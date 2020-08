Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"297d4768-3253-4a24-9a4c-477626bf27f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több fontos bejelentést is tett csütörtökön a szegedieknek a Digi.","shortLead":"Több fontos bejelentést is tett csütörtökön a szegedieknek a Digi.","id":"20200806_szeged_digi_szaloptika_internet_digimobil","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=297d4768-3253-4a24-9a4c-477626bf27f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c6ba4fb-71cd-43e2-8b12-5c04252b71c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_szeged_digi_szaloptika_internet_digimobil","timestamp":"2020. augusztus. 06. 17:03","title":"Szegeden él? Önt is érintheti a Digi mai bejelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203db1cb-c493-46ad-909d-fa9bc1cc2f6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index volt főszerkesztője azt mondta a hvg360-nak, hogy amikor volt cégétől a titoktartási kötelezettség feloldását kérte, nem arra gondolt, hogy a híváslistája és a lakcíme a kormányhoz közeli médiában forogjon. ","shortLead":"Az Index volt főszerkesztője azt mondta a hvg360-nak, hogy amikor volt cégétől a titoktartási kötelezettség feloldását...","id":"20200805_Dull_Szabolcs_lakas_vaszily_pesti_Tv_index","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=203db1cb-c493-46ad-909d-fa9bc1cc2f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8894e775-e175-4ce5-80d7-4cb35413f26d","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_Dull_Szabolcs_lakas_vaszily_pesti_Tv_index","timestamp":"2020. augusztus. 05. 12:16","title":"Dull Szabolcs lakására csöngetett be Vaszily Miklós új tévéjének stábja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b49b8b4-976b-4e36-8e97-7d8da002a5af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A térfigyelő kamera előtt vertek meg egy férfit a X. kerületben.","shortLead":"A térfigyelő kamera előtt vertek meg egy férfit a X. kerületben.","id":"20200805_kobanya_villamosmegallo_verekedes_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b49b8b4-976b-4e36-8e97-7d8da002a5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19bf4908-87cd-4092-a1e9-36633967410a","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_kobanya_villamosmegallo_verekedes_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 05. 16:57","title":"Egy kőbányai villamosmegállóban verekedő férfit keres a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eac8d76-7029-4ad5-8644-b114fa41b84a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az EU új kezdeményezésében nyári olvasmányokat ajánlanak az európaiaknak. A kormány választásában nem fognak csalódni.","shortLead":"Az EU új kezdeményezésében nyári olvasmányokat ajánlanak az európaiaknak. A kormány választásában nem fognak csalódni.","id":"20200805_Szerb_Antal_Brusszel_Allando_Kepviselet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8eac8d76-7029-4ad5-8644-b114fa41b84a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be91dd2-bfe9-4a58-bc87-e1a9c9008a92","keywords":null,"link":"/kultura/20200805_Szerb_Antal_Brusszel_Allando_Kepviselet","timestamp":"2020. augusztus. 05. 15:55","title":"Kitalálja, melyik klasszikus magyar regényt ajánlotta a kormány az európai olvasóknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már az is az elmúlt három hónap legjobb teljesítményét jelenti, hogy csak 12,2 százalékos volt az ipari termelés zuhanása.","shortLead":"Már az is az elmúlt három hónap legjobb teljesítményét jelenti, hogy csak 12,2 százalékos volt az ipari termelés...","id":"20200806_ipar_ksh_termeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c63c9d7-2d1d-49c7-a600-c1428eb61a3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200806_ipar_ksh_termeles","timestamp":"2020. augusztus. 06. 09:00","title":"12 százalékkal esett vissza a magyar ipar júniusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff979d3b-c900-4d44-98df-837550fc35e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országban kéthetes szükségállapotot hirdettek a kedd esti katasztrófa után.","shortLead":"Az országban kéthetes szükségállapotot hirdettek a kedd esti katasztrófa után.","id":"20200805_bejrut_robbanas_halalos_aldozatok_adomanygyujtes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff979d3b-c900-4d44-98df-837550fc35e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3aa429-ea7b-41d4-986b-65808ee5263d","keywords":null,"link":"/vilag/20200805_bejrut_robbanas_halalos_aldozatok_adomanygyujtes","timestamp":"2020. augusztus. 05. 19:20","title":"Már meghaladja a 130-at a bejrúti robbanás után azonosított halottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b48fb60e-ccbd-4945-bdfb-23d7fa698148","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az elmúlt hónapok tüntetéshullámai több olyan történelmi alak szobrát is elsöpörték, akinek nem is volt köze a rabszolgasághoz. Kovács András Péter ezért ad néhány tippet a címben feltett kérdésre. ","shortLead":"Az elmúlt hónapok tüntetéshullámai több olyan történelmi alak szobrát is elsöpörték, akinek nem is volt köze...","id":"20200805_Duma_Aktual_Szobordontesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b48fb60e-ccbd-4945-bdfb-23d7fa698148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"814f24a4-74f3-416e-991c-931540e321e8","keywords":null,"link":"/360/20200805_Duma_Aktual_Szobordontesek","timestamp":"2020. augusztus. 05. 19:00","title":"Duma Aktuál: Hogyan tiltakozzunk szobordöntések helyett? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtök délelőtt azért még több helyen kell számítani záporra, zivatarra.","shortLead":"Csütörtök délelőtt azért még több helyen kell számítani záporra, zivatarra.","id":"20200806_Kanikula_Hoseg_zapor_zivatar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e9f9c6-8dcf-40aa-80fa-d980d8e092ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_Kanikula_Hoseg_zapor_zivatar","timestamp":"2020. augusztus. 06. 06:15","title":"Ismét visszatér a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]