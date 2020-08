Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b8a95c7-ebb1-4100-b640-b82375c0492d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két héten belül le fogják gyártani az első adagokat a koronavírus elleni orosz oltóanyagból, elsősorban az egészségügyi dolgozók részére – mondta Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter szerdai sajtótájékozatóján.","shortLead":"Két héten belül le fogják gyártani az első adagokat a koronavírus elleni orosz oltóanyagból, elsősorban az egészségügyi...","id":"20200812_Ket_het_mulva_mar_elkezdhetnek_oltani_az_orosz_vakcinaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b8a95c7-ebb1-4100-b640-b82375c0492d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c913e6f4-f988-4035-bd73-92fdf1db7edc","keywords":null,"link":"/vilag/20200812_Ket_het_mulva_mar_elkezdhetnek_oltani_az_orosz_vakcinaval","timestamp":"2020. augusztus. 12. 15:41","title":"Két hét múlva már elkezdhetnek oltani az orosz vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az infektológus főorvos közölte: nem az a fontos, hogy első vagy második hullám van-e, hanem az, hogy hány új eset van.","shortLead":"Az infektológus főorvos közölte: nem az a fontos, hogy első vagy második hullám van-e, hanem az, hogy hány új eset van.","id":"20200814_szlavik_janos_koronavirus_fertozottek_iskolak_tanevkezdes_gocpont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e3b66b-3c16-48a1-84b1-1e718bb29255","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_szlavik_janos_koronavirus_fertozottek_iskolak_tanevkezdes_gocpont","timestamp":"2020. augusztus. 14. 06:59","title":"Szlávik szerint az iskolák biztonsággal megnyithatók, de azt senki sem tudja, mi lesz a következő hetekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6e93c7-a667-4ab8-8b9d-a278653085a9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Horvátországban ismét rekordot döntött az új koronavírussal fertőzöttek száma, több ország pedig jelezte Zágrábnak, koronavírus-fertőzötten térnek haza onnan fiatalok.","shortLead":"Horvátországban ismét rekordot döntött az új koronavírussal fertőzöttek száma, több ország pedig jelezte Zágrábnak...","id":"20200813_Szlovenia_Horvatorszagban_fertozottek_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea6e93c7-a667-4ab8-8b9d-a278653085a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ed7c7a-47a6-4f87-adc3-72bd64826da6","keywords":null,"link":"/vilag/20200813_Szlovenia_Horvatorszagban_fertozottek_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 13. 17:52","title":"Szlovénia vörös listára teheti Horvátországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Eurostat adataira hivatkozva azt mondta Rétvári Bence, hogy nőtt Magyarországon az egészségben eltöltött évek száma. A javuló adatok többek között a mindennapos testnevelésnek és a menzareformnak is köszönhetőek szerinte.","shortLead":"Az Eurostat adataira hivatkozva azt mondta Rétvári Bence, hogy nőtt Magyarországon az egészségben eltöltött évek száma...","id":"20200813_retvari_eurostat_egeszsegugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc58a8f-05aa-4db9-87ba-d12d362644b7","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_retvari_eurostat_egeszsegugy","timestamp":"2020. augusztus. 13. 10:46","title":"Rétvári szerint beérett a chipsadó és a mindennapos testnevelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A munkára megbízott férfi felélte a kórháztól kapott, mintegy 5,7 millió forintot, de a lift nem készült el.","shortLead":"A munkára megbízott férfi felélte a kórháztól kapott, mintegy 5,7 millió forintot, de a lift nem készült el.","id":"20200813_sikkasztas_lift_korhaz_felfuggesztett_borton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b24c10-39ee-43ae-8daf-2b5bcc91ae44","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_sikkasztas_lift_korhaz_felfuggesztett_borton","timestamp":"2020. augusztus. 13. 09:43","title":"Ellopta a kórházi liftre kapott pénzt, felfüggesztett börtönt kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"734e64ce-8b00-446d-84a7-e23578267fba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Barabási Albert-László hálózatkutató több potenciális hatóanyagot is azonosított csapatával, amelyek segíthetnek a koronavírus-betegek kezelésében.","shortLead":"Barabási Albert-László hálózatkutató több potenciális hatóanyagot is azonosított csapatával, amelyek segíthetnek...","id":"20200813_barabasi_albert_laszlo_halozatkutatas_koronavirus_gyogyszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=734e64ce-8b00-446d-84a7-e23578267fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd56c0c-5439-46b4-909c-a7a4728f8326","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_barabasi_albert_laszlo_halozatkutatas_koronavirus_gyogyszer","timestamp":"2020. augusztus. 13. 10:00","title":"A világhírű magyar kutató és csapata több olyan hatóanyagot is talált, amelyek jók lehetnek a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584339b7-7f65-4f4f-938e-d79dcf898bd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az író szerint Trianonról azért nincsenek minőségi viták, mert megszűntek azok a terek, ahol ezeket le lehetne folytatni.","shortLead":"Az író szerint Trianonról azért nincsenek minőségi viták, mert megszűntek azok a terek, ahol ezeket le lehetne...","id":"20200812_Spiro_A_kormany_magat_a_vilagi_allamot_szamolja_fel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=584339b7-7f65-4f4f-938e-d79dcf898bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3bbcf6-0cd9-4794-885b-e2332214ee4a","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_Spiro_A_kormany_magat_a_vilagi_allamot_szamolja_fel","timestamp":"2020. augusztus. 12. 20:34","title":"Spiró: A kormány magát az államot számolja fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf811fa-c947-43a1-927d-3c6e0259c443","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy augusztus 1-ji magánrendezvény után többen kerültek karanténba a településen. ","shortLead":"Egy augusztus 1-ji magánrendezvény után többen kerültek karanténba a településen. ","id":"20200812_Koronavirusossal_targyalt_karantenba_kerult_az_ujfehertoi_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eaf811fa-c947-43a1-927d-3c6e0259c443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc33b37-e4b3-4fa3-a232-7e47537b1eeb","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_Koronavirusossal_targyalt_karantenba_kerult_az_ujfehertoi_polgarmester","timestamp":"2020. augusztus. 12. 14:18","title":"Koronavírusossal tárgyalt, karanténba került az újfehértói polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]