{"available":true,"c_guid":"19c5fb95-df0c-4df8-9e40-42496cb89a4e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A rájátszás döntőjében, hosszabbítás után harcolták ki a feljutást.","shortLead":"A rájátszás döntőjében, hosszabbítás után harcolták ki a feljutást.","id":"20200805_Ujra_az_angol_elso_osztalyban_a_Fulham","timestamp":"2020. augusztus. 05. 10:55","title":"Újra az angol első osztályban a Fulham"},{"available":true,"c_guid":"da3f8409-5324-4f44-b31f-6ab1d0fdd2bb","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mi lehet a titkuk a hosszú távon is jól működő kapcsolatoknak? Netán üljünk le, és szálazzuk ki együtt a felmerülő problémákat? Végül is nem az ellenségünkkel, hanem a társunkkal kell túljutnunk a helyzeten.","shortLead":"Mi lehet a titkuk a hosszú távon is jól működő kapcsolatoknak? Netán üljünk le, és szálazzuk ki együtt a felmerülő...","id":"20200804_A_jo_hazassag_titka_egyutt_elni_megoldhatatlan_problemakkal","timestamp":"2020. augusztus. 04. 12:15","title":"A jó házasság titka: együtt élni megoldhatatlan problémákkal?"},{"available":true,"c_guid":"9ecc2214-a94a-4797-a466-020c19c77052","c_author":"Gáti Júlia, Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A kémiai gyérítés nem elég hatékony, és a környezetre is ártalmas. Az időjárás sem kedvezett, ezért most sok helyen kapkodva próbálják elejét venni a szúnyogok terjedésének. Pedig az irtás jó üzlet egyes cégeknek. ","shortLead":"A kémiai gyérítés nem elég hatékony, és a környezetre is ártalmas. Az időjárás sem kedvezett, ezért most sok helyen...","id":"202031__szunyoggyerites__okologiai_artalmak__kozpontositva__szertelenul","timestamp":"2020. augusztus. 04. 13:00","title":"Sok helyen már elviselhetetlen a szúnyoginvázió, pedig nem kellene így lennie"},{"available":true,"c_guid":"9258196d-4127-479c-a5e8-213457d7bdd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi korábbi felesége és annak jelenlegi élettársa ellen indult eljárás.","shortLead":"A férfi korábbi felesége és annak jelenlegi élettársa ellen indult eljárás.","id":"20200803_Borosuveg_csepeli_emberoles_aldozat","timestamp":"2020. augusztus. 03. 20:47","title":"Borosüveggel verhették agyon a csepeli emberölés áldozatát"},{"available":true,"c_guid":"ef935288-c737-4275-8312-2ddfca31b92c","c_author":"hvg.hu/atlatszo.blog.hu","category":"nagyitas","description":"Augusztus 4-én délután két óriási robbanás rázta meg Libanon fővárosának, Bejrútnak a kikötőjét. Az első információk alapján egy tűzijátékraktár kapott lángra, ezt követően robbant fel a szomszédos épület, ahol több ezer tonna lefoglalt ammónium-nitrátot tároltak. A libanoni hatóságok száznál több halottról és négyezer sérültről adtak hírt.","shortLead":"Augusztus 4-én délután két óriási robbanás rázta meg Libanon fővárosának, Bejrútnak a kikötőjét. Az első információk...","id":"20200805_Bejruti_robbanas","timestamp":"2020. augusztus. 05. 12:25","title":"Bejrút a pusztító robbanás után: megrázó képek"},{"available":true,"c_guid":"12b60600-e6f9-4698-9008-3a08fdcb1e0a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester ezzel utalt arra, hogy az építőipar olyan szereplőkből áll, akik nem állnak messze a kormánytól. Kijelentette: a Lánchidat ezzel együtt is fel fogják újítani.","shortLead":"A főpolgármester ezzel utalt arra, hogy az építőipar olyan szereplőkből áll, akik nem állnak messze a kormánytól...","id":"20200805_karacsony_gergely_lanchid_felujitas_meszaros_lorinc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12b60600-e6f9-4698-9008-3a08fdcb1e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97094b94-6ddd-40e6-abd0-e06ed432b99f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_karacsony_gergely_lanchid_felujitas_meszaros_lorinc","timestamp":"2020. augusztus. 05. 11:05","title":"Karácsony: Van a Mészáros Lőrinc, a Mészáros Lőrinc és Társa és a Mészáros Lőrinc és Fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1661ba5b-1b55-47be-9bf5-a8c7b08a9f6e","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A kiadók szomjaznak arra, hogy végre találkozzanak az olvasótáborukkal, így idén az egyetlen nem online megrendezett nagy könyves esemény lesz szeptemberben a 91. Ünnepi Könyvhét, ha a vírushelyzet addig nem rosszabbodik. A vásár díszvendégét azonban – bármennyire is szeretnék – nem tudják Magyarországra hozni. ","shortLead":"A kiadók szomjaznak arra, hogy végre találkozzanak az olvasótáborukkal, így idén az egyetlen nem online megrendezett...","id":"20200805_unnepi_konyvhet_mkke_olvasas","timestamp":"2020. augusztus. 05. 14:05","title":"„Mindenki szeretne életjelet adni magáról" – megtartják az Ünnepi Könyvhetet"},{"available":true,"c_guid":"d78d8ea1-c83f-4a38-8439-bd8bab34e9ff","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"A DK EP-képviselője, Rónai Sándor nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, amin a DK interpretációja szerint Balogh Csaba, Göd polgármestere Momentum–Fidesz-koalícióra tett javaslatot, amikor arról beszélt, hogy le akarja váltani az alpolgármestereit és egy fideszes alpolgármestert is javasolt helyettük. A Momentum erre előállt egy saját felvétellel, azt állítva, a DK felvételét manipulálták. Rónai szerint lehet, hogy megvágták az ismeretlen forrásból kapott felvételüket, de ez még nem hírhamisítás.","shortLead":"A DK EP-képviselője, Rónai Sándor nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, amin a DK interpretációja szerint Balogh...","id":"20200805_Ronai_Sandor_dk_momentum_god_balogh_csaba_hangfelvetel","timestamp":"2020. augusztus. 05. 19:33","title":"Rónai Sándor: Nem az a lényeg, manipulálták-e a gödi felvételt, hanem az, amit hallunk rajta"}