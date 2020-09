Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Fényes korszak zárulhat le az utóbbi hónapokban megroggyant Barcelona futballcsapatánál, miután távozik minden idők egyik legjobb játékosa, Lionel Messi. Otthona és több száz milliós üzletei azonban még a katalán fővároshoz kötik.","shortLead":"Fényes korszak zárulhat le az utóbbi hónapokban megroggyant Barcelona futballcsapatánál, miután távozik minden idők...","id":"20200902_Bolha_a_fuben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77003de0-b5f8-4fd5-b97a-61bb891471ff","keywords":null,"link":"/360/20200902_Bolha_a_fuben","timestamp":"2020. szeptember. 03. 19:00","title":"Messi nemcsak egy csapatot, egy birodalmat hagyhat ott Barcelonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e68237-df2e-4401-a9c2-0831e4763bda","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem mindennapi történetet adtak elő a kocsiban ülők a rendőröknek a baleset után.","shortLead":"Nem mindennapi történetet adtak elő a kocsiban ülők a rendőröknek a baleset után.","id":"20200903_Jobbkormanyos_autoval_probalkozott_ittasan_egy_vezetni_sem_tudo_ferfi_Debrecenben__neki_is_csapodott_egy_keritesnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22e68237-df2e-4401-a9c2-0831e4763bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e697d620-4840-4153-a05b-fc33730f0723","keywords":null,"link":"/cegauto/20200903_Jobbkormanyos_autoval_probalkozott_ittasan_egy_vezetni_sem_tudo_ferfi_Debrecenben__neki_is_csapodott_egy_keritesnek","timestamp":"2020. szeptember. 03. 08:22","title":"Jobbkormányos autóval próbálkozott ittasan egy vezetni sem tudó sofőr – neki is hajtott egy háznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00bfab4-d0a6-4f91-89c2-a991c5e82274","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ötezer ember kell ahhoz, hogy az akció sikeres legyen.","shortLead":"Ötezer ember kell ahhoz, hogy az akció sikeres legyen.","id":"20200903_A_Szinmuveszetitol_a_Parlamentig_tarto_elolanccal_tiltakoznak_vasarnap_az_egyetem_hallgatoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a00bfab4-d0a6-4f91-89c2-a991c5e82274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6cc38c-fb1a-47c6-9b3f-320b3928e853","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_A_Szinmuveszetitol_a_Parlamentig_tarto_elolanccal_tiltakoznak_vasarnap_az_egyetem_hallgatoi","timestamp":"2020. szeptember. 03. 16:09","title":"A Színművészetitől a Parlamentig tartó élőlánccal tiltakoznak vasárnap az egyetem hallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373ab16d-7f85-427f-ba3e-2441fdb2cd96","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A svájci államfő szerint egy országban a rendszer autoriter jellegéről árulkodik, amikor akadályozni próbálják a hozzájutást az információhoz és az internethez, igyekeznek újságírókat megfélemlíteni vagy elűzni.","shortLead":"A svájci államfő szerint egy országban a rendszer autoriter jellegéről árulkodik, amikor akadályozni próbálják...","id":"20200903_Simonetta_Sommaruga_svajci_elnok_A_fuggetlen_media_emberi_jog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=373ab16d-7f85-427f-ba3e-2441fdb2cd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f252f677-4ac7-47d5-a245-e0378f56dec1","keywords":null,"link":"/360/20200903_Simonetta_Sommaruga_svajci_elnok_A_fuggetlen_media_emberi_jog","timestamp":"2020. szeptember. 03. 07:45","title":"Simonetta Sommaruga svájci elnök: A független média emberi jog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"192124b1-475b-4a84-bbcf-1d68d37e70c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármesteri hivatal bezárt, a dolgozók házi karanténban vannak.","shortLead":"A polgármesteri hivatal bezárt, a dolgozók házi karanténban vannak.","id":"20200903_koronavirus_lakitelek_madari_robert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=192124b1-475b-4a84-bbcf-1d68d37e70c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0d7a1d7-fc19-43e3-8f28-68b8605ccecc","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_koronavirus_lakitelek_madari_robert","timestamp":"2020. szeptember. 03. 17:35","title":"Megfertőződött a lakiteleki polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hackerek törték fel az indiai miniszterelnök, Narendra Modi weboldalának hivatalos Twitter-fiókját. A Twitter már vizsgálja az ügyet. ","shortLead":"Hackerek törték fel az indiai miniszterelnök, Narendra Modi weboldalának hivatalos Twitter-fiókját. A Twitter már...","id":"20200903_hackertamadas_twitter_narenda_modi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439196d4-9794-4c24-ba93-b7454c13a9a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_hackertamadas_twitter_narenda_modi","timestamp":"2020. szeptember. 03. 09:33","title":"Megint hackertámadás érte a Twittert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583b1ae6-8deb-45a9-9a80-799fbee5ed40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár korábban úgy tűnt, nem rendítik meg a Huaweit az amerikai szankciók, az egyik jól ismert mobilpiaci elemző már másképp látja a helyzetet. Szerinte adott esetben akár okostelefonos üzletágát is feladhatja a kínai vállalat.","shortLead":"Bár korábban úgy tűnt, nem rendítik meg a Huaweit az amerikai szankciók, az egyik jól ismert mobilpiaci elemző már...","id":"20200904_min_chi_kuo_elemzo_huawei_kilatasok_amerikai_embargo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=583b1ae6-8deb-45a9-9a80-799fbee5ed40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e956d4f-3165-49c8-845a-b79b1edfe349","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_min_chi_kuo_elemzo_huawei_kilatasok_amerikai_embargo","timestamp":"2020. szeptember. 04. 08:03","title":"A legrosszabb forgatókönyv: akár be is fejezheti az okostelefon-gyártást a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e5e469-7f91-4213-9bb3-dd8daafdd44d","c_author":"Lovasi András","category":"360","description":"Sokan vizionálják hívei közül Orbánt nagy formátumú államférfinak, aki biztos kézzel vezeti országát egy új, boldog jövő felé. Írásom leginkább arról szól, hogy ezek a hívek mostanra elhiszik: megérkeztünk. Ez már az a boldog jövő. ","shortLead":"Sokan vizionálják hívei közül Orbánt nagy formátumú államférfinak, aki biztos kézzel vezeti országát egy új, boldog...","id":"20200902_Lovasi_Andras_A_megerkezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29e5e469-7f91-4213-9bb3-dd8daafdd44d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a92e9b-77c6-412a-b928-bdec80a2abd2","keywords":null,"link":"/360/20200902_Lovasi_Andras_A_megerkezes","timestamp":"2020. szeptember. 02. 19:00","title":"Lovasi András: A megérkezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]