[{"available":true,"c_guid":"a3aa687c-cf68-4cb9-a9e7-1c2073a52194","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszaadta a Nemzeti Választási Bizottságbeli megbízatását is.

","shortLead":"Visszaadta a Nemzeti Választási Bizottságbeli megbízatását is.

","id":"20200731_bodolai_laszlo_lmp_kilepes_nemzeti_valasztasi_bizottsag_index","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3aa687c-cf68-4cb9-a9e7-1c2073a52194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b44782-d295-4fbd-8eee-b4276901115a","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_bodolai_laszlo_lmp_kilepes_nemzeti_valasztasi_bizottsag_index","timestamp":"2020. július. 31. 17:34","title":"Bodolai már nem tagja az LMP-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d035464-37b6-4b93-b436-3f657b73c00d","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Egészen máshogy kezelné a kormány a koronavírus második hullámát, csakhogy ahhoz, hogy a gócpontokban hatékonyan felléphessenek a terjedése ellen, sokkal többet kell tesztelni. Még az az ötlet is felmerült, hogy tanévkezdés előtt az összes tanárt szűrjék le. Az egészségügyben viszont – az orvosi kamara szakembere szerint – nem lehet lazítani, ott ugyanolyan szigorra van szükség, mint tavasszal. ","shortLead":"Egészen máshogy kezelné a kormány a koronavírus második hullámát, csakhogy ahhoz, hogy a gócpontokban hatékonyan...","id":"20200731_koronavirus_osz_masodik_hullam_kormany_lezaras_korhaz_iskola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d035464-37b6-4b93-b436-3f657b73c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac31d520-d21d-4533-8c14-5c216be691b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_koronavirus_osz_masodik_hullam_kormany_lezaras_korhaz_iskola","timestamp":"2020. július. 31. 06:30","title":"A sikeres védekezés ellenére ősszel egy csomó mindent másképp kéne csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb10041-9150-4e27-a059-d2515fb15421","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ötszáz fő alatti rendezvényeket fognak tartani.\r

\r

","shortLead":"Ötszáz fő alatti rendezvényeket fognak tartani.\r

\r

","id":"20200731_A_Tankcsapda_csak_azert_is_koncertezik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccb10041-9150-4e27-a059-d2515fb15421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef2d18cc-a309-4855-90f3-5381bfdc4b35","keywords":null,"link":"/kultura/20200731_A_Tankcsapda_csak_azert_is_koncertezik","timestamp":"2020. július. 31. 09:44","title":"A Tankcsapda csak azért is koncertezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d50bad-2d93-407b-906b-1d27866bf6e1","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Természeti károktól, dübörgő teherautóktól, a házaik értéktelenné válásától tartanak a pilismarótiak azóta, hogy kiderült, hatalmas kavicsbánya nyílna a településen. Videóriport.","shortLead":"Természeti károktól, dübörgő teherautóktól, a házaik értéktelenné válásától tartanak a pilismarótiak azóta...","id":"20200731_pilismarot_kavicsbanya_tiltakozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6d50bad-2d93-407b-906b-1d27866bf6e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"026bbbce-d267-49a9-8d5e-2b75521ffcab","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_pilismarot_kavicsbanya_tiltakozas","timestamp":"2020. július. 31. 13:00","title":"\"Mi nem akartuk a polgármestert lemondatni, csak azt akartuk, ne legyen bánya\" – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fejlettebb 5G-technológiára való áttérés miatt fokozatosan megválik a 3G-től a Magyar Telekom. Nem ők az egyetlenek, akik áthangolják a hálózatukat.","shortLead":"A fejlettebb 5G-technológiára való áttérés miatt fokozatosan megválik a 3G-től a Magyar Telekom. Nem ők az egyetlenek...","id":"20200731_magyar_telekom_3g_halozat_lekapcsolas_5g_technologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67f36036-1c0f-4640-b026-6ee87bdcff7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200731_magyar_telekom_3g_halozat_lekapcsolas_5g_technologia","timestamp":"2020. július. 31. 11:03","title":"A Telekom elkezdi leállítani a 3G-s hálózatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Késelés is történt az egyik benzinkúton, a sérülteket kórházba szállították.","shortLead":"Késelés is történt az egyik benzinkúton, a sérülteket kórházba szállították.","id":"20200731_Lovoldozes_volt_Erden_egy_ember_meghalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3174f4d0-b5f3-4e62-922f-a646c54878eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Lovoldozes_volt_Erden_egy_ember_meghalt","timestamp":"2020. július. 31. 00:49","title":"Lövöldözés volt Érden, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad37c6e-8939-4168-a3b6-16cf697cc712","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szervezet főigazgatója szerint csak 2021 elején lehet majd használni a koronavírus elleni vakcinát.","shortLead":"A szervezet főigazgatója szerint csak 2021 elején lehet majd használni a koronavírus elleni vakcinát.","id":"20200731_WHO_jarvany_koronavirus_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aad37c6e-8939-4168-a3b6-16cf697cc712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd48b510-67f6-47d3-991d-84173b6402b1","keywords":null,"link":"/vilag/20200731_WHO_jarvany_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. július. 31. 21:29","title":"A WHO szerint évtizedekig érezhető lesz a járvány hatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3e4429e-05d7-4099-8b4b-560c87551e96","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy hétmilliárd dolláros ügyletről lehet szó.","shortLead":"Egy hétmilliárd dolláros ügyletről lehet szó.","id":"20200731_Jovahagyta_az_Europai_Bizottsag_az_AlstomBombardier_egyesulest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3e4429e-05d7-4099-8b4b-560c87551e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ce3797-7188-446d-9c8a-756237d59e63","keywords":null,"link":"/kkv/20200731_Jovahagyta_az_Europai_Bizottsag_az_AlstomBombardier_egyesulest","timestamp":"2020. július. 31. 17:48","title":"Jóváhagyta az Európai Bizottság az Alstom–Bombardier-egyesülést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]