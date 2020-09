Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Alekszej Navalnij ügye nem maradhat megoldatlan, a felelősöket bíróság elé kell állítani – üzenték Brüsszelből.","shortLead":"Alekszej Navalnij ügye nem maradhat megoldatlan, a felelősöket bíróság elé kell állítani – üzenték Brüsszelből.","id":"20200902_von_der_leyen_navalnij_mergezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70649148-c01c-412d-9548-0b15bcbd53b6","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_von_der_leyen_navalnij_mergezes","timestamp":"2020. szeptember. 02. 21:58","title":"Von der Leyen: Navalnij megmérgezőit felelősségre kell vonni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d050f3e-f7dc-499e-b932-84c1e6aa6cb0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Honvédkórház teljes fekvőbetegosztályára érvényes a tiltás, de a bentlakásos szolgáltatást nyújtó telephelyekre is.","shortLead":"A Honvédkórház teljes fekvőbetegosztályára érvényes a tiltás, de a bentlakásos szolgáltatást nyújtó telephelyekre is.","id":"20200902_koronavirus_latogatasi_tilalom_honvedkorhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d050f3e-f7dc-499e-b932-84c1e6aa6cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca43745-b4e0-43c3-b892-2149e28080ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_koronavirus_latogatasi_tilalom_honvedkorhaz","timestamp":"2020. szeptember. 02. 20:13","title":"Több magyar kórházban is látogatási tilalmat rendeltek el a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1705a1-036e-4fdf-8c12-eafa419976d9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szakadék áthidalhatatlannak tűnik Upor László rektorhelyettes szerint.","shortLead":"A szakadék áthidalhatatlannak tűnik Upor László rektorhelyettes szerint.","id":"20200902_szfe_szinmuveszeti_vidnyanszky_attila","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d1705a1-036e-4fdf-8c12-eafa419976d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c44e63-29c6-4b81-b55a-e8be89f29ef3","keywords":null,"link":"/kultura/20200902_szfe_szinmuveszeti_vidnyanszky_attila","timestamp":"2020. szeptember. 02. 16:48","title":"Nem jutottak egyezségre Vidnyánszkyval a Színművészeti lemondott vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823b059b-661f-47ea-9b2d-efe63d1d6476","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szervezők mindenkinek megköszönték a támogatást, és jelezték, jövőre már tényleg lesz buli.","shortLead":"A szervezők mindenkinek megköszönték a támogatást, és jelezték, jövőre már tényleg lesz buli.","id":"20200902_Fishing_on_Orfu_2021_datum_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=823b059b-661f-47ea-9b2d-efe63d1d6476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d01fcbd9-8457-4866-96aa-2d86af08ab7d","keywords":null,"link":"/kultura/20200902_Fishing_on_Orfu_2021_datum_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 02. 14:45","title":"Megvan a Fishing on Orfű jövő évi időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f58d3535-34cf-4c09-a7c2-bcb444732ed0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Meghirdették a balatonszemesi Hattyú kempinget és a tihanyi rév melletti több ezer négyzetméteres területet. A kikiáltási alacsonyabb, mint a legolcsóbb parti telkek árai.\r

\r

","shortLead":"Meghirdették a balatonszemesi Hattyú kempinget és a tihanyi rév melletti több ezer négyzetméteres területet...","id":"20200903_balaton_balatoni_hajozasi_zrt_reorganizacio_privatizacio_parti_telkek_eladasa_licitje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f58d3535-34cf-4c09-a7c2-bcb444732ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c57bb1e-edb1-4c0a-84ac-0b066eb545be","keywords":null,"link":"/kkv/20200903_balaton_balatoni_hajozasi_zrt_reorganizacio_privatizacio_parti_telkek_eladasa_licitje","timestamp":"2020. szeptember. 03. 10:00","title":"Baráti árról indulhat a licit a Balaton-parti állami területekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15cece48-a8bb-44ed-a493-e4f6dc5caad9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Ezt a kérdést feszegeti a párizsi Le Monde az iskolaév kezdése kapcsán.\r

\r

","shortLead":"Ezt a kérdést feszegeti a párizsi Le Monde az iskolaév kezdése kapcsán.\r

\r

","id":"20200902_Ha_itt_a_jarvany_masodik_hullama_akkor_miert_oly_keves_a_halott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15cece48-a8bb-44ed-a493-e4f6dc5caad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a16b9bae-be0f-463f-879b-5317f7051f33","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_Ha_itt_a_jarvany_masodik_hullama_akkor_miert_oly_keves_a_halott","timestamp":"2020. szeptember. 02. 19:10","title":"Ha itt a járvány második hulláma, akkor miért olyan kevés a halott?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6fc77d-0b58-4758-a9dc-bf6c242bfe34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többszörösére emelkedett nyár végére a járványügyi előírások megszegése miatti rendőri intézkedések, feljelentések és bírságok száma.\r

\r

","shortLead":"Többszörösére emelkedett nyár végére a járványügyi előírások megszegése miatti rendőri intézkedések, feljelentések és...","id":"20200903_koronavirus_jarvanyugyi_fegyelem_szabalysertesek_birsagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd6fc77d-0b58-4758-a9dc-bf6c242bfe34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2837dcd6-3524-4fa4-94bb-f6c5a7f9b7b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_koronavirus_jarvanyugyi_fegyelem_szabalysertesek_birsagok","timestamp":"2020. szeptember. 03. 08:09","title":"Lazul a járványügyi fegyelem, egyre több a szabálysértés és a bírság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22365437-cf9f-4701-bb9c-d90a0b8287ee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy mentőkutyás csapat olyan jeleket fogott be műszerekkel, amelyek szívverésre és légzésre utalnak.","shortLead":"Egy mentőkutyás csapat olyan jeleket fogott be műszerekkel, amelyek szívverésre és légzésre utalnak.","id":"20200904_bejrut_robbanas_rom_tulelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22365437-cf9f-4701-bb9c-d90a0b8287ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa5a431-b3d4-40d3-91da-af2b480e883c","keywords":null,"link":"/vilag/20200904_bejrut_robbanas_rom_tulelo","timestamp":"2020. szeptember. 04. 05:46","title":"Újabb túlélőre bukkanhattak a bejrúti romok alatt, egy hónappal a hatalmas robbanás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]