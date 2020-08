Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mintegy 67 ezer kórházi ágyból csupán 38 ezren ápoltak beteget a NEAK számai alapján júniusban, ami 52 százalékos kihasználtságot jelent. A rehabilitációs ellátásban még alacsonyabb arányokat találtunk.","shortLead":"Mintegy 67 ezer kórházi ágyból csupán 38 ezren ápoltak beteget a NEAK számai alapján júniusban, ami 52 százalékos...","id":"20200807_korhazi_agy_neak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859bdb8e-80de-4182-9d3e-150b341d7af9","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_korhazi_agy_neak","timestamp":"2020. augusztus. 07. 13:23","title":"Júniusban még mindig üresen állt 15 ezer felszabadított kórházi ágy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Az intenzív ápolásra szorult betegek utánkövetésére és rehabilitációjára márciusban kezdtek el protokollt kidolgozni az ország legnevesebb szakemberei. Egy-egy sokáig lélegeztetett beteget kivéve egyelőre nem tapasztaltak hosszabb távú, súlyosabb következményeket a koronavírusból gyógyultak egészségügyi állapotában. ","shortLead":"Az intenzív ápolásra szorult betegek utánkövetésére és rehabilitációjára márciusban kezdtek el protokollt kidolgozni...","id":"20200807_koronavirus_utankovetes_protokoll_maradando_hatasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2839a7fa-5e9a-4e9e-976d-f5fd680b8d5b","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_koronavirus_utankovetes_protokoll_maradando_hatasok","timestamp":"2020. augusztus. 07. 06:30","title":"Már Magyarországon is vannak eredmények a koronavírus maradandó hatásairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6cc419-60e7-42d1-ac14-7b127637cf45","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bajnokok Ligája és Európa liga selejtezők is lehetnek Magyarországon, ha a koronavírus járvány miatt más helyszínen nem lehet lejátszani a mérkőzéseket.","shortLead":"Bajnokok Ligája és Európa liga selejtezők is lehetnek Magyarországon, ha a koronavírus járvány miatt más helyszínen nem...","id":"20200806_selejtezo_kupa_uefa_mlsz_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb6cc419-60e7-42d1-ac14-7b127637cf45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e4bfbc4-f378-4134-a1e7-e2ea77d8dc03","keywords":null,"link":"/sport/20200806_selejtezo_kupa_uefa_mlsz_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 06. 19:10","title":"Európai kupaselejtezők lehetnek Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec803308-5663-4af8-a39d-81de4294dd5a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A mexikói Forma–1-es pilóta megismételt koronavírustesztje is pozitív eredményt hozott.","shortLead":"A mexikói Forma–1-es pilóta megismételt koronavírustesztje is pozitív eredményt hozott.","id":"20200807_Sergio_Perez_visszateres_Forma1_Racing_Point","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec803308-5663-4af8-a39d-81de4294dd5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49d8797-1b6a-4d20-b816-ed70918b9c65","keywords":null,"link":"/sport/20200807_Sergio_Perez_visszateres_Forma1_Racing_Point","timestamp":"2020. augusztus. 07. 14:02","title":"Még várni kell a koronavírusos Sergio Perez visszatérésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1fd518-81d3-428d-b6bf-f38e41acc41d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Néhány hónappal a 65. Eurovíziós Dalfesztivál után az Egyesült Államok legjobb előadói is versenyezhetnek egymással.","shortLead":"Néhány hónappal a 65. Eurovíziós Dalfesztivál után az Egyesült Államok legjobb előadói is versenyezhetnek egymással.","id":"20200807_eurovizio_amerikai_dalverseny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd1fd518-81d3-428d-b6bf-f38e41acc41d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8022cdec-75b6-41b4-891f-3692119a8f10","keywords":null,"link":"/kultura/20200807_eurovizio_amerikai_dalverseny","timestamp":"2020. augusztus. 07. 15:31","title":"Amerikába is elviszik az Eurovíziós Dalfesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab41b78-c7da-4206-b545-c38c511a326b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200806_Tornado_okozott_panikot_egy_sziciliai_setanyon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eab41b78-c7da-4206-b545-c38c511a326b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e752f98-6d61-481a-8cc4-7acbddee7f8b","keywords":null,"link":"/elet/20200806_Tornado_okozott_panikot_egy_sziciliai_setanyon","timestamp":"2020. augusztus. 06. 11:30","title":"Tornádó okozott pánikot egy szicíliai tengerparti sétányon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec314217-2948-4c6d-9390-78f9559965d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel másfél évvel az után, hogy osztrák tulajdonba kerültek a magyarországi Kika-üzletek, az anyacég nevét veszik fel a boltok.","shortLead":"Közel másfél évvel az után, hogy osztrák tulajdonba kerültek a magyarországi Kika-üzletek, az anyacég nevét veszik fel...","id":"20200806_XXXLutz_Kika_atnevezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec314217-2948-4c6d-9390-78f9559965d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6af0ec9-914e-48f9-a393-386beed6439f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200806_XXXLutz_Kika_atnevezes","timestamp":"2020. augusztus. 06. 10:53","title":"XXXLutz néven folytatja a Kika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d","c_author":"Iványi György","category":"360","description":"A korlátozások által kiváltott válság súlyos, de a helyzet nem reménytelen. A gyors helyreállításhoz valamennyi gazdasági szereplő készsége és igyekezete kell - és persze a jövőbe vetett bizalom. Vélemény.","shortLead":"A korlátozások által kiváltott válság súlyos, de a helyzet nem reménytelen. A gyors helyreállításhoz valamennyi...","id":"202032_inkabb_takaritsuk_el_aromokat_aforradalom_nem_idoszeru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1718a199-e05d-4309-92e6-3348fe1a9d4a","keywords":null,"link":"/360/202032_inkabb_takaritsuk_el_aromokat_aforradalom_nem_idoszeru","timestamp":"2020. augusztus. 07. 11:00","title":"Iványi György: A válság utáni újrakezdést veszélyezteti a gondoskodó állam illúziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]