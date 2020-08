Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9a4717b-3c64-42b6-aa76-038df339e305","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Válaszd a hazait, üzeni – tegezve – a kormányfő.","shortLead":"Válaszd a hazait, üzeni – tegezve – a kormányfő.","id":"20200824_orban_viktor_hazai_termek_imazsfilm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9a4717b-3c64-42b6-aa76-038df339e305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9c20f2-3027-4bdf-aeb5-e6b82113dbc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_orban_viktor_hazai_termek_imazsfilm","timestamp":"2020. augusztus. 24. 09:09","title":"Orbán Viktor videóban kéri, ön is vegyen inkább hazai terméket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d3ef6e-cf79-4cda-8a28-902a8c507e86","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi állítólag két verekedő nőt választott szét, amikor a rendőrök kiérkeztek.","shortLead":"A férfi állítólag két verekedő nőt választott szét, amikor a rendőrök kiérkeztek.","id":"20200824_usa_tuntetes_rendor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93d3ef6e-cf79-4cda-8a28-902a8c507e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aaf112b-2bd4-4245-9e5d-d6ec44933714","keywords":null,"link":"/vilag/20200824_usa_tuntetes_rendor","timestamp":"2020. augusztus. 24. 11:29","title":"Újabb tüntetések kezdődtek az USA-ban, miután rendőrök hátbalőttek egy fekete férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa1fd97-f68c-48dc-a2da-83ee185ba9b6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tanács előzőleg két lépésben – júniusban és júliusban (15-15 bázisponttal) – csökkentette az irányadó rátát. ","shortLead":"A tanács előzőleg két lépésben – júniusban és júliusban (15-15 bázisponttal) – csökkentette az irányadó rátát. ","id":"20200825_kamatdontes_monetaris_tanacs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eaa1fd97-f68c-48dc-a2da-83ee185ba9b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a571e385-d5e3-4a56-a3f3-7956a5fdf79d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200825_kamatdontes_monetaris_tanacs","timestamp":"2020. augusztus. 25. 05:58","title":"Kamatdöntő ülést tart a monetáris tanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5815aff5-952d-44d2-959d-503711e7ebc5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple sorrendben már a harmadik üzletét nyitja majd meg Szingapúrban. Minden kétséget kizárólag a legújabb az eddigi legkülönlegesebb.","shortLead":"Az Apple sorrendben már a harmadik üzletét nyitja majd meg Szingapúrban. Minden kétséget kizárólag a legújabb az eddigi...","id":"20200824_apple_store_dom_szingapur_viz_marina_bay_sands","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5815aff5-952d-44d2-959d-503711e7ebc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a0ce9e-88b2-4b4b-b210-7efa3aa5f5eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_apple_store_dom_szingapur_viz_marina_bay_sands","timestamp":"2020. augusztus. 24. 15:03","title":"Látványnak sem utolsó: vízre építi legújabb üzletét az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Alekszej Navalnij állapota aggasztó, de túlélheti a mérgezést, igaz, hónapokig cselekvőképtelen marad - mondta az orosz ellenzéki politikus Németországba szállítását szervező alapítvány alapítója.","shortLead":"Alekszej Navalnij állapota aggasztó, de túlélheti a mérgezést, igaz, hónapokig cselekvőképtelen marad - mondta az orosz...","id":"20200824_navalnij_mergezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7925287a-d31d-4893-81c4-652e2053c02a","keywords":null,"link":"/vilag/20200824_navalnij_mergezes","timestamp":"2020. augusztus. 24. 05:53","title":"Túlélheti Navalnij a mérgezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15891a4-f08f-4cac-aed6-b8abb77216d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem nem tartja meg a további táborait.\r

","shortLead":"Az egyetem nem tartja meg a további táborait.\r

","id":"20200824_Ot_koronavirusfertozott_is_reszt_vett_a_Szent_Istvan_Egyetem_golyataboraban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b15891a4-f08f-4cac-aed6-b8abb77216d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7666e5-7629-4ae1-bdf7-0428c14da01b","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_Ot_koronavirusfertozott_is_reszt_vett_a_Szent_Istvan_Egyetem_golyataboraban","timestamp":"2020. augusztus. 24. 18:49","title":"A Szent István Egyetem gólyatáborának öt résztvevője lett koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc71ca4-eae4-4b94-a463-946f42d59fd6","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Akár vissza is vethetné az inkább hosszú távú megtérüléssel kecsegtető, fenntartható befektetéseket a koronavírus-járvány okozta pénzügyi válság, azonban a pandémia sem törte meg az elmúlt évek kedvező trendjét és tovább nőttek az ilyen jellegű befektetések. ","shortLead":"Akár vissza is vethetné az inkább hosszú távú megtérüléssel kecsegtető, fenntartható befektetéseket...","id":"20200824_fenntarthato_befektetes_covid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fc71ca4-eae4-4b94-a463-946f42d59fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88368b0d-1a4e-4404-97c1-2014258be028","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_fenntarthato_befektetes_covid","timestamp":"2020. augusztus. 24. 14:50","title":"Fenntartható befektetés: a vírus sem állította meg azt, ami \"magától értetődő\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9523f100-e79d-45f8-ac6d-f09589e8abf5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A regisztrált álláskeresők száma csökkent, az ellátás nélkülieké azonban emelkedett.","shortLead":"A regisztrált álláskeresők száma csökkent, az ellátás nélkülieké azonban emelkedett.","id":"20200824_munkanelkuliseg_allaskereses_munkaeropiac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9523f100-e79d-45f8-ac6d-f09589e8abf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d19b7ac5-04c6-4154-805d-07b81abdc6b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_munkanelkuliseg_allaskereses_munkaeropiac","timestamp":"2020. augusztus. 24. 20:50","title":"Ellátás nélkül maradt minden második álláskereső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]