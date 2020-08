Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"efa88c50-cd1d-4779-9e53-464baa8c3691","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előszűrőn sem ment át az iskolaőrnek jelentkezők többsége, a képzés és a vizsgák még csak ez után következnek.","shortLead":"Az előszűrőn sem ment át az iskolaőrnek jelentkezők többsége, a képzés és a vizsgák még csak ez után következnek.","id":"20200805_iskolaor_vizsgalat_iskola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efa88c50-cd1d-4779-9e53-464baa8c3691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"766e6caf-62eb-4c4f-a8e4-ade352c13579","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_iskolaor_vizsgalat_iskola","timestamp":"2020. augusztus. 05. 07:13","title":"Az iskolaőrnek jelentkezők több mint kétharmada nem jutott túl az egészségügyi és pszichológiai vizsgálaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ab65e7-49c6-44c8-ac70-c55875fec37e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapest-Békéscsaba vonalon lassítja, a Kecskemét-Lakitelek vonalon egy időre lehetetlenné tette a vihar a vasúti közlekedést.","shortLead":"A Budapest-Békéscsaba vonalon lassítja, a Kecskemét-Lakitelek vonalon egy időre lehetetlenné tette a vihar a vasúti...","id":"20200805_MAV_Keses_jaratkimaradas_vonat_vasut_vihar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1ab65e7-49c6-44c8-ac70-c55875fec37e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45969858-835e-479c-91a6-3f62a9aa6bdc","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_MAV_Keses_jaratkimaradas_vonat_vasut_vihar","timestamp":"2020. augusztus. 05. 06:03","title":"MÁV: Késéseket és járatkimaradásokat okozott a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe7afdf-eb67-414e-867e-0f59f225d1f2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár a nagy turistahajókkal más gondok is vannak a mostani koronavírusos-karanténos időkben, legendás környezetszennyezésük hamarosan csökkenhet egy picit. ","shortLead":"Bár a nagy turistahajókkal más gondok is vannak a mostani koronavírusos-karanténos időkben, legendás...","id":"202031_kikotoi_konnektor_ehajo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfe7afdf-eb67-414e-867e-0f59f225d1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10dcbb1-e5af-4d89-96dc-1383d36de5b3","keywords":null,"link":"/360/202031_kikotoi_konnektor_ehajo","timestamp":"2020. augusztus. 04. 10:00","title":"Óriási konnektorok épülnek a kikötőkben, újabban azokra kötik rá a hajókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyilkosság kísérlete miatt indítottak eljárást ellene.","shortLead":"Gyilkosság kísérlete miatt indítottak eljárást ellene.","id":"20200804_Ralott_az_eladora_egy_amerikai_ferfi_mert_az_felszolitotta_hogy_viseljen_maszkot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bcc2a13-51e4-4f74-ab38-ea4102531d11","keywords":null,"link":"/elet/20200804_Ralott_az_eladora_egy_amerikai_ferfi_mert_az_felszolitotta_hogy_viseljen_maszkot","timestamp":"2020. augusztus. 04. 16:59","title":"Rálőtt az eladóra egy amerikai férfi, mert az felszólította, hogy viseljen maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b1c69cc-b697-4917-8d33-5a6e87917da8","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"Egészen színes társaság dolgozik a magyar külügynél: az egyszerű politikai kinevezettek már szinte megszokottak is, de feltűnik Szijjártó Péter osztálytársa, a köztévé fideszesítője, és egy palesztin üzletember is. Itt a hvg.hu külügykörképe.","shortLead":"Egészen színes társaság dolgozik a magyar külügynél: az egyszerű politikai kinevezettek már szinte megszokottak is, de...","id":"20200804_Politikusgyerektol_a_rendorfonokig_ok_kepviselik_kulfoldon_Magyarorszagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b1c69cc-b697-4917-8d33-5a6e87917da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1646e6f0-6c83-4417-9df8-ab53315ef6dd","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_Politikusgyerektol_a_rendorfonokig_ok_kepviselik_kulfoldon_Magyarorszagot","timestamp":"2020. augusztus. 04. 06:30","title":"Politikusgyerektől a rendőrfőnökig: ők képviselik külföldön Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"913bad15-8da2-452d-be22-f4d3082d96d6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tizenötödik epizódjánál tart a rendőrség civil autóból felvett videósorozata.","shortLead":"Tizenötödik epizódjánál tart a rendőrség civil autóból felvett videósorozata.","id":"20200805_szabalytalan_elozeseket_gyujtotte_most_ossze_videojaban_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=913bad15-8da2-452d-be22-f4d3082d96d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46efe40c-eb72-4dd3-b281-1fed0fd9ec5c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200805_szabalytalan_elozeseket_gyujtotte_most_ossze_videojaban_a_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 05. 11:25","title":"A rendőrség most a szabálytalan előzésekből nyújt át egy csokorra valót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff979d3b-c900-4d44-98df-837550fc35e5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Katasztrófa sújtotta városnak minősítették Bejrútot.","shortLead":"Katasztrófa sújtotta városnak minősítették Bejrútot.","id":"20200805_bejrut_libanon_robbanas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff979d3b-c900-4d44-98df-837550fc35e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84aa346f-28ba-4b4b-84b9-8dff37ff6f8f","keywords":null,"link":"/vilag/20200805_bejrut_libanon_robbanas","timestamp":"2020. augusztus. 05. 05:20","title":"Száznál is több áldozata van a bejrúti robbanásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26790d8-8ecb-4246-b58a-7e86f510070a","c_author":"Ashlee Vance ","category":"360","description":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja lehetővé tette, hogy több iparágban is maradandót alkosson. A kevesek egyike, Elon Musk, elképesztő innovációkat kezdeményezett az elektromos autók, a kereskedelmi űrhajózás és a napelemes rendszerek területén. Sorozatunk végigköveti életútját a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig.","shortLead":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja...","id":"20200804_Yellow_pages_a_terkepen_es_az_elso_dotkom_milliok__Elon_Musk_eletutja_4_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b26790d8-8ecb-4246-b58a-7e86f510070a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f0a232-cf2e-45c1-972e-ea7cc659eac8","keywords":null,"link":"/360/20200804_Yellow_pages_a_terkepen_es_az_elso_dotkom_milliok__Elon_Musk_eletutja_4_resz","timestamp":"2020. augusztus. 04. 19:00","title":"Yellow pages a térképen és az első dotkom milliók – Elon Musk életútja, 4. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]