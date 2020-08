Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"958adbf9-a38f-4be3-a8a9-03cdb345f3bf","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány miatt bajba jutottaknak érdemes fizetéskönnyítési kérelemmel fordulni az adóhivatalhoz, a hatóság az esetek 80 százalékában hagyja jóvá a kérelmeket - tájékoztatta az MTI-t Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára.\r

\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt bajba jutottaknak érdemes fizetéskönnyítési kérelemmel fordulni az adóhivatalhoz, a hatóság...","id":"20200816_574_millio_forintnyi_adora_kertek_konnyitest_a_koronavirus_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=958adbf9-a38f-4be3-a8a9-03cdb345f3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11aa003b-3ee8-43e5-9dd8-2f613dc69dea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200816_574_millio_forintnyi_adora_kertek_konnyitest_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. augusztus. 16. 09:46","title":"574 millió forintnyi adóra kértek könnyítést a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cca331-695f-4c68-8a38-52d58947902b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Petter Northugnak nem először gyűlik meg a baja a hatóságokkal.","shortLead":"Petter Northugnak nem először gyűlik meg a baja a hatóságokkal.","id":"20200816_Kokaint_talaltak_az_olimpiai_bajnok_otthonaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9cca331-695f-4c68-8a38-52d58947902b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e9dbfc9-5f73-4fa2-ba1a-007117fea859","keywords":null,"link":"/vilag/20200816_Kokaint_talaltak_az_olimpiai_bajnok_otthonaban","timestamp":"2020. augusztus. 16. 17:25","title":"Kokaint találtak az olimpiai bajnok otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megindult az új típusú koronavírus ellen gyorsan kifejlesztett orosz vakcina gyártása. Az első adagokat az egészségügyi dolgozók kapják.\r

","shortLead":"Megindult az új típusú koronavírus ellen gyorsan kifejlesztett orosz vakcina gyártása. Az első adagokat az egészségügyi...","id":"20200815_koronavirusoltas_vakcina_oroszorszag_gyartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25adfa2f-cf0d-4657-a2e9-5d25156f5dcd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200815_koronavirusoltas_vakcina_oroszorszag_gyartas","timestamp":"2020. augusztus. 15. 12:03","title":"Már gyártják is az oroszok a sebtében kifejlesztett új koronavírus-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de44e4c-2040-4086-9b64-451ca93fdd36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudni, mi okozta a halálát. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mi okozta a halálát. ","id":"20200815_Osszeesett_es_meghalt_egy_fiatal_ferfi_Szombathelyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5de44e4c-2040-4086-9b64-451ca93fdd36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccabfd28-7c26-47e5-aeeb-27ecd1c68bb4","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_Osszeesett_es_meghalt_egy_fiatal_ferfi_Szombathelyen","timestamp":"2020. augusztus. 15. 19:17","title":"Összeesett és meghalt egy 27 éves férfi egy szombathelyi bárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"284a21c0-001b-4961-83b4-70b3cabca405","c_author":"HVG","category":"360","description":"A világ egyik vezető lapja, a New York Times vezércikkben mondja ki, hogy megrendült a belarusz diktatúra, és akik Lukasenka uralma alatt élnek, azok nem engedelmeskednek neki örökre. Pedig a politikus jó negyedszázadon át példát mutatott az önkényből, hiszen vaskézzel vezeti országát. ","shortLead":"A világ egyik vezető lapja, a New York Times vezércikkben mondja ki, hogy megrendült a belarusz diktatúra, és akik...","id":"20200816_Inog_Lukasenka_hatalma_de_meg_nem_omlott_ossze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=284a21c0-001b-4961-83b4-70b3cabca405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8d9553b-6e65-4d5d-b67d-93268179cf11","keywords":null,"link":"/360/20200816_Inog_Lukasenka_hatalma_de_meg_nem_omlott_ossze","timestamp":"2020. augusztus. 16. 09:05","title":"New York Times: Inog Lukasenka hatalma, de még nem omlott össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3c153c5-09f9-4caa-aa2e-16b41c1a185b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Moszkva szükség esetén szavatolja Fehéroroszország biztonságát - jelentette ki a fehérorosz elnök szombaton azután, hogy telefonon egyeztetett orosz hivatali partnerével, Vlagyimir Putyinnal.","shortLead":"Moszkva szükség esetén szavatolja Fehéroroszország biztonságát - jelentette ki a fehérorosz elnök szombaton azután...","id":"20200815_Lukasenka_erosen_celozgat_az_oroszfeherorosz_allamuniora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3c153c5-09f9-4caa-aa2e-16b41c1a185b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68bb722a-c3f3-4a01-a266-6661e00d133b","keywords":null,"link":"/vilag/20200815_Lukasenka_erosen_celozgat_az_oroszfeherorosz_allamuniora","timestamp":"2020. augusztus. 15. 20:51","title":"Lukasenka erősen célozgat az orosz-fehérorosz államunióra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7602de0c-a443-40bf-9f0c-1d28d760ffa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiakaszottak egy másik szivárványos zászlót a ferencvárosi városházára, miután éjjel, feltehetően fradista futballszurkolók, letépték az előzőt.","shortLead":"Kiakaszottak egy másik szivárványos zászlót a ferencvárosi városházára, miután éjjel, feltehetően fradista...","id":"20200815_pride_szivarvanyos_zaszlo_ferencvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7602de0c-a443-40bf-9f0c-1d28d760ffa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f86c9180-b374-40ab-9a2e-581e251e5a84","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_pride_szivarvanyos_zaszlo_ferencvaros","timestamp":"2020. augusztus. 15. 14:28","title":"Újra leng a szivárványos zászló a ferencvárosi városházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vajna Tímea attól tartott, hogy ő és párja papírok híján a spanyol szigeten ragadnak. ","shortLead":"Vajna Tímea attól tartott, hogy ő és párja papírok híján a spanyol szigeten ragadnak. ","id":"20200816_A_kirabolt_Vajna_Timea_hazaterhet_Ibizarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d74f3d9-ba4f-4a8a-a68b-45cafa1490fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_A_kirabolt_Vajna_Timea_hazaterhet_Ibizarol","timestamp":"2020. augusztus. 16. 14:23","title":"A kirabolt Vajna Tímea hazatérhet Ibizáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]