Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egybegyúrja előfizetéses szolgáltatásait az Apple, hogy csomagként, olcsóbban is értékesíthesse azokat – értesült a Bloomberg.","shortLead":"Egybegyúrja előfizetéses szolgáltatásait az Apple, hogy csomagként, olcsóbban is értékesíthesse azokat – értesült...","id":"20200817_apple_szolgaltatasok_iphone_12_apple_music_elofizetes_apple_tv_plusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916bf020-9e94-4534-bc83-14cc99abe712","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_apple_szolgaltatasok_iphone_12_apple_music_elofizetes_apple_tv_plusz","timestamp":"2020. augusztus. 17. 12:33","title":"Tárhely, filmek, zenék, hírek – új csomagokkal állhat elő az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e070cc0d-69b9-4afc-a17c-042f96ce92e3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Három nappal a diplomáciai kapcsolatok felvétele után újabb közeledésről számoltak be a két országot illetően.","shortLead":"Három nappal a diplomáciai kapcsolatok felvétele után újabb közeledésről számoltak be a két országot illetően.","id":"20200816_Lehet_majd_kozvetlenul_telefonalni_az_Emiratusok_es_Izrael_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e070cc0d-69b9-4afc-a17c-042f96ce92e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a73445d-e10e-4168-addc-7271627df422","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200816_Lehet_majd_kozvetlenul_telefonalni_az_Emiratusok_es_Izrael_kozott","timestamp":"2020. augusztus. 16. 15:32","title":"Lehet majd közvetlenül telefonálni az Emirátusok és Izrael között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613589e9-290b-4203-9ed0-259483a612d2","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Legyen a társadalom szoptatásbarát – e jelszóval éleszt fel korábbi, elhalt kezdeményezéseket az egészségügyért felelős tárca.","shortLead":"Legyen a társadalom szoptatásbarát – e jelszóval éleszt fel korábbi, elhalt kezdeményezéseket az egészségügyért felelős...","id":"202033__szoptatastamogatas__ujabb_bizottsag__elmenyszuleszet__tejforrasbovites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=613589e9-290b-4203-9ed0-259483a612d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c80ac3-80e4-47cf-9950-6115194ccb90","keywords":null,"link":"/360/202033__szoptatastamogatas__ujabb_bizottsag__elmenyszuleszet__tejforrasbovites","timestamp":"2020. augusztus. 16. 12:00","title":"Korábban is volt már szoptatástámogatás, és lett is eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól nemcsak a Huawei újabb telefonjaira nem kerülhet fel a megszokott, Google-szolgáltatásokkal teletűzdelt rendszer, hanem a már a felhasználóknál lévő készülékek sem kaphatnak több Android-frissítést.","shortLead":"Mostantól nemcsak a Huawei újabb telefonjaira nem kerülhet fel a megszokott, Google-szolgáltatásokkal teletűzdelt...","id":"20200817_huawei_telefonok_nincs_tobb_frissites_lejart_licensz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc95658-180e-4af0-bcae-736ddc42e971","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_huawei_telefonok_nincs_tobb_frissites_lejart_licensz","timestamp":"2020. augusztus. 17. 08:33","title":"Ha Huawei telefonja van, ez érinti: vége a frissítéseknek [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az intézményt ma még zömmel állami és helyi költségvetési forrásokból tartják fenn.","shortLead":"Az intézményt ma még zömmel állami és helyi költségvetési forrásokból tartják fenn.","id":"20200817_debrecen_elitiskola_iskola_varga_zoltan_dk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07479b96-5d0d-49c6-b543-55f07c7c820b","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_debrecen_elitiskola_iskola_varga_zoltan_dk","timestamp":"2020. augusztus. 17. 08:36","title":"Alkalmanként 270 ezer forintért ad oktatási tanácsokat egy cég a debreceni elitiskolának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe20b83-be07-4331-a593-b21beee3df95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közleményt a Budapest Pride alkalmából adták ki. \"Minden országot arra biztatunk, hogy tegyen további lépéseket valamennyi ember egyenlősége és méltósága érdekében\" – írták.\r

","shortLead":"A közleményt a Budapest Pride alkalmából adták ki. \"Minden országot arra biztatunk, hogy tegyen további lépéseket...","id":"20200817_lmbti_budapest_pride_kozlemeny_nagykovetsegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfe20b83-be07-4331-a593-b21beee3df95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931b7330-d86d-4646-be75-72281e211211","keywords":null,"link":"/itthon/20200817_lmbti_budapest_pride_kozlemeny_nagykovetsegek","timestamp":"2020. augusztus. 17. 14:45","title":"Közös közleményben álltak ki magyarországi nagykövetségek és kulturális intézetek az LMBTI jogok mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d86a9b-e82c-4d43-9bf3-91d91827df66","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új tulajdonosra váró német kupét a megtalálást követően eddig még le sem mosták.","shortLead":"Az új tulajdonosra váró német kupét a megtalálást követően eddig még le sem mosták.","id":"20200816_poros_pajtalelet_98_kilometer_van_ebben_a_32_eves_mercedesben_ce_300","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51d86a9b-e82c-4d43-9bf3-91d91827df66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1295e09-1289-4504-b12c-b2b56e0429c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200816_poros_pajtalelet_98_kilometer_van_ebben_a_32_eves_mercedesben_ce_300","timestamp":"2020. augusztus. 16. 06:41","title":"Poros pajtalelet: 98 kilométer van ebben a 32 éves Mercedesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d488cd48-7c15-414a-aa4f-687c55460ea4","c_author":"HVG","category":"360","description":"A médiában utóbbi időben nem jellemző módon a lap vezetése a lépéssel nem változik.","shortLead":"A médiában utóbbi időben nem jellemző módon a lap vezetése a lépéssel nem változik.","id":"202033_bikemaghu_nyeregben_azuj_tulajdonos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d488cd48-7c15-414a-aa4f-687c55460ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2268c1d3-3190-4616-810f-40b406c55fb0","keywords":null,"link":"/360/202033_bikemaghu_nyeregben_azuj_tulajdonos","timestamp":"2020. augusztus. 16. 08:30","title":"Új befektető gurult be a patinás kerékpáros magazinhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]