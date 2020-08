Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Senki sincs biztonságban az Egészségügyi Világszervezet szerint, amíg mindenki nincs biztonságban, ezért az országoknak meg kell osztaniuk egymással a koronavírus elleni oltás terén elért eredményeiket.","shortLead":"Senki sincs biztonságban az Egészségügyi Világszervezet szerint, amíg mindenki nincs biztonságban, ezért az országoknak...","id":"20200818_who_vakcinanacionalizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dcdf0b9-aa10-45ee-a973-7da4f7598124","keywords":null,"link":"/vilag/20200818_who_vakcinanacionalizmus","timestamp":"2020. augusztus. 18. 19:14","title":"A \"vakcinanacionalizmus\" miatt figyelmeztet a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfc5760c-9449-450a-8999-2204d4d3d7c9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Harsányi Levente és Lola marad, Mák Kata és Fehérvári Gábor Alfréd jön. Az évek óta házigazdaként dolgozó Kiss Orsolya, Kovács Áron és Marczali László viszont lekerül a képernyőről.



","shortLead":"Harsányi Levente és Lola marad, Mák Kata és Fehérvári Gábor Alfréd jön. Az évek óta házigazdaként dolgozó Kiss Orsolya...","id":"20200819_Lecsereli_Kovacs_Aronekat_a_kozteve_a_SzerencseSzombat_elerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfc5760c-9449-450a-8999-2204d4d3d7c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67ab148-f4af-4585-84b7-8853dd6a2bac","keywords":null,"link":"/kultura/20200819_Lecsereli_Kovacs_Aronekat_a_kozteve_a_SzerencseSzombat_elerol","timestamp":"2020. augusztus. 19. 10:34","title":"Lecseréli Kovács Áronékat a köztévé a SzerencseSzombat éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81e3e08d-ecfc-411f-a8d8-cab6795e9add","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az augusztus 20-i városi ünnepség is elmarad.","shortLead":"Az augusztus 20-i városi ünnepség is elmarad.","id":"20200819_Koronavirusos_lett_egy_diakmunkas_a_Nagykatai_Polgarmesteri_Hivatalban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81e3e08d-ecfc-411f-a8d8-cab6795e9add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9546df-76dc-4442-92ac-e757e8dc33a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200819_Koronavirusos_lett_egy_diakmunkas_a_Nagykatai_Polgarmesteri_Hivatalban","timestamp":"2020. augusztus. 19. 18:44","title":"Koronavírusos lett egy diákmunkás a nagykátai polgármesteri hivatalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c14a6ada-d74b-4d9f-a401-dcc4b622271b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az exit poll mérések szerint 87 százalékkal nyert a külképviseleteken Szvjatlana Cihanouszkaja, míg Aljakszandr Lukasenkára alig 4 százalék voksolt.","shortLead":"Az exit poll mérések szerint 87 százalékkal nyert a külképviseleteken Szvjatlana Cihanouszkaja, míg Aljakszandr...","id":"20200818_feherorosz_elnokvalasztas_kulfoldi_szavazatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c14a6ada-d74b-4d9f-a401-dcc4b622271b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b16063-720c-4a96-a889-79334102f7c1","keywords":null,"link":"/vilag/20200818_feherorosz_elnokvalasztas_kulfoldi_szavazatok","timestamp":"2020. augusztus. 18. 16:49","title":"A fehéroroszok szavazatainak 98 százalékát Cihanouszkaja vihette Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8b4872-b641-404a-ad99-3358dca2b48e","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"A tudománytörténet egyik legnagyobb blöffjével kezdődött a gyógyszer pályafutása – véli a fogamzásgátló tabletta történetírója, az amerikai Jonathan Eig. A kipróbálás pedig mai szemmel nézve etikátlan kísérletekkel, tájékozatlan nők bevonásával zajlott és mindössze egy gyártási hibának köszönhető, hogy jobb lett a pirula összetétele. Ha egy feminista özvegy nem örököl dollármilliókat, meg sem kezdődik a fejlesztés. Kezdetben nem is vállalták hivatalosan, mire való a gyógyszer, hanem a nőgyógyászok összekacsintottak pácienseikkel, úgy írták föl.","shortLead":"A tudománytörténet egyik legnagyobb blöffjével kezdődött a gyógyszer pályafutása – véli a fogamzásgátló tabletta...","id":"20200818_60_eves_a_fogamzasgatlo_enovid_antibebi_tabletta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc8b4872-b641-404a-ad99-3358dca2b48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b49727d-dbbf-4159-9d1b-4c370c157bde","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_60_eves_a_fogamzasgatlo_enovid_antibebi_tabletta","timestamp":"2020. augusztus. 18. 20:00","title":"Nők találták ki, férfiak találták fel: 60 éves a fogamzásgátló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881df000-0593-441e-b119-fd9c0b7049fa","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Adócsalás gyanújával tartóztatták le Kerekes Ferenc milliárdos vállalkozót, akinek azonban az lehet a fő bűne, hogy elmulasztotta a politikai kapcsolatépítést.","shortLead":"Adócsalás gyanújával tartóztatták le Kerekes Ferenc milliárdos vállalkozót, akinek azonban az lehet a fő bűne...","id":"202034__kerekes_ferenc__penzmenekites__allamositasi_hullam__uzletlancra_verve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=881df000-0593-441e-b119-fd9c0b7049fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b07c99e-8c16-4af3-90ef-0b34978c62ef","keywords":null,"link":"/360/202034__kerekes_ferenc__penzmenekites__allamositasi_hullam__uzletlancra_verve","timestamp":"2020. augusztus. 19. 15:00","title":"„Vonal alatti” tételért került rács mögé a milliárdos, aki nem akart behódolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2165 milliárd forint az első hét hónap államháztartási hiánya.","shortLead":"2165 milliárd forint az első hét hónap államháztartási hiánya.","id":"20200819_Az_eves_allamhaztartasi_hianycel_589_szazalekanal_tartunk_eddig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c09ae6a-487b-480a-b279-5187943ea199","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200819_Az_eves_allamhaztartasi_hianycel_589_szazalekanal_tartunk_eddig","timestamp":"2020. augusztus. 19. 12:28","title":"Az éves államháztartási hiánycél 589 százalékánál tartunk eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fddcaa8e-60e0-4049-bf67-3f1b98a7bdfa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy helyi polgármester szerint az EU kérte a szögesdrót kerítést az Észak-Macedóniával közös határra.","shortLead":"Egy helyi polgármester szerint az EU kérte a szögesdrót kerítést az Észak-Macedóniával közös határra.","id":"20200819_szerbia_hatarkerites_menekultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fddcaa8e-60e0-4049-bf67-3f1b98a7bdfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc75d2c-3dec-4731-b509-3120acc9bc3c","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_szerbia_hatarkerites_menekultek","timestamp":"2020. augusztus. 19. 08:34","title":"Határkerítés építésébe kezdett Szerbia is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]