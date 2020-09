Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"441cd6ca-f8d3-4328-bf48-d40e16014a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A filozófus szerint a szeptember 8-i tárgyalással a Színművészeti lemondott vezetői legitimálják Vidnyánszky Attilát és a kuratóriumot.","shortLead":"A filozófus szerint a szeptember 8-i tárgyalással a Színművészeti lemondott vezetői legitimálják Vidnyánszky Attilát és...","id":"20200905_TGM_szfe_szinmuveszeti_szenatus_vidnyanszky","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=441cd6ca-f8d3-4328-bf48-d40e16014a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0042d5d5-5c47-4263-b89a-f483068af41a","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_TGM_szfe_szinmuveszeti_szenatus_vidnyanszky","timestamp":"2020. szeptember. 05. 18:48","title":"TGM: A Színiakadémia vezetői elfelejtettek logikusan gondolkodni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d15f9be-9053-44df-adc8-620163ae528d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bocsánatot kért az EA Sports játékkiadó, miután a játékosok felháborodtak az UFC verekedős játékban ravasz módon elhelyezett hirdetések miatt.","shortLead":"Bocsánatot kért az EA Sports játékkiadó, miután a játékosok felháborodtak az UFC verekedős játékban ravasz módon...","id":"20200907_ea_sports_ufc_4_reklamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d15f9be-9053-44df-adc8-620163ae528d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277faf11-0473-4ea2-bb94-067f1589693e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_ea_sports_ufc_4_reklamok","timestamp":"2020. szeptember. 07. 12:13","title":"Kifizettettek 20 ezret egy játékért, aztán teljes képernyős reklámokat tettek bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6affbd08-219d-4479-a67f-5850eaa5f4d4","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az Indiát évtizedeken át irányító, balközép Kongresszus Pártot hosszú idő után először vezetheti olyan valaki, aki nem a Gandhi család tagja. A példa nélküli lázadás jelzi az indiai liberális baloldal súlyos válságát is.","shortLead":"Az Indiát évtizedeken át irányító, balközép Kongresszus Pártot hosszú idő után először vezetheti olyan valaki, aki nem...","id":"202036__indiai_baloldal__eltunoben__gandhik_kora__a_nev_kotelez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6affbd08-219d-4479-a67f-5850eaa5f4d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a134504-d1bc-450f-aeb6-bc7f147b251f","keywords":null,"link":"/360/202036__indiai_baloldal__eltunoben__gandhik_kora__a_nev_kotelez","timestamp":"2020. szeptember. 06. 16:00","title":"Az indiai baloldalt partvonalra szorította a hindu nacionalizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5811e617-6d21-412c-8a23-5f525ed898b9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy Grand Slam-győzelem megszerzésének lehetőségét vették el, érthetetlen magyarázattal - erről írt a US Openről kizárt magyar teniszező.","shortLead":"Egy Grand Slam-győzelem megszerzésének lehetőségét vették el, érthetetlen magyarázattal - erről írt a US Openről kizárt...","id":"20200906_Babos_Timea_us_open_tenisz_kizaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5811e617-6d21-412c-8a23-5f525ed898b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478ee3be-21d4-4a73-b80a-5344c66887fe","keywords":null,"link":"/sport/20200906_Babos_Timea_us_open_tenisz_kizaras","timestamp":"2020. szeptember. 06. 19:20","title":"Babos Tímea: Borzasztó igazságtalan, nincs elfogadható indok a kizárásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d205f6-32e9-4049-8b67-924a8c0cee52","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már nem érkeznek életjelek Bejrútban a romok alól - adta hírül szombaton az a chilei mentőcsapat, amely életjeleket vélt felfedezni csütörtökön, egy hónappal a hatalmas robbanás után.","shortLead":"Már nem érkeznek életjelek Bejrútban a romok alól - adta hírül szombaton az a chilei mentőcsapat, amely életjeleket...","id":"20200906_Mar_nem_erkeznek_eletjelek_a_bejruti_romok_alol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0d205f6-32e9-4049-8b67-924a8c0cee52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a032fdfe-30b8-4cf5-8b5f-2cf569fdb1e6","keywords":null,"link":"/vilag/20200906_Mar_nem_erkeznek_eletjelek_a_bejruti_romok_alol","timestamp":"2020. szeptember. 06. 07:56","title":"A bejrúti mentőcsapat közölte, már nem érkeznek életjelek a romok alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jászberénynél, Tatabányánál és Budapesten is gyalogost gázolt a vonat.","shortLead":"Jászberénynél, Tatabányánál és Budapesten is gyalogost gázolt a vonat.","id":"20200906_vasut_vonat_gazolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc06bb0-ab8a-40b1-9be0-4f43659ee32f","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_vasut_vonat_gazolas","timestamp":"2020. szeptember. 06. 16:22","title":"Egy nap alatt három embert gázolt el vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c","c_author":"MTI/AP","category":"sport","description":"A magyar klasszis teniszező, Fucsovics Márton az elmúlt négy évben már az első körben kiesett, így egyéni csúcsot állított fel szombaton. ","shortLead":"A magyar klasszis teniszező, Fucsovics Márton az elmúlt négy évben már az első körben kiesett, így egyéni csúcsot...","id":"20200906_Kiesett_Fucsovics_a_US_Open_harmadik_fordulojaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434b78d2-f149-4872-86d2-3bd716e4e627","keywords":null,"link":"/sport/20200906_Kiesett_Fucsovics_a_US_Open_harmadik_fordulojaban","timestamp":"2020. szeptember. 06. 08:07","title":"Fucsovics Márton a US Open harmadik fordulójában esett ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a82dc3-41f8-4d47-80c1-efbd1a10b19b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Brit kutatóknak sikerült rájönniük, hogy miként lehet azonosítani az egyes békafajok ebihalait, ami jelentősen segíti a kétéltűek kihalásának megakadályozását.","shortLead":"Brit kutatóknak sikerült rájönniük, hogy miként lehet azonosítani az egyes békafajok ebihalait, ami jelentősen segíti...","id":"20200907_ebihalak_bekafajok_szaporodasa_megophrys","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80a82dc3-41f8-4d47-80c1-efbd1a10b19b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3051917c-c5a6-425d-ad38-38215195e3f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_ebihalak_bekafajok_szaporodasa_megophrys","timestamp":"2020. szeptember. 07. 00:03","title":"Sikerült megfejteni az ebihalak egy rejtélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]