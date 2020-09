Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e711c922-36de-426a-8b6c-a2605bcd0599","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legyen szó multinacionális vállalatok adatbázisairól vagy saját számítógépünkön tárolt fotóalbumainkról, az évek alatt összegyűlt digitális tartalmak értékét nehéz lenne túlbecsülni. Elvesztésük egy vállalat számára pénzben és imázsban is nagy károkat okozhat, számunkra pedig – csak a fényképek példájánál maradva – a múltunk egy lenyomatának eltűnéséhez vezethet – hangsúlyozza a Hewlett Packard Enterprise (HPE), amely az egyszerű, úgynevezett 3-2-1 adatvédelmi szabály betartását javasolja. ","shortLead":"Legyen szó multinacionális vállalatok adatbázisairól vagy saját számítógépünkön tárolt fotóalbumainkról, az évek alatt...","id":"20200906_adatvedelmi_szabaly_3_2_1_hpe_adatbiztonsag_biztonsagi_mentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e711c922-36de-426a-8b6c-a2605bcd0599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c0948d-a736-4804-acd3-e4ee32009322","keywords":null,"link":"/tudomany/20200906_adatvedelmi_szabaly_3_2_1_hpe_adatbiztonsag_biztonsagi_mentes","timestamp":"2020. szeptember. 06. 08:03","title":"A 3-2-1 egy egyszerű szabály, amit betartva megóvhatjuk értékes fájljainkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed067cc4-9efa-4d2d-aaef-d4274c94340e","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az önvezető autók fejlesztéséhez elsősorban műszaki oldalról közelítenek a gyártók, pedig sokkal fontosabb kérdés az, hogy mitől lesz be- és elfogadóbb a járművekkel szemben a társadalom. Ennek apropóján végeztek nemrég egy nemzetközi szinten is egyedülálló mérést Szegeden.","shortLead":"Az önvezető autók fejlesztéséhez elsősorban műszaki oldalról közelítenek a gyártók, pedig sokkal fontosabb kérdés az...","id":"20200904_onvezeto_auto_szegedi_repuloter_szegedi_tudomanyegyetem_kiserlet_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed067cc4-9efa-4d2d-aaef-d4274c94340e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a08f4250-7c0e-4651-9a76-14f5af5b9a06","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_onvezeto_auto_szegedi_repuloter_szegedi_tudomanyegyetem_kiserlet_felmeres","timestamp":"2020. szeptember. 04. 17:00","title":"Emberkísérlet Szegeden: félünk-e az önvezető autóktól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a63ad2-b410-4c7e-b562-c1b3184d6b3c","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A független India története összefonódik a Gandhi-családéval, amelynek több tagja is merénylet áldozata lett.","shortLead":"A független India története összefonódik a Gandhi-családéval, amelynek több tagja is merénylet áldozata lett.","id":"202036_a_gandhi_dinasztia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0a63ad2-b410-4c7e-b562-c1b3184d6b3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbdbf885-aedb-4935-8a11-58d47cc604b6","keywords":null,"link":"/360/202036_a_gandhi_dinasztia","timestamp":"2020. szeptember. 05. 16:10","title":"Az indiai Gandhi-dinasztia: sikeres és elátkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1807cf6e-ac46-45a6-bb8e-56621dc72019","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahogy romlanak a járványmutatók, előbb beutazási korlátozásokat léptetett életbe a kormány, majd lazított, miközben az iskolaév elindult; részletesen is megtudhattuk, miért zuhant akkorát a gazdaság a második negyedévben; a túlélésért küzd a turizmus. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Ahogy romlanak a járványmutatók, előbb beutazási korlátozásokat léptetett életbe a kormány, majd lazított, miközben...","id":"20200906_Es_akkor_jarvany_hatarzar_turizmus_recesszio_busz_usa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1807cf6e-ac46-45a6-bb8e-56621dc72019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"664a122d-a36c-4906-87cb-472d0409f24a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200906_Es_akkor_jarvany_hatarzar_turizmus_recesszio_busz_usa","timestamp":"2020. szeptember. 06. 07:00","title":"És akkor Orbán senkit nem enged be az országba, csak ha szépen megkérik rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3889f399-2fd4-4fa5-8dd8-876e6cb0cc30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiállnak barátaikért és kollégáikért.","shortLead":"Kiállnak barátaikért és kollégáikért.","id":"20200904_erdely_szinmuveszeti_szfe_vidnyanszky_attila","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3889f399-2fd4-4fa5-8dd8-876e6cb0cc30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0466856d-ada1-45c7-81db-2cb8b6c8bfe0","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_erdely_szinmuveszeti_szfe_vidnyanszky_attila","timestamp":"2020. szeptember. 04. 12:12","title":"Erdélyi színművészetis diákok álltak ki az SZFE mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d5e7b66-92ee-4a3b-b548-a16be1bfcd08","c_author":"CMS Budapest","category":"brandcontent","description":"Bár napjainkban a digitalizáció alapvetően szabja át a munkaköröket és a munkahelyi folyamatokat, a digitális aláírások és elektronikus szerződések még mindig sok vállalat számára jelentenek szürke foltot. Holott a digitális szerződéskötés fontosabb, mint valaha – a COVID-19 alatti időszakban óriási lett az igény arra, hogy a cégek úgy köthessenek szerződéseket, hogy a szerződő felek távol vannak egymástól, de a folyamat a jövőben is egyre nagyobb szerepet fog játszani az üzleti életben. A digitális aláírások nehézségeiről, lehetőségeiről és megoldásairól dr. Petrányi Dórával és dr. Horváth Katalinnal, a CMS Budapest szakembereivel beszélgettünk. ","shortLead":"Bár napjainkban a digitalizáció alapvetően szabja át a munkaköröket és a munkahelyi folyamatokat, a digitális aláírások...","id":"20200805_Elore_a_jovobe__Igy_valtsunk_elektronikus_alairasra_CMS_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d5e7b66-92ee-4a3b-b548-a16be1bfcd08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f71e8f-577d-44cc-825b-f1b42977a81a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200805_Elore_a_jovobe__Igy_valtsunk_elektronikus_alairasra_CMS_Budapest","timestamp":"2020. szeptember. 04. 10:30","title":"Már Ön is aláírhat a világ másik végéről: tények és tévhitek az e-aláírásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b09f8b-b9d1-4834-997f-42aab829e3c7","c_author":"Serdült Viktória","category":"elet","description":"Az állam keveset tesztel, tanácsot se sokat ad, ezért szakértőket kérdeztünk, egyetemi útmutatókat néztünk át. Jöjjenek tehát tippek – a mosogatástól és mosástól, a maszkviselésen és a táplálkozáson át, a hulladék kezeléséig. ","shortLead":"Az állam keveset tesztel, tanácsot se sokat ad, ezért szakértőket kérdeztünk, egyetemi útmutatókat néztünk át. Jöjjenek...","id":"20200904_Koronavirus_csalad_fertozes_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17b09f8b-b9d1-4834-997f-42aab829e3c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f688e9-8a30-4097-b787-487323f5afe1","keywords":null,"link":"/elet/20200904_Koronavirus_csalad_fertozes_karanten","timestamp":"2020. szeptember. 04. 10:40","title":"Koronavírusos van a családban, most mit csináljak? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb5b5cac-8cda-4974-9305-375a0dd7be3a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ legöregebb tölgyfája, Demetra, a dél-olaszországi Calabriában áll.","shortLead":"A világ legöregebb tölgyfája, Demetra, a dél-olaszországi Calabriában áll.","id":"20200904_hany_eves_vilag_legoregebb_tolgyfaja_demetra_934","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb5b5cac-8cda-4974-9305-375a0dd7be3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2876c0d5-4dc6-4378-a65f-3abd4ddc5d28","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_hany_eves_vilag_legoregebb_tolgyfaja_demetra_934","timestamp":"2020. szeptember. 04. 11:40","title":"Azt hitték, egy tölgyfa legfeljebb 300 évig él – aztán találtak egy 934 éveset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]