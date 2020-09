Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca024896-ff3f-4f7f-8047-3bf271c8e8e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az angol márka épített egy parádés megjelenésű kézi váltós sportkocsit a 70-es évek stílusában.","shortLead":"Az angol márka épített egy parádés megjelenésű kézi váltós sportkocsit a 70-es évek stílusában.","id":"20200905_Egy_retrofenevad_a_847_loeros_Aston_Martin_Victor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca024896-ff3f-4f7f-8047-3bf271c8e8e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95096b05-4b5b-4b1a-99b1-4b98fcbc5bb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200905_Egy_retrofenevad_a_847_loeros_Aston_Martin_Victor","timestamp":"2020. szeptember. 05. 08:41","title":"Egy retrofenevad a 847 lóerős Aston Martin Victor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A LiChi TV-ről október közepén vált új névre.","shortLead":"A LiChi TV-ről október közepén vált új névre.","id":"20200903_tv2_lichi_tv_sef","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63fffea0-6de9-43d4-acef-0197f24fc444","keywords":null,"link":"/kkv/20200903_tv2_lichi_tv_sef","timestamp":"2020. szeptember. 03. 16:36","title":"Újra megváltoztatja a TV2 a gasztrocsatornájának a nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc9d29d8-ed74-4448-84ef-d3f2822b1b46","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a legendás terepjáró vadonatúj plugin hibrid változata, ami nyomatékosabb a 600 Nm-es dízel modellnél.","shortLead":"Megérkezett a legendás terepjáró vadonatúj plugin hibrid változata, ami nyomatékosabb a 600 Nm-es dízel modellnél.","id":"20200904_mar_a_kemeny_terepre_szant_jeep_wrangler_is_zold_rendszamos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc9d29d8-ed74-4448-84ef-d3f2822b1b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a2f8a6e-0e8f-4a8f-9f15-7b7ae7ab161a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200904_mar_a_kemeny_terepre_szant_jeep_wrangler_is_zold_rendszamos","timestamp":"2020. szeptember. 04. 07:59","title":"Már a kemény terepre szánt Jeep Wrangler is zöld rendszámos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eab4ee9-6cd0-4a08-ab59-c295ecf8376a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Négy különálló botanikai összeállítását digitalizálta és integrálta a távoktatásban is jól használható speciális adatbázissá a Debreceni Egyetem Növénytani Tanszéke. A több mint egy évtizedes munkának köszönhetően egy-egy növénynek a struktúrája, morfológiai metszete és mikroszkopikus fotója is elérhető a virtuális gyűjteményben.","shortLead":"Négy különálló botanikai összeállítását digitalizálta és integrálta a távoktatásban is jól használható speciális...","id":"20200903_novenytani_gyujtemeny_debreceni_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0eab4ee9-6cd0-4a08-ab59-c295ecf8376a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5f84c8-613c-4e46-94be-56649e33e8e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_novenytani_gyujtemeny_debreceni_egyetem","timestamp":"2020. szeptember. 03. 21:03","title":"Egyedülálló növénytani gyűjteményt hoztak létre a Debreceni Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00bfab4-d0a6-4f91-89c2-a991c5e82274","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ötezer ember kell ahhoz, hogy az akció sikeres legyen.","shortLead":"Ötezer ember kell ahhoz, hogy az akció sikeres legyen.","id":"20200903_A_Szinmuveszetitol_a_Parlamentig_tarto_elolanccal_tiltakoznak_vasarnap_az_egyetem_hallgatoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a00bfab4-d0a6-4f91-89c2-a991c5e82274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6cc38c-fb1a-47c6-9b3f-320b3928e853","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_A_Szinmuveszetitol_a_Parlamentig_tarto_elolanccal_tiltakoznak_vasarnap_az_egyetem_hallgatoi","timestamp":"2020. szeptember. 03. 16:09","title":"A Színművészetitől a Parlamentig tartó élőlánccal tiltakoznak vasárnap az egyetem hallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2010 FR jelű kisbolygó szerencsére nem jelent veszélyt, simán elhalad mellettünk.","shortLead":"A 2010 FR jelű kisbolygó szerencsére nem jelent veszélyt, simán elhalad mellettünk.","id":"20200904_gizai_nagy_piramis_aszteroida_2010_fr","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6198fdf-9b7d-4938-905b-eb4535c2ddd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_gizai_nagy_piramis_aszteroida_2010_fr","timestamp":"2020. szeptember. 04. 10:35","title":"A gízai nagy piramisnál is nagyobb aszteroida közelít a Föld felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e078cd19-8090-458e-96f1-9839ae5bf71f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az innovációs minisztériumban alapos szakmai segédletet állítottak össze a vállalkozások számára arról, hogyan érdemes működni a járványban mind üzleti, mind egészségvédelmi szempontból. ","shortLead":"Az innovációs minisztériumban alapos szakmai segédletet állítottak össze a vállalkozások számára arról, hogyan érdemes...","id":"20200903_A_kormany_kisokost_keszitett_a_jarvany_elleni_hetkoznapi_kuzdelemhez_mar_csak_be_kene_tartani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e078cd19-8090-458e-96f1-9839ae5bf71f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae738f5-d662-4376-8c50-aed3cf4ac3f0","keywords":null,"link":"/kkv/20200903_A_kormany_kisokost_keszitett_a_jarvany_elleni_hetkoznapi_kuzdelemhez_mar_csak_be_kene_tartani","timestamp":"2020. szeptember. 03. 12:28","title":"A kormány kisokost készített a járvány elleni hétköznapi küzdelemhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17946eeb-161a-40c4-8262-b5e4dc5c475c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"“Álmatlan éjszakák, dühök és kétségbeesések, óránként megváltoztatott álláspontom ellenére és következtében” – írta a rendező, színművész.","shortLead":"“Álmatlan éjszakák, dühök és kétségbeesések, óránként megváltoztatott álláspontom ellenére és következtében” – írta...","id":"20200904_mate_gabor_szfe_szinmuveszeti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17946eeb-161a-40c4-8262-b5e4dc5c475c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acbf3b21-986d-4700-a5a4-8f8314d861a5","keywords":null,"link":"/kultura/20200904_mate_gabor_szfe_szinmuveszeti","timestamp":"2020. szeptember. 04. 06:32","title":"Máté Gábor is távozik a Színművészetiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]