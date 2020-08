Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c260234-a0b8-48be-b248-7241268c9c01","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Könyvhét idén eredetileg június elejére esett volna, a járvány miatt szeptember végére halasztották. A szervezők nemrég bejelentették, hogy mégsem tartják meg a rendezvényt. ","shortLead":"A Könyvhét idén eredetileg június elejére esett volna, a járvány miatt szeptember végére halasztották. A szervezők...","id":"20200824_Megis_elmarad_az_Unnepi_Konyvhet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c260234-a0b8-48be-b248-7241268c9c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c5865a-1e0e-40d2-b688-7857d61bbaa5","keywords":null,"link":"/kultura/20200824_Megis_elmarad_az_Unnepi_Konyvhet","timestamp":"2020. augusztus. 24. 12:01","title":"Mégis elmarad az Ünnepi Könyvhét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b1f1c8e-7776-4fce-b135-b164aa34f4b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mozaik utcában és a Vas Gereben utcában, ahol ezeket a vizsgákat csinálják, átálltak az online regisztrációra.","shortLead":"A Mozaik utcában és a Vas Gereben utcában, ahol ezeket a vizsgákat csinálják, átálltak az online regisztrációra.","id":"20200825_Mostantol_csak_online_lehet_vizsgara_jelenteni_a_behozott_autokat_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b1f1c8e-7776-4fce-b135-b164aa34f4b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf1ba14-641d-4256-9979-e446ebf21d94","keywords":null,"link":"/cegauto/20200825_Mostantol_csak_online_lehet_vizsgara_jelenteni_a_behozott_autokat_Budapesten","timestamp":"2020. augusztus. 25. 08:36","title":"Mostantól csak online lehet vizsgára jelenteni a behozott autókat Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A németek szerint tényleg megmérgezték Navalnijt, Trump egymilliárd dolláros kampányígéretet tett, denevérek jelentek meg egy kórházi folyosón. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"A németek szerint tényleg megmérgezték Navalnijt, Trump egymilliárd dolláros kampányígéretet tett, denevérek jelentek...","id":"20200825_Radar360_190_ezer_munkanelkuli_ellatas_nelkul_feher_ruhas_tuntetes_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0edc05-7565-4029-84b7-32b968eeecaf","keywords":null,"link":"/360/20200825_Radar360_190_ezer_munkanelkuli_ellatas_nelkul_feher_ruhas_tuntetes_Budapesten","timestamp":"2020. augusztus. 25. 08:00","title":"Radar360: 190 ezer munkanélküli ellátás nélkül, fehér ruhás tüntetés Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ce4185-48f2-4f83-87e9-67535859283f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Felfedezték az első galaxist, amely extrém ultraibolya sugárzást bocsát ki magából. Ez segíthet jobban megérteni, hogyan végződött az univerzum „sötét korszaka” több mint 13 milliárd évvel ezelőtt.","shortLead":"Felfedezték az első galaxist, amely extrém ultraibolya sugárzást bocsát ki magából. Ez segíthet jobban megérteni...","id":"20200825_galaxis_vilagegyetem_ultraibolya_sugarzas_urkutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40ce4185-48f2-4f83-87e9-67535859283f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0e1ff3-8e3e-4542-b79f-31b6a3cb41de","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_galaxis_vilagegyetem_ultraibolya_sugarzas_urkutatas","timestamp":"2020. augusztus. 25. 11:33","title":"Megvan az első galaxis, amiből megtudhatjuk, mi történt 13 milliárd évvel ezelőtt az univerzumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1c2c27-d5e7-4817-ad46-4a9802f48dd1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Neuralink nevű vállalkozás csupán néhány éve dolgozik azon, hogy összekapcsolhassa az emberi agyat a számítógépekkel, de már tavaly is látható eredményt tudtak felmutatni. Napokra vagyunk az újabb bejelentéstől.","shortLead":"A Neuralink nevű vállalkozás csupán néhány éve dolgozik azon, hogy összekapcsolhassa az emberi agyat a számítógépekkel...","id":"20200825_elon_musk_neuralink_agy_szamitogep_interfesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b1c2c27-d5e7-4817-ad46-4a9802f48dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d5440e8-df82-4bcc-825b-3ef36be6c6ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_elon_musk_neuralink_agy_szamitogep_interfesz","timestamp":"2020. augusztus. 25. 11:03","title":"Komoly bejelentésre készül pénteken Elon Musk, indulhat az agy és a számítógép összekapcsolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b5c9458-61f2-4ef4-baad-c10ff7e9cbf4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyors rádiókitöréseket azért is nagyon nehéz megfigyelniük a tudósoknak, mert viszonylag rövid ideig tartanak. Van azonban egy, amely nagyjából 90-67 napos ciklusban ismétlődik.","shortLead":"A gyors rádiókitöréseket azért is nagyon nehéz megfigyelniük a tudósoknak, mert viszonylag rövid ideig tartanak. Van...","id":"20200824_gyors_radiokitoresek_frb_121102_ismetlodo_radiokitores","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b5c9458-61f2-4ef4-baad-c10ff7e9cbf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"150ce1bb-37cd-496a-8a1a-f0f208584bc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_gyors_radiokitoresek_frb_121102_ismetlodo_radiokitores","timestamp":"2020. augusztus. 24. 19:03","title":"Újra fogjuk az űrből érkező rejtélyes rádiójelet, menetrend szerint ismétlődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da7510a9-0449-45d1-9f00-34ab767dbc0c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Egy nappal az után, hogy Donald Trump azt találta ki, biztosan az elnökválasztás utánra akarják halasztani a koronavírus gyógymódjának megtalálását, gyorsan engedélyt kapott a vérplazmakezelés.","shortLead":"Egy nappal az után, hogy Donald Trump azt találta ki, biztosan az elnökválasztás utánra akarják halasztani...","id":"20200824_koronavirus_usa_fda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da7510a9-0449-45d1-9f00-34ab767dbc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86974d65-2dfd-4b76-9a79-329823c44caa","keywords":null,"link":"/elet/20200824_koronavirus_usa_fda","timestamp":"2020. augusztus. 24. 06:43","title":"Rendkívüli engedélyt kapott az USA-ban a koronavírusosok vérplazmakezelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8223229-f8b5-43b3-bb37-9210ae67a466","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség emberölés miatt nyomoz.","shortLead":"A rendőrség emberölés miatt nyomoz.","id":"20200824_Holttestet_talaltak_egy_aszodi_hazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8223229-f8b5-43b3-bb37-9210ae67a466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb7ca81-0227-47d6-93c8-9308281f853f","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_Holttestet_talaltak_egy_aszodi_hazban","timestamp":"2020. augusztus. 24. 19:16","title":"Holttestet találtak egy aszódi házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]