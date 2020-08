Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1dc5b434-6dcd-497f-9317-ef4e4747fb2b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány következményeként elmaradnak a turisták és amiatt Afrikában és Ázsiában is sokan maradtak munka nélkül. Afrikában egyre többen térnek vissza a vadászathoz, és emiatt még nagyobb veszélybe kerülnek a földrészen élő állatok.\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány következményeként elmaradnak a turisták és amiatt Afrikában és Ázsiában is sokan maradtak munka...","id":"20200801_A_koronavirusjarvany_egyik_kovetkezmenyekent_ujra_terjed_az_orvvadaszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dc5b434-6dcd-497f-9317-ef4e4747fb2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7baf73a3-dd7b-48c1-ab23-a27e1f980a4b","keywords":null,"link":"/elet/20200801_A_koronavirusjarvany_egyik_kovetkezmenyekent_ujra_terjed_az_orvvadaszat","timestamp":"2020. augusztus. 01. 20:52","title":"A koronavírus-járvány egyik következményeként újra terjed az orvvadászat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ca43eb-312b-4712-ba66-94c3cf2383c5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mélytengeri tudományos expedíciójuk során 11 bálna- és delfinfajt észleltek kínai kutatók a Dél-kínai-tengeren – közölte a Kínai Tudományos Akadémia.","shortLead":"Mélytengeri tudományos expedíciójuk során 11 bálna- és delfinfajt észleltek kínai kutatók a Dél-kínai-tengeren –...","id":"20200801_melytengeri_expedicio_11_balnafaj_delfinfaj_kinai_kutatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9ca43eb-312b-4712-ba66-94c3cf2383c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ccd9394-1fca-434f-bb4d-92d0745fef1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200801_melytengeri_expedicio_11_balnafaj_delfinfaj_kinai_kutatok","timestamp":"2020. augusztus. 01. 15:03","title":"21 nap alatt 3000 km-t jártak be a mélytengeri kutatók Kínában – megérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szürke autó felöklelt egy bandatagot, később pedig áthajtott egy másikon.","shortLead":"Egy szürke autó felöklelt egy bandatagot, később pedig áthajtott egy másikon.","id":"20200731_Sokkolo_video_Erdi_vendetta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c8ac131-7c35-402c-9cf5-a81131a5af22","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Sokkolo_video_Erdi_vendetta","timestamp":"2020. július. 31. 17:08","title":"Sokkoló videó került elő az érdi tömegverekedésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5df95a50-edad-48c8-ab84-32d7472f2106","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszavazták az erről szóló indítványt, amelyet közösen adott be a Fidesz, a DK, az LMP és a Jobbik.\r

","shortLead":"Megszavazták az erről szóló indítványt, amelyet közösen adott be a Fidesz, a DK, az LMP és a Jobbik.\r

","id":"20200731_god_polgarmester_balogh_csaba_felfuggesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5df95a50-edad-48c8-ab84-32d7472f2106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7c08ae-5a7a-4fea-a4a6-3c343f50b287","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_god_polgarmester_balogh_csaba_felfuggesztes","timestamp":"2020. július. 31. 15:55","title":"Felfüggesztette Göd momentumos polgármesterét az ellenzéki képviselő-testület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Aszadullah Orakzaittal az afgán biztonsági erők végeztek. Több olyan merénylet is köze volt, amelyben civilek is életüket vesztették.","shortLead":"Aszadullah Orakzaittal az afgán biztonsági erők végeztek. Több olyan merénylet is köze volt, amelyben civilek is...","id":"20200802_iszlam_allam_kemfonok_terrorszervezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13166c6-b1a8-47ed-891e-5d677f31d0df","keywords":null,"link":"/vilag/20200802_iszlam_allam_kemfonok_terrorszervezet","timestamp":"2020. augusztus. 02. 12:42","title":"Meghalt az Iszlám Állam egyik kémfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6385710-f659-4b3e-b623-31b6019ae943","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A megyei önkormányzat azt szeretné elérni, hogy állami beruházásként épüljön meg az iparterületet elkerülő út.","shortLead":"A megyei önkormányzat azt szeretné elérni, hogy állami beruházásként épüljön meg az iparterületet elkerülő út.","id":"20200731_Kulonleges_gazdasagi_ovezetet_alakitananak_ki_Mosonmagyarovaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6385710-f659-4b3e-b623-31b6019ae943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14b7a5f-b79a-4d18-ac74-9c555b2a2208","keywords":null,"link":"/kkv/20200731_Kulonleges_gazdasagi_ovezetet_alakitananak_ki_Mosonmagyarovaron","timestamp":"2020. július. 31. 18:50","title":"Göd után különleges gazdasági övezetet alakítanának ki Mosonmagyaróváron is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a762c2b2-b5db-4387-9ea8-88c21cee627e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Könnyen gondolhatnánk, hogy a koronavírus és a kánikula mintha mindent elfojtana, ami kicsit is izgalomba hozná az elménket. De ez persze távolról sincs így. Visszanézve egész izgalmas volt ez a július. Felidézzük a Kult és Élet+Stílus rovat elmúlt hónapját.","shortLead":"Könnyen gondolhatnánk, hogy a koronavírus és a kánikula mintha mindent elfojtana, ami kicsit is izgalomba hozná...","id":"20200802_Vago_Istvantol_Joseph_Goebbelsig_voltak_kemeny_kerdeseink","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a762c2b2-b5db-4387-9ea8-88c21cee627e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e562acb7-ed8a-44c0-90f8-97b73173850d","keywords":null,"link":"/elet/20200802_Vago_Istvantol_Joseph_Goebbelsig_voltak_kemeny_kerdeseink","timestamp":"2020. augusztus. 02. 11:00","title":"Vágó Istvántól Joseph Goebbelsig voltak kemény kérdéseink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8c66bab-f4f1-4bbf-9ac1-0ea844a5b543","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Sorozatban ötödször a tengerentúli amerikaifutball-ligában (NFL) szereplő Dallas Cowboys lett a világ legértékesebb sportcsapata a Forbes magazin hagyományos összeállítása szerint.","shortLead":"Sorozatban ötödször a tengerentúli amerikaifutball-ligában (NFL) szereplő Dallas Cowboys lett a világ legértékesebb...","id":"20200801_Eselye_sincs_a_Real_Madridnak_a_vilag_legerkesebb_klubja_versenyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8c66bab-f4f1-4bbf-9ac1-0ea844a5b543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f055198d-17d1-4d73-a011-bc212afa1775","keywords":null,"link":"/kkv/20200801_Eselye_sincs_a_Real_Madridnak_a_vilag_legerkesebb_klubja_versenyben","timestamp":"2020. augusztus. 01. 17:23","title":"Esélye sincs a Real Madridnak a világ legértékesebb klubja versenyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]