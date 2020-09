Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","id":"20200902_bardos_andras_szfe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96bfdda3-e7d2-4c50-aa8d-b116f02abf97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aca0223-e04d-4c18-a46a-98d63ad80a1a","keywords":null,"link":"/kultura/20200902_bardos_andras_szfe","timestamp":"2020. szeptember. 02. 13:38","title":"Bárdos András is otthagyta a Színművészetit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Leültek, hogy megbeszéljék, hogyan üléseznek majd a vírus miatt – nem kellett volna.","shortLead":"Leültek, hogy megbeszéljék, hogyan üléseznek majd a vírus miatt – nem kellett volna.","id":"20200904_koronavirus_kolumbia_ules_politikus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f394a4fe-c80e-4420-8bd2-d6f46540218f","keywords":null,"link":"/vilag/20200904_koronavirus_kolumbia_ules_politikus","timestamp":"2020. szeptember. 04. 06:10","title":"Koronavírusos lett 13 kolumbiai politikus, miután részt vettek egy ülésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]