacsonyi alpolgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 95-ös benzinért átlagosan 365, a gázolajért pedig 380 forintot kell majd fizetni literenként.","shortLead":"A 95-ös benzinért átlagosan 365, a gázolajért pedig 380 forintot kell majd fizetni literenként.","id":"20200729_Uzemanyagok_benzin_gazolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a37b358-13b0-49b5-a966-fe9a239387d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200729_Uzemanyagok_benzin_gazolas","timestamp":"2020. július. 29. 13:26","title":"Ismét csökken az üzemanyagok ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb623432-03b8-4900-ac59-4e63813dca82","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai képviselőház igazságügyi bizottságának tagjai szerint mind a négy cég ártalmas vállalatpolitikát folytat a fogyasztókra nézve. A négy vezető a maga igazát hangsúlyozta. ","shortLead":"Az amerikai képviselőház igazságügyi bizottságának tagjai szerint mind a négy cég ártalmas vállalatpolitikát folytat...","id":"20200730_apple_amazon_google_facebook_kepivselohaz_meghallgatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb623432-03b8-4900-ac59-4e63813dca82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b2a873-fccd-4e17-9661-6a24a1c68ffa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_apple_amazon_google_facebook_kepivselohaz_meghallgatas","timestamp":"2020. július. 30. 05:53","title":"„Túl nagy hatalmukról” faggatták az Apple, az Amazon a Google és a Facebook fejeseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem igazán hordunk már maszkot, és távolságot sem tartunk az infektológus szerint. Ez pedig gond. \"Nem a maszkhasználat szabályait kell szigorítani, hanem azokat kell betartani, amik jelenleg vannak\".","shortLead":"Nem igazán hordunk már maszkot, és távolságot sem tartunk az infektológus szerint. Ez pedig gond. \"Nem a maszkhasználat...","id":"20200728_szlavik_janos_koronavirus_arcmaszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e375e616-9e08-48d3-9967-bf1f63702004","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_szlavik_janos_koronavirus_arcmaszk","timestamp":"2020. július. 28. 18:50","title":"Szlávik: Lazul a fegyelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff82b04a-3180-430d-ace7-22ab2301d5cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nálunk minden további nélkül zöld rendszámmal ellátható Enyaq iV hivatalos leleplezésére egy hónap múlva kerül sor.","shortLead":"A nálunk minden további nélkül zöld rendszámmal ellátható Enyaq iV hivatalos leleplezésére egy hónap múlva kerül sor.","id":"20200730_az_elso_kepek_a_skoda_elso_elektromos_szabadidoautojanak_belsejerol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff82b04a-3180-430d-ace7-22ab2301d5cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3caa9163-ac20-4bad-a180-a16ed083e78d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200730_az_elso_kepek_a_skoda_elso_elektromos_szabadidoautojanak_belsejerol","timestamp":"2020. július. 30. 09:21","title":"Végre itt vannak a képek a Skoda első elektromos szabadidő-autójának belsejéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]