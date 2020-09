Magánemberek és szervezetek adatvagyonára nézve is a két legnagyobb veszélyt – a felhasználó által elkövetett és szoftveres hibákat bőven megelőzve – az adattárolók meghibásodása és a kibertámadások jelentik, melyek az adatok végleges elvesztését is eredményezhetik. Utóbbi, szándékosan kárt okozó kategóriába sorolhatók például a napjainkban igen divatos zsarolóvírusok, melyek titkosítják a gépeken lévő adatokat, és a titkosítás – reménybeli – feloldásáért pénzt követelnek.

Egy magánember számára is hatalmas, akár anyagiakat tekintve is érzékelhető problémát okozhat az adatvagyonának sérülése. Egy vállalat számára még nagyobb és súlyos összegeket felemésztő veszélyt jelenthet. Egyes zsarolóvírusok egy szervezet számítógépeit, szervereit és levelezőrendszerét is blokkolhatják, megállítva akár a teljes szervezet életét, de ugyanezt okozhatja a működéshez szükséges adatok – jó esetben ideiglenes – hiánya vagy elérhetetlensége is.

"Mára egyértelművé vált, hogy nemcsak az éles környezetek rendelkezésre állását kell maximalizálni, hanem egy replikált példányét is, hogy baj esetén abból minél előbb visszaállíthatóak legyenek a működéshez szükséges adatok és elkerülhetőek legyenek a leállásból fakadó anyagi és presztízsveszteségek. A 3-2-1 adatvédelmi szabály alkalmazásával tökéletesen felkészíthetjük a szervezetet egy kibertámadás utáni gyors talpra állásra” – idézi a HPE közleménye Orbán György adatbiztonsági szakértőt. A szabály így szól:

legfontosabb fájljainkat, adatainkat 3 példányban, 2 különböző tárolón tartsuk, és abból az egyiket 1 külső helyszínen helyezzük el.

A HPE magyarországi tapasztalatai szerint a szervezetek a legkevésbé a mentési és így szükségszerűen az adatvisszaállítási platformokhoz szeretnek nyúlni fejlesztés, újragondolás esetén. A HPE éppen ezért, a helyi és regionális tapasztalatokat feldolgozva, egy erre alkalmas platformot fejleszt a vállalati ügyfelek számára.

A privát ügyfeleknek hasonlóan komplex rendszert senki nem kínál – a külső tároló szükségessége miatt nem is valószínű, hogy fog –, éppen ezért aki megfogadja a 3-2-1 tanácsot, annak saját magának kell gondoskodni egy otthoni infrastruktúra felállításáról.

