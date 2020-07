Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b268b983-9f9a-4872-b2d7-78d16287574c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mentésére siető katonai helikopter szele miatt zuhanhatott le az a siklóernyős, aki vasárnap akadt fenn ernyőjével egy fán – állítja a szerencsétlenül járt férfi barátja.","shortLead":"A mentésére siető katonai helikopter szele miatt zuhanhatott le az a siklóernyős, aki vasárnap akadt fenn ernyőjével...","id":"20200707_A_mentohelikopter_szele_okozhatta_a_tragediat_Vertesszoloson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b268b983-9f9a-4872-b2d7-78d16287574c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a635a672-08a2-47c7-9f5f-da3191213f92","keywords":null,"link":"/elet/20200707_A_mentohelikopter_szele_okozhatta_a_tragediat_Vertesszoloson","timestamp":"2020. július. 07. 09:18","title":"A mentőhelikopter szele okozhatta a tragédiát Vértesszőlősön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0356b3c-193c-4cce-9bd8-1e45461ba81a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A továbbtanulók eddig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, illetve eddig módosíthatják a megjelölt szakok sorrendjét.","shortLead":"A továbbtanulók eddig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, illetve eddig módosíthatják a megjelölt szakok...","id":"20200708_felveteli_2020_felsoktatas_foiskola_egyetem_potlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0356b3c-193c-4cce-9bd8-1e45461ba81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e79a1b-1380-466f-a46a-44d1297d27dc","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_felveteli_2020_felsoktatas_foiskola_egyetem_potlas","timestamp":"2020. július. 08. 05:18","title":"Felvételizik? Fontos határidő jár le csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36416ec5-5417-460f-b285-869931460711","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Intim bőrfehérítést kínáló céggel, optikai eszközgyártó társasággal, illetve pickupok felszereléseivel, kiegészítőivel foglalkozó üzletasszonnyal is kötött szerződést az – átlagáron – 19 millió forintos lélegeztetőgépek beszerzésére a külügyi tárca, derül ki a csütörtöktől megvásárolható HVG-ből. A történetnek szereplője egy olyan üzletember is, aki az azeri ügyek környékén tűnt fel.\r

","shortLead":"Intim bőrfehérítést kínáló céggel, optikai eszközgyártó társasággal, illetve pickupok felszereléseivel, kiegészítőivel...","id":"20200708_Az_hozott_be_ide_lelegeztetogepet_aki_csak_akart_es_jo_kapcsolatai_voltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36416ec5-5417-460f-b285-869931460711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9211d2aa-21cd-4098-bd66-8e30f9799e84","keywords":null,"link":"/kkv/20200708_Az_hozott_be_ide_lelegeztetogepet_aki_csak_akart_es_jo_kapcsolatai_voltak","timestamp":"2020. július. 08. 11:01","title":"Az hozott be ide lélegeztetőgépet, aki csak akart (és jó kapcsolatai voltak)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Összesen 130 millió forint értékben foglalt le a NAV rossz minőségű egészségügyi felszereléseket.","shortLead":"Összesen 130 millió forint értékben foglalt le a NAV rossz minőségű egészségügyi felszereléseket.","id":"20200707_hamis_maszk_vedoeszkoz_kamionok_NAV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4be777e-924d-4f63-9f43-49b3d5aa3942","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_hamis_maszk_vedoeszkoz_kamionok_NAV","timestamp":"2020. július. 07. 10:49","title":"Több százezer rossz maszkot és hamis védőeszközt szállító kamionokat kapcsolt le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"739bf6ed-638f-4f48-9dbc-dccbfaf02207","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper már a pártja nevét is kitalálta. ","shortLead":"A rapper már a pártja nevét is kitalálta. ","id":"20200708_kanye_west_donald_trump_amerikai_elnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=739bf6ed-638f-4f48-9dbc-dccbfaf02207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"709484ea-4399-4058-9c2a-ad25c11b0f01","keywords":null,"link":"/elet/20200708_kanye_west_donald_trump_amerikai_elnok","timestamp":"2020. július. 08. 14:36","title":"Kanye West már nem támogatja Trumpot, függetlenként lenne elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak a napokban kiírt tenderekre 720 millió forintot különítettek el.","shortLead":"Csak a napokban kiírt tenderekre 720 millió forintot különítettek el.","id":"20200707_puskas_stadion_fenntartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5957ff37-89ce-4243-a8f7-d736db23b362","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_puskas_stadion_fenntartas","timestamp":"2020. július. 07. 16:56","title":"Nemcsak megépíteni volt drága, a Puskás Aréna fenntartása is milliárdos tétel évente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc2e5f0-04ad-41b2-9445-884e6984098a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar turisták egy kis része már mert szállást foglalni májusra, a külföldiek viszont gyakorlatilag eltűntek.","shortLead":"A magyar turisták egy kis része már mert szállást foglalni májusra, a külföldiek viszont gyakorlatilag eltűntek.","id":"20200707_magyar_turizmusban_93_szazalek_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dc2e5f0-04ad-41b2-9445-884e6984098a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c088469-b8f4-4e83-aedc-a60a127416a0","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_magyar_turizmusban_93_szazalek_koronavirus","timestamp":"2020. július. 07. 09:00","title":"Katasztrófa a magyar turizmusban: 93 százalékos a visszaesés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cda5824b-3800-4655-89c5-a113b08c7dda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalább 20 alkalommal létesített szexuális kapcsolatot egy férfi egy 12 évnél fiatalabb lánnyal. Az ügyészség vádat emelt a férfival szemben.","shortLead":"Legalább 20 alkalommal létesített szexuális kapcsolatot egy férfi egy 12 évnél fiatalabb lánnyal. Az ügyészség vádat...","id":"20200707_megrontas_vademeles_eroszak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cda5824b-3800-4655-89c5-a113b08c7dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7fe820a-33c2-4616-bfc9-71a42ef64bae","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_megrontas_vademeles_eroszak","timestamp":"2020. július. 07. 08:30","title":"Megrontott egy 35 éves férfi egy 12 éves lányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]