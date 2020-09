Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d15c721-7b3c-4aa8-8191-6eeeef3bc33b","c_author":"Szabó Yvette, Oroszi Babett, Riba István","category":"360","description":"Tanulságos történet, ahogy a NER egyik legfontosabb oligarchája lett Szíjj László, aki a minap Szijjártó Péter külügyminiszter adriai hajókáztatásáról is elhíresült. A HVG pedig feltárta mindkettőjük kapcsolatait Afrikához.","shortLead":"Tanulságos történet, ahogy a NER egyik legfontosabb oligarchája lett Szíjj László, aki a minap Szijjártó Péter...","id":"202036_mr_milliard__szijj_laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d15c721-7b3c-4aa8-8191-6eeeef3bc33b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f20e39-93b5-4749-b6d5-c850fcb34510","keywords":null,"link":"/360/202036_mr_milliard__szijj_laszlo","timestamp":"2020. szeptember. 03. 11:00","title":"Mr. Milliárd: Szíjj László, aki majdnem Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Épp a délutáni csúcsforgalom elején.","shortLead":"Épp a délutáni csúcsforgalom elején.","id":"20200902_m3_lerobbant_metropotlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ce058f-f466-4b10-984c-15a93fa0bf12","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_m3_lerobbant_metropotlo","timestamp":"2020. szeptember. 02. 18:09","title":"Lerobbant egy metró, pótló jár az M3-as vonalának nagyrészén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d6b171-7874-444d-ac07-60c643b8b67d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már az FBI nyomoz azután a jetpackes illető után, aki Los Angeles fölött emelkedett a magasba még vasárnap. A veszélyes manővert az American Airlines leszállni készülő pilótái is látták.","shortLead":"Már az FBI nyomoz azután a jetpackes illető után, aki Los Angeles fölött emelkedett a magasba még vasárnap. A veszélyes...","id":"20200902_jetpack_utasszallito_los_angeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4d6b171-7874-444d-ac07-60c643b8b67d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93fe179e-66b0-4b81-9b3b-021f164b1c76","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_jetpack_utasszallito_los_angeles","timestamp":"2020. szeptember. 02. 19:18","title":"Jetpackkel repkedett valaki egy kilométeres magasságban Los Angelesben, utasszállítókról is látták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eca97d2-28b8-4b7f-aeea-bfa2853b656e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Harvard Egyetem tudósa, Joseph G. Allen szerint érdemes azzal is számolni, hogy a koronavírus-járvány a wc-k használatával is terjedhet. Még úgy is, hogy nem egy fertőzött után használtuk.","shortLead":"Az amerikai Harvard Egyetem tudósa, Joseph G. Allen szerint érdemes azzal is számolni, hogy a koronavírus-járvány...","id":"20200903_koronavirus_jarvany_fertozes_mellekhelyiseg_wc_mosdo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6eca97d2-28b8-4b7f-aeea-bfa2853b656e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d814a2c-66a5-4d29-8b6b-d46c391a0269","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_koronavirus_jarvany_fertozes_mellekhelyiseg_wc_mosdo","timestamp":"2020. szeptember. 03. 09:03","title":"A mellékhelyiségekben is terjedhet a koronavírus, de tehetünk ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17946eeb-161a-40c4-8262-b5e4dc5c475c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"“Álmatlan éjszakák, dühök és kétségbeesések, óránként megváltoztatott álláspontom ellenére és következtében” – írta a rendező, színművész.","shortLead":"“Álmatlan éjszakák, dühök és kétségbeesések, óránként megváltoztatott álláspontom ellenére és következtében” – írta...","id":"20200904_mate_gabor_szfe_szinmuveszeti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17946eeb-161a-40c4-8262-b5e4dc5c475c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acbf3b21-986d-4700-a5a4-8f8314d861a5","keywords":null,"link":"/kultura/20200904_mate_gabor_szfe_szinmuveszeti","timestamp":"2020. szeptember. 04. 06:32","title":"Máté Gábor is távozik a Színművészetiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google megmutatja majd a képtalálatoknál, hogy mely fotók állnak szerzői jogi védelem alatt.","shortLead":"A Google megmutatja majd a képtalálatoknál, hogy mely fotók állnak szerzői jogi védelem alatt.","id":"20200904_google_kepkereso_felhasznalasi_feltetelek_jogosultsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174e6f4e-68e8-4d7b-8d88-2483bbbffa01","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_google_kepkereso_felhasznalasi_feltetelek_jogosultsag","timestamp":"2020. szeptember. 04. 11:03","title":"Hasznos és fontos funkció kerül a Google képkeresőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a95ccd-c6c8-43f0-ae99-907fc8f2367b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szuperfejlett fedélzeti elektronikával, komoly négykerék-kormányzással és minden korábbinál nagyobb luxussal támad a stuttgartiak zászlóshajó modellje. ","shortLead":"Szuperfejlett fedélzeti elektronikával, komoly négykerék-kormányzással és minden korábbinál nagyobb luxussal támad...","id":"20200903_az_uj_etalon_lelepleztek_a_teljesen_uj_mercedes_sosztalyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29a95ccd-c6c8-43f0-ae99-907fc8f2367b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"695add8f-6a2c-44a1-8ea3-97db345e7f3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200903_az_uj_etalon_lelepleztek_a_teljesen_uj_mercedes_sosztalyt","timestamp":"2020. szeptember. 03. 08:34","title":"Az új etalon: leleplezték a teljesen új Mercedes S-osztályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be7b76f-3f32-46f4-a2ce-9a261133757e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Bárki elveszítheti az állását, aki nem lojális a diktatúrához – mondják az ellenzékiek.","shortLead":"Bárki elveszítheti az állását, aki nem lojális a diktatúrához – mondják az ellenzékiek.","id":"20200902_Kirugjak_a_tuntetoket_a_munkahelyukrol_Belaruszban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be7b76f-3f32-46f4-a2ce-9a261133757e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d10b52-809c-4e91-84a6-5c5724338051","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200902_Kirugjak_a_tuntetoket_a_munkahelyukrol_Belaruszban","timestamp":"2020. szeptember. 02. 18:32","title":"Kirúgják a tüntetőket a munkahelyükről Belaruszban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]