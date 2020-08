Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7602de0c-a443-40bf-9f0c-1d28d760ffa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiakaszottak egy másik szivárványos zászlót a ferencvárosi városházára, miután éjjel, feltehetően fradista futballszurkolók, letépték az előzőt.","shortLead":"Kiakaszottak egy másik szivárványos zászlót a ferencvárosi városházára, miután éjjel, feltehetően fradista...","id":"20200815_pride_szivarvanyos_zaszlo_ferencvaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7602de0c-a443-40bf-9f0c-1d28d760ffa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f86c9180-b374-40ab-9a2e-581e251e5a84","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_pride_szivarvanyos_zaszlo_ferencvaros","timestamp":"2020. augusztus. 15. 14:28","title":"Újra leng a szivárványos zászló a ferencvárosi városházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e","c_author":"Horn Gábor","category":"360","description":"Nemrég a tanároktól azt a jogkörüket vették el, hogy meghatározzák, mit, hogyan és miből tanítsanak az iskolában, most egy széles jogkörrel rendelkező egyenruhást szabadítanak rá a tanintézményekre. Az ellenállás pedig mostanra megszűnt, önműködő a központosítás, írja szerzőnk. Vélemény. ","shortLead":"Nemrég a tanároktól azt a jogkörüket vették el, hogy meghatározzák, mit, hogyan és miből tanítsanak az iskolában, most...","id":"202032_iskola_orizetben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1166e0-428f-4c3c-b899-85ccda46fdd5","keywords":null,"link":"/360/202032_iskola_orizetben","timestamp":"2020. augusztus. 14. 15:00","title":"Horn Gábor: A fideszes oktatáspolitika újabb megbocsáthatatlan kártétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi szerint ebben az időszakban váltanak álláshelyet a pedagógusok. ","shortLead":"Az Emmi szerint ebben az időszakban váltanak álláshelyet a pedagógusok. ","id":"20200815_Tanevkezdes_pedagogus_iskolak_Emmi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f9c1f3-093f-4b93-8fc5-a4c845d96a17","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_Tanevkezdes_pedagogus_iskolak_Emmi","timestamp":"2020. augusztus. 15. 18:05","title":"Két héttel a tanévkezdés előtt több mint 1100 pedagógust keresnek az iskolák országszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megindult az új típusú koronavírus ellen gyorsan kifejlesztett orosz vakcina gyártása. Az első adagokat az egészségügyi dolgozók kapják.\r

","shortLead":"Megindult az új típusú koronavírus ellen gyorsan kifejlesztett orosz vakcina gyártása. Az első adagokat az egészségügyi...","id":"20200815_koronavirusoltas_vakcina_oroszorszag_gyartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25adfa2f-cf0d-4657-a2e9-5d25156f5dcd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200815_koronavirusoltas_vakcina_oroszorszag_gyartas","timestamp":"2020. augusztus. 15. 12:03","title":"Már gyártják is az oroszok a sebtében kifejlesztett új koronavírus-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f0d4cc-a99f-4b41-96d7-c8c4b9741175","c_author":"Dz. Sz.","category":"gazdasag","description":"A Dunaferr felmondta a szakszervezetekkel kötött kollektív szerződést – tudatta lapunkkal Molnár László, a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség vezetője.","shortLead":"A Dunaferr felmondta a szakszervezetekkel kötött kollektív szerződést – tudatta lapunkkal Molnár László, a Dunaferr DV...","id":"20200814_Felmondtak_a_kollektiv_szerzodest_a_Dunaferrnel_a_szakszervezet_mar_a_vallat_jovojet_felti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26f0d4cc-a99f-4b41-96d7-c8c4b9741175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e913275-5388-4d2b-98dd-33a0b3ef8108","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200814_Felmondtak_a_kollektiv_szerzodest_a_Dunaferrnel_a_szakszervezet_mar_a_vallat_jovojet_felti","timestamp":"2020. augusztus. 14. 14:46","title":"Felmondták a kollektív szerződést a Dunaferrnél, a szakszervezet már a vállalat jövőjét félti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58bf5932-c460-4845-8cef-6363bc22d38b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt mondja, kész mindent megtenni, hogy újra kinyithassanak a színházak.","shortLead":"Azt mondja, kész mindent megtenni, hogy újra kinyithassanak a színházak.","id":"20200814_Andrew_Lloyd_Webber_is_reszt_vett_az_oxfordi_vakcina_tesztjeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58bf5932-c460-4845-8cef-6363bc22d38b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d7781f-6d06-41b4-b004-86b76a95f5ed","keywords":null,"link":"/kultura/20200814_Andrew_Lloyd_Webber_is_reszt_vett_az_oxfordi_vakcina_tesztjeben","timestamp":"2020. augusztus. 14. 15:37","title":"Andrew Lloyd Webber is részt vett az oxfordi vakcina tesztjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45c295d-113f-4f78-b0a6-8a9e82ce4815","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Város fölé magasodó felhőkarcoló, panorámás látképet eltakaró paplancsarnok, vagy világörökségi helyszínre épített NER-erkély – van miből válogatni, ha az elmúlt évek legmeghatározóbb építkezéseit és felújításait keressük Budapesten. Cikkünkben azt a tíz (plusz egy) projektet gyűjtöttük össze, ami a legjobban változtatott a főváros látképén az elmúlt évtizedben. Bár nemcsak rossz példák léteznek, az feltűnő, hogy a legvitatottabb építkezések nem a fővároshoz, hanem a kormányhoz köthetők. ","shortLead":"Város fölé magasodó felhőkarcoló, panorámás látképet eltakaró paplancsarnok, vagy világörökségi helyszínre épített...","id":"20200811_Felhokarcolo_NERerkely_es_gigastadion_igy_valtozott_meg_Budapest_latkepe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e45c295d-113f-4f78-b0a6-8a9e82ce4815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac72063e-6451-49e7-aa9b-d74ee54d1acc","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_Felhokarcolo_NERerkely_es_gigastadion_igy_valtozott_meg_Budapest_latkepe","timestamp":"2020. augusztus. 15. 07:00","title":"Felhőkarcoló, NER-erkély és gigastadion: így változott meg 10 év alatt Budapest látképe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3c153c5-09f9-4caa-aa2e-16b41c1a185b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Moszkva szükség esetén szavatolja Fehéroroszország biztonságát - jelentette ki a fehérorosz elnök szombaton azután, hogy telefonon egyeztetett orosz hivatali partnerével, Vlagyimir Putyinnal.","shortLead":"Moszkva szükség esetén szavatolja Fehéroroszország biztonságát - jelentette ki a fehérorosz elnök szombaton azután...","id":"20200815_Lukasenka_erosen_celozgat_az_oroszfeherorosz_allamuniora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3c153c5-09f9-4caa-aa2e-16b41c1a185b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68bb722a-c3f3-4a01-a266-6661e00d133b","keywords":null,"link":"/vilag/20200815_Lukasenka_erosen_celozgat_az_oroszfeherorosz_allamuniora","timestamp":"2020. augusztus. 15. 20:51","title":"Lukasenka erősen célozgat az orosz-fehérorosz államunióra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]