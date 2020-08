A digitális asszisztensek nemcsak a mobilokon hasznosíthatók, bizonyos hotelszolgáltatásokat is rájuk lehet bízni – véli a Google. Az ötlet elméletben vírusos időkben is működhet, a gép pedig csak addig tárolja a szavakat, ameddig kell.

A Google a saját Nest Hub tábláit használná arra, hogy a hotelekben elérhető szolgáltatásokat a szállodai dolgozókkal való érintkezés nélkül, pusztán hangutasítással tudják igénybe venni a vendégek. A Google blogjában is megjelent bejegyzés szerint a készülékekből már több amerikai és brit hotelben is elhelyeztek egy-egyet. Az eszközöket hanggal lehet vezérelni, és állítólag arra is alkalmasak, hogy a vendég információkat kérjen tőlük.

Ilyen például, derül ki a Register cikkéből, az uszoda vagy a medencék nyitvatartása, a szennyes ürítése, illetve a törölközők cseréje. Vagyis azok a szolgáltatások, melyeket általában a hotel dolgozói végeznek. Ehhez azonban a vendégeknek találkozniuk kell a személyzettel, vagy valahogy kapcsolatba kell vele lépniük. A Google ezt a részt törölné el teljesen a Nest Hubokkal.

A Google nem kizárólag a vírusos helyzet miatt terjesztené el ötletét, általánosságban is jó megoldásnak gondolják. A Hubokkal ugyanis, vallják, minden kicsit gyorsabbá tehető.

Csakhogy a fejlesztés kissé ijesztő is. Egyrészt azért, mert a vendégnek egy géphez kellene beszélnie, másrészt azért is, mert az általa adott utasításokból keletkező adat bizonyos ideig a Google eszközeiben is megmarad. Az utóbbi idők adatbotrányait ismerve pedig aligha kell ecsetelni, ez miért kockázatos.

A Google ugyanakkor hangsúlyozta: az egy főre vonatkozó adattárolás csakis annyi ideig működne, ameddig a vendég el nem hagyja a szobát – utána minden információ törlődik a Hubokról. A berendezésekben ráadásul nincs kamera, a mikrofonjuk pedig bármikor kikapcsolható. Tegyük azért hozzá: utóbbiakat egy hackernek aligha okozhat gondot visszakapcsolni.

