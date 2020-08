Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b4bacdb-6cb6-4a6d-b37d-660bdfe3a506","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jack Sherman 64 éves volt, halálának oka egyelőre nem ismert. ","shortLead":"Jack Sherman 64 éves volt, halálának oka egyelőre nem ismert. ","id":"20200822_Meghalt_Red_Hot_Chili_Peppers_gitaros_Jack_Sherman","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b4bacdb-6cb6-4a6d-b37d-660bdfe3a506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26152c8e-913b-45a5-bb62-9180ecce59ca","keywords":null,"link":"/kultura/20200822_Meghalt_Red_Hot_Chili_Peppers_gitaros_Jack_Sherman","timestamp":"2020. augusztus. 22. 12:15","title":"Meghalt a Red Hot Chili Peppers volt gitárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79df6ecb-b173-477c-945d-82d158a13cf1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az osztrák lap online vitája több szempontot figyelembe véve elemzi Magyarország állapotát és a belarusz helyzetről is szót ejt.","shortLead":"Az osztrák lap online vitája több szempontot figyelembe véve elemzi Magyarország állapotát és a belarusz helyzetről is...","id":"20200822_Der_Standard_Feheroroszorszagban_felebred_a_demokracia_Magyarorszagon_viszont_haldoklik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79df6ecb-b173-477c-945d-82d158a13cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a53ff11-bcd8-44b2-8836-195173fe561e","keywords":null,"link":"/360/20200822_Der_Standard_Feheroroszorszagban_felebred_a_demokracia_Magyarorszagon_viszont_haldoklik","timestamp":"2020. augusztus. 22. 09:55","title":"Der Standard: Magyarországon haldoklik a demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A járvány kezdete óta először emelkedett 500 fölé a napi növekmény.","shortLead":"A járvány kezdete óta először emelkedett 500 fölé a napi növekmény.","id":"20200822_koronavirus_jarvany_fertozes_csehorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b8df1a8-1b20-45c5-b980-f0d4b44f4d0a","keywords":null,"link":"/vilag/20200822_koronavirus_jarvany_fertozes_csehorszag","timestamp":"2020. augusztus. 22. 13:33","title":"Soha ennyi fertőzöttet nem találtak még egy nap alatt Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37482ffc-8f6f-45d3-b518-ac6172f7ab13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sportcsatorna állítólag nem tudta, hogy Szombathy az Indexben is igazgatósági tag.","shortLead":"A sportcsatorna állítólag nem tudta, hogy Szombathy az Indexben is igazgatósági tag.","id":"20200823_Kirugtak_a_DigiSporttol_Szombathy_Palt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37482ffc-8f6f-45d3-b518-ac6172f7ab13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df7e1581-d588-4624-8cdf-04f699935f6b","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_Kirugtak_a_DigiSporttol_Szombathy_Palt","timestamp":"2020. augusztus. 23. 13:50","title":"Kirúgták a DigiSporttól Szombathy Pált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13644e5f-8bd4-40f1-be99-7b715b136800","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén már nem fog visszatérni Londonba a brit uralkodó, legfeljebb csak néhány rendezvényre.","shortLead":"Idén már nem fog visszatérni Londonba a brit uralkodó, legfeljebb csak néhány rendezvényre.","id":"20200824_A_koronavirus_eluzte_Erzsebet_kiralynot_a_Buckinghampalotabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13644e5f-8bd4-40f1-be99-7b715b136800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6965170-c1a8-4390-a981-270d84006e61","keywords":null,"link":"/elet/20200824_A_koronavirus_eluzte_Erzsebet_kiralynot_a_Buckinghampalotabol","timestamp":"2020. augusztus. 24. 09:20","title":"A koronavírus elűzte Erzsébet királynőt a Buckingham-palotából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee4e7152-de35-4026-ad25-7d23655f18e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 77 éves áldozatot megverték, megkötözték majd magára hagyták. Mindezt egy mobiltelefonért. ","shortLead":"A 77 éves áldozatot megverték, megkötözték majd magára hagyták. Mindezt egy mobiltelefonért. ","id":"20200822_erdi_gyilkossag_gyanusitott_svedorszag_elfogas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee4e7152-de35-4026-ad25-7d23655f18e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15842784-7bd9-4254-b021-8cca7635a06a","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_erdi_gyilkossag_gyanusitott_svedorszag_elfogas","timestamp":"2020. augusztus. 22. 10:55","title":"Éveken át bujkált, Svédországban fogták el egy érdi gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c351260-db0b-44f4-9c62-471f628a3a71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 200 ezer egycsillagos értékelés landolt Donald Trump amerikai elnök hivatalos kampányalkalmazásán, miután egy népszerű TikTok-felhasználó arra kérte követőit és \"kollégáit\", trollkodják meg az appot.","shortLead":"Több mint 200 ezer egycsillagos értékelés landolt Donald Trump amerikai elnök hivatalos kampányalkalmazásán, miután...","id":"20200824_donald_trump_elnoki_kampany_alkalmazas_trollkodas_tiktok_app_store_ertekeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c351260-db0b-44f4-9c62-471f628a3a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14139e4b-0e73-4a31-b3a5-8db76dea9657","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_donald_trump_elnoki_kampany_alkalmazas_trollkodas_tiktok_app_store_ertekeles","timestamp":"2020. augusztus. 24. 08:33","title":"Népszerű tiktokosok trollkodták meg Trump hivatalos kampányalkalmazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abca72e-0eb2-4ad0-b009-9da9a3263720","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint 12 ezer tűzoltó küzd a lángokkal, helikopterek és repülőgépek támogatásával. A kormányzó külföldi országoktól kért segítséget. ","shortLead":"Több mint 12 ezer tűzoltó küzd a lángokkal, helikopterek és repülőgépek támogatásával. A kormányzó külföldi országoktól...","id":"20200822_bozottuz_Kalifornia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3abca72e-0eb2-4ad0-b009-9da9a3263720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77b4d06-8ab3-489d-8c7b-47f4a50b0abd","keywords":null,"link":"/vilag/20200822_bozottuz_Kalifornia","timestamp":"2020. augusztus. 22. 13:04","title":"Narancssárgára festették a bozóttüzek Kalifornia egét - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]