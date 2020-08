Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyomozó munkákat is elvállalhat a legújabb Mészáros-vállalkozás.","shortLead":"Nyomozó munkákat is elvállalhat a legújabb Mészáros-vállalkozás.","id":"20200806_meszaros_lorinc_biztonsag_nyomozas_talentis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"214b410a-4970-44e8-a138-28f7d1644b0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200806_meszaros_lorinc_biztonsag_nyomozas_talentis","timestamp":"2020. augusztus. 06. 11:06","title":"Biztonsági céget alapított Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f2e44e8-f4c9-46f4-ac33-42a31706025b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A támogatás igényt augusztus 24-ig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárnak.","shortLead":"A támogatás igényt augusztus 24-ig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárnak.","id":"20200806_Palyazat_boraszat_agrartarca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f2e44e8-f4c9-46f4-ac33-42a31706025b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff80f885-faf5-41ba-84cc-41947be47de9","keywords":null,"link":"/kkv/20200806_Palyazat_boraszat_agrartarca","timestamp":"2020. augusztus. 06. 07:15","title":"Közel kétmilliárd forintra pályázhatnak a magyar borászatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"573b0b4a-6199-4611-b10b-563a0e8a578e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem kapott támogatást az Nemzeti Kulturális Alap (NKA) idei folyóirat-pályázatán az Új Forrás folyóirat. Az 51 éves lapnak ez a döntés a végét jelentheti. Az Új Forrás nyílt levélben hívta fel a figyelmet a döntés következményeire.","shortLead":"Nem kapott támogatást az Nemzeti Kulturális Alap (NKA) idei folyóirat-pályázatán az Új Forrás folyóirat. Az 51 éves...","id":"20200806_Meltanytalan_modon_dontott_az_NKA_az_Uj_Forras_szerint_a_megszunhet_a_lap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=573b0b4a-6199-4611-b10b-563a0e8a578e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85d290a6-77f2-44fd-8456-a53a854b70bf","keywords":null,"link":"/kultura/20200806_Meltanytalan_modon_dontott_az_NKA_az_Uj_Forras_szerint_a_megszunhet_a_lap","timestamp":"2020. augusztus. 06. 11:19","title":"Méltánytalan módon döntött az NKA az Új Forrás szerint, megszűnhet a lap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c1907a1-0da8-45bd-b9f9-305f6f45ff84","c_author":"Gránit Pólus","category":"brandchannel","description":"A koronavírus-járvány alapjaiban rengette meg a világot: a jól megszokott szociális és közösségi életünket teljesen újra kellett gondolni. A közösségi távolságtartás komoly hatással volt a napi rutinunkra, a szórakozásunkra, és arra is, hogy eddig megszoktuk, hogyha el akartuk intézni a napi bevásárlást vagy szerettünk volna pár új ruhát, csak beugrottunk egy plázába. Az élet viszont lassan, de biztosan ismét elindul: kezdünk eljárni otthonról, kitesszük a lábunkat a négy fal közül. Anyagunkban a Westend “újranyitása” mentén mutatjuk be, hogyan vehetünk részt újragondolt közösségi programokban biztonságosan.","shortLead":"A koronavírus-járvány alapjaiban rengette meg a világot: a jól megszokott szociális és közösségi életünket teljesen...","id":"20200806_Harom_program_ami_segit_kikapcsolodni_a_karanten_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c1907a1-0da8-45bd-b9f9-305f6f45ff84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f967e85f-3ceb-4752-9f59-f151ace10729","keywords":null,"link":"/brandchannel/20200806_Harom_program_ami_segit_kikapcsolodni_a_karanten_utan","timestamp":"2020. augusztus. 07. 11:30","title":"Három program, ami segít kikapcsolódni a karantén után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Gránit-Pólus Zrt. ","c_partnerlogo":"525272ea-218e-4725-833e-f98dc1ad3378","c_partnertag":"Gránit Pólus"},{"available":true,"c_guid":"8955c4bc-af80-480a-a31d-924334d662ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Körülbelül egymillió, egy centiméternél nagyobb hulladék kering Föld körüli pályán. ","shortLead":"Körülbelül egymillió, egy centiméternél nagyobb hulladék kering Föld körüli pályán. ","id":"20200806_Nappal_is_eszlelheto_a_Foldrol_az_urszemet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8955c4bc-af80-480a-a31d-924334d662ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ff4e40-db24-4f4a-8dd8-f49c09399b45","keywords":null,"link":"/zhvg/20200806_Nappal_is_eszlelheto_a_Foldrol_az_urszemet","timestamp":"2020. augusztus. 06. 18:04","title":"Már nappal is észlelhető a Földről az űrszemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd45e8b-1818-41b5-9db7-3e220915ba4e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az érintettek közt olyanok is vannak, akik a felrobbant raktár építéséért és karbantartásáért feleltek.","shortLead":"Az érintettek közt olyanok is vannak, akik a felrobbant raktár építéséért és karbantartásáért feleltek.","id":"20200807_bejrut_robbanas_tuzijatek_raktar_ammoniuk_nitrat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecd45e8b-1818-41b5-9db7-3e220915ba4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c4e9472-9fb2-4178-8e4e-ffb972d50227","keywords":null,"link":"/vilag/20200807_bejrut_robbanas_tuzijatek_raktar_ammoniuk_nitrat","timestamp":"2020. augusztus. 07. 05:16","title":"Tizenhat embert vettek őrizetbe a 137 ember halálát okozó bejrúti robbanás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0292d3f-98a0-4e84-ad8b-91be0670a0eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Play Áruház leírásában szereplő számláló nem téved: több mint tízmilliárd esetben telepítettek egy androidos rendszerappot.","shortLead":"A Google Play Áruház leírásában szereplő számláló nem téved: több mint tízmilliárd esetben telepítettek egy androidos...","id":"20200807_google_play_services_tizmilliardnal_tobb_telepites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0292d3f-98a0-4e84-ad8b-91be0670a0eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb799bbc-f7a3-42da-ac9f-52e75db1feed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_google_play_services_tizmilliardnal_tobb_telepites","timestamp":"2020. augusztus. 07. 10:03","title":"Már több mint tízmilliárdszor telepítették ezt az androidos appot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1394244-6dc1-4ff9-89ba-4d60766db7a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatról tizenhétre emelkedett az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma Pápán, köztük van egy óvónő is. A polgármester szerint az óvodások között nincs fertőzött.","shortLead":"Hatról tizenhétre emelkedett az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma Pápán, köztük van egy óvónő is. A polgármester...","id":"20200806_papa_polgarmester_ovoda_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1394244-6dc1-4ff9-89ba-4d60766db7a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d97813c2-e587-4a41-aba9-f342d9f78de1","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_papa_polgarmester_ovoda_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 06. 12:32","title":"Az óvodások között nincs fertőzött Pápán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]